Červencová antuka Danilovičové sedí. V Lausanne vyřadila Potapovovou a zahraje si o druhý titul

Pokud by se turnaje konaly pouze v červenci na antuce, možná by už Olga Danilovičová naplnila svůj potenciál a patřila mezi dvacet nejlepších tenistek světa. Během kariéry si totiž zatím čtyřikrát zahrála ve čtvrtfinále turnaje WTA a pokaždé to bylo v červenci na antuce. V Moskvě 2018, Budapešti 2021, Palermu 2021 a naposledy tento týden v Lausanne.



Před čtyřmi lety v ruské metropoli to tehdy 17letá naděje dotáhla z pozice lucky losera až k triumfu a dnes ve Švýcarsku, kde začínala už v kvalifikaci, ukončila čtyřleté čekání na své druhé finále.



124. hráčka světa Danilovičová až dosud nastupovala do zápasů v roli papírové favoritky, v dnešním semifinále proti 79. ženě světového žebříčku Anastasii Potapovové už však sázkové kanceláře více věřily její soupeřce.



Danilovičová ale papírové prognózy spálila na prach. V repríze moskevského finále ani jednou neprohrávala, odvrátila 5 ze 6 brejkbolů a po 71 minutách zvítězila hladce 6-3 6-2.







O druhý titul, který by jí zajistil návrat do Top 100 a posun na nové maximum (85. místo), si v neděli zahraje proti o deset let starší Petře Martičové (h2h 1-0).



31letá Chorvatka dnes zdolala 6-4 1-6 6-3 šestou nasazenou Francouzku Caroline Garciaovou, s níž až ve čtvrtém vzájemném duelu uhrála set, navázala na včerejší skalp domácí turnajové dvojky Belindy Bencicové a ukončila tříleté čekání na 5. finále. Jediný titul získala v dubnu 2019 na antuce v Istanbulu.



Danilovičová si v neděli zahraje o titul i ve čtyřhře, v níž má na kontě rovněž jedinou trofej z roku 2018. V semifinále prvního společného turnaje s Francouzkou Kristinou Mladenovicovou smetly 6-1 6-2 dvojici Xin-Yun Han a Alexandra Panovová. Druhou finálovou dvojicí jsou Norka Ulrikke Eikeriová a Slovinka Tamara Zidanšeková, s níž Danilovičová před čtyřmi lety triumfovala v Taškentu.

• WTA 250 LAUSANNE •

Švýcarsko, antuka, 251.750 dolarů

sobotní výsledky (16. 07. 2022) • Dvouhra - semifinále • Martičová (Chorv.) - Garciaová (6-Fr.) 6-4 1-6 6-3 Danilovičová (Srb.) - Potapovová (Rus.) 6-3 6-2