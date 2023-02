Bývalý šampion Albot v Delray Beach smetl nasazenou dvojku Paula

Radu Albot si v Delray Beach 2019 vyšlápl na Nicka Kyrgiose, zahrál své jediné finále na okruhu ATP a po výhře nad Ivem Karlovičem se stal prvním a stále i jediným moldavským vítězem turnaje ATP.



Ve zbylých čtyřech startech sice skončil vždy v 1. kole, ale letos 33letý Moldavan dává na Floridě vzpomenout na životní úspěch a útočí na druhé finále. Po čtvrtfinálové výhře 6-2 6-2 nad světovou osmnáctkou a semifinalistou letošního Australian Open Tommym Paulem, proti kterému si připsal sedmý skalp hráče Top 20, ho od něj dělí jediná výhra.



Postup do prvního semifinále po roce a půl zajistil Albotovi návrat do Top 100. O finále si zahraje se čtvrtým nasazeným Miomirem Kecmanovičem (h2h 1-1), který si poradil 7-6 6-3 s Američanem Marcosem Gironem.



23letý srbský tenista bude hrát o třetí finále a první na tvrdém povrchu. Jediný titul slavil na antuce v Kitzbühelu 2020.



Nejvýše nasazený Taylor Fritz ve čtvrtfinále zdolal po smazání manka brejku a odvrácení setbolu v úvodní sadě 7-6 6-4 Francouze Adriana Mannarina, vzájemnou bilanci vyrovnal na 2-2 a poprvé v Delray Beach postoupil do semifinále.



O finále se nejvýše nasazený Američan hrající první turnaj v roli světové sedmičky utká s krajanem Mackenziem McDonaldem (h2h 3-1), s nímž poslední vzájemný souboj - před čtyřmi lety právě v Delray Beach - prohrál.





• ATP 250 DELRAY BEACH •

USA / Florida, tv. povrch, 718.245 dolarů

páteční výsledky (17. 02. 2023) • Dvouhra - čtvrtfinále • Fritz (1-USA) - Mannarino (Fr.) 7-6(8) 6-4 Albot (Mold.) - Paul (2-USA) 6-2 6-2 Kecmanovič (4-Srb.) - Giron (USA) 7-6(5) 6-3 McDonald (USA)- Mmoh (USA) 3-6 6-3 6-4