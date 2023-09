Češi mají v Davis Cupu jistý postup, slaví i Srbové za pomoci Djokoviče

DAVIS CUP - Čeští tenisté postoupili do listopadového čtvrtfinále Davisova poháru. Jistotu dala výběru kapitána Jaroslava Navrátila dnešní výhra Lasla Djereho (28), který porazil na tvrdém kurtu ve Valencii Španěla Alberta Ramose 6:4, 6:4 a zajistil svému týmu vedení 1:0. Srby pak do vyřazovací fáze soutěže poslal první hráč světa Novak Djokovič, který pět dní po triumfu na US Open porazil Alejandra Davidoviche.

Češi si zajistili postup díky předchozím dvěma výhrám. Nejprve zdolali Španělsko bez hvězdného Carlose Alcaraze 3:0 a o den později si poradili stejným poměrem s Jižní Koreou. Španělé se mohli v boji o postup s Českem udržet jen v případě, že by dnes porazili Srbsko 3:0 a Srbové následně zdolali stejným poměrem Česko v sobotu.

Tenisté prošli v novém formátu Davisova poháru do čtvrtfinále poprvé. Před dvěma lety nestačili ve skupině na Velkou Británii a Francii. Vyřazovací část se odehraje v Málaze od 21. do 26. listopadu.

"Je to velký úspěch. Finálový turnaj jsme si vyzkoušeli už v Innsbrucku 2021, kde jsme dvakrát prohráli 1:2, i když jsme vedli 1:0, ale to jsou zkušeností. Náš tým má perspektivu a teď se to projevilo. Tým šlape, má obrovskou budoucnost a bude na nás, jak se s tím porveme na finále," řekl v nahrávce pro česká média Navrátil.

Češi dosud neprohráli na turnaji jediný zápas a ztratili jen tři sety. Ve dvouhrách vždy uspěli Tomáš Macháč s Jiřím Lehečkou, v deblu přidali další body Jakub Menšík s Adamem Pavláskem.

Booking confirmed, Team Czechia are through to the Final 8 #DavisCup | @jsmeceskytenis pic.twitter.com/WF5wyCDU7D — Davis Cup (@DavisCup) September 15, 2023

O udržení vítězné série a s největší pravděpodobností o triumf ve skupině C se Navrátilův výběr utká v sobotu se Srby, za které už hraje také světová jednička Djokovič.

"Jirka Lehečka si rád zahraje proti světové jedničce Novaku Djokovičovi. Doufám, že (Djokovič) nastoupí. A změna bude v tom, že druhou dvouhru nebude hrát Tomáš Macháč, který je trochu unavený, a nastoupí osmnáctiletý Kuba Menšík, jenž zažije ve dvouhře debut," dodal Navrátil.

Davidovich – Djokovič 3:6, 4:6

Šestatřicetiletý Novak Djokovič dnes pět dní po triumfu na US Open porazil po zisku posledních pěti gamů 6:3, 6:4 Alejandra Davidoviche, navázal na výhru Lasla Djereho nad Albertem Ramosem a rozhodl o postupu Srbska do Málagy.

"Jsem v sedmém nebi, jak můžete vidět, se vším tím, co se v poslední době na kurtech stalo. Hrát za Srbsko, za vlast, je něco úplně jiného. Je to obrovská zodpovědnost a tlak, ale také ohromná čest, takže jsem rád, že jsem mohl přispět vítězným bodem k postupu do Málagy," řekl Djokovič po 13. vítězném zápase v řadě.

He's done it



@DjokerNole defeats Davidovich Fokina and Serbia secure their place in the Final 8!#DavisCup | @TSSRBIJE pic.twitter.com/dp7BUh5UWQ — Davis Cup (@DavisCup) September 15, 2023

"Teď si zkusíme proti České republice zajistit první místo ve skupině, abychom měli šanci na lepší los," hledá rodák z Bělehradu náboj pro závěrečný duel ve skupině.

Definitivní jistotu postupu dnes získali kromě Čechů a Srbů také Nizozemci s Tallonem Griekspoorem a Boticem Van de Zandschulpem. Blízko je po druhé výhře ve druhém utkání Velká Británie, které v pátek vyhranou tříhodinovou bitvou pomohl i Andy Murray.

• FINÁLOVÝ TURNAJ DAVIS CUPU •

skupinová fáze, tv. povrch / hala

páteční výsledky (15. 09. 2023) Španělsko - Srbsko 0:3 | Valencie, Španělsko Ramos - Djere 4:6, 4:6 Davidovich - Djokovič 3:6, 4:6 Davidovich/Granollers - Čačič/Kecmanovič 4:6, 6:7 (13:15) Itálie - Chile 2:0 | Boloňa, Itálie Arnaldi - Garín 2:6, 6:4, 6:3 Sonego - Jarry 3:6, 7:5, 6:4 Velká Británie - Švýcarsko 2:1 | Manchester, Velká Británie Murray - Riedi 6:7 (7:9), 6:4, 6:4 Norrie - Wawrinka 5:7, 4:6 Evans/Skupski - Stricker/Wawrinka 6:3, 6:3 Chorvatsko - Finsko 1:2 | Split, Chorvatsko Prižmič - Virtanen 4:6, 6:3, 3:6 Gojo - Ruusuvuori 6:7 (3:7), 4:6 Dodig/Pavič - Heliövaara/Niklas-Salminen 6:4, 7:6 (7:1) Pořadí skupin