Čas skončit? Veselý se v posledních letech trápí, letos je to jedna velká katastrofa

Jiřímu Veselému (31) se v posledních letech vůbec nedaří a jeho trápení pokračuje i v letošní sezoně. Bývalý nejlepší český tenista prožívá výsledkově nejhorší měsíce kariéry. V Ostravě stejně jako na dalších challengerech skončil už v kvalifikaci a ještě neslavil vítězství v hlavní soutěži. Měl by pověsit raketu na hřebík?

S Jiřím Veselým to v posledních letech nevypadá dobře a formu nenašel ani na domácí půdě. V úvodním kole kvalifikace na challenger v Ostravě, kde v roce 2013 triumfoval, zaznamenal nejhorší letošní porážku, když nedotáhl vedení proti až 548. hráči světa Alexu Martinezovi a po setech 7:6, 3:6, 4:6 znovu skončil před branami hlavní soutěže.

Tu si letos ze sedmi turnajů zahrál jen třikrát a ani jednou nepřekročil první kolo. Na zbylých turnajích skončil už v kvalifikaci, ve kterých se letos dočkal pouhých čtyř výher.

Zápornou bilanci na konci sezony měl bývalý nejlepší český tenista třikrát z posledních čtyř let. Pouze v roce 2022 měl o jednu výhru více než porážek. Sezonu však kvůli zranění ukončil už po US Open a do turnajového kolotoče se vrátil až v dubnu následujícího roku.

V letech 2021, 2023 i minulý rok skončil v záporných číslech. Jediným střípkem naděje byl loňský triumf v Praze, po kterém však přišla černá série čtyř porážek.

Výhru na majoru zaznamenal naposledy předloni na US Open, na okruhu ATP byl naposledy úspěšný o rok dříve na oblíbené trávě v Newportu. Bývalý 35. hráč světa se aktuálně pohybuje v druhé polovině čtvrté stovky. S takovým žebříčkem nemá nárok ani na grandslamové kvalifikace a šance, aby se dostal zpátky na prestižní turnaje se zdá být nereálná.

Na ztrátě formy se podepisují i zdravotní potíže a horší fyzická kondice. Veselý často začíná ziskem úvodního dějství, ale následně nezvládne utkání dotáhnout do vítězného konce a dlouhé třísetové zápasy jsou pro něj často osudné.

Přesto stále cestuje na turnaje po celém světě a snaží se odehrát co největší počet zápasů. Otázkou však zůstává, jak dlouho to ještě vydrží, pokud bude stále končit v kvalifikacích menších turnajů a zda má v sobě ještě dostatek motivace, aby s profesionální kariérou pokračoval.