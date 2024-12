Češi mluví o brutální realitě tenisu: Nikdo nevidí ty náklady. Zranění? Trenéra musíme živit dál

Vydělávají miliony a jsou ve vatě, představuje si nemalá část fanoušků život tenistů v luxusu. Jenže realita je podle samotných hráčů zcela jiná. Brutální, říká Tereza Martincová. Platíme úplně všechno. Letenky, ubytování. Sobě i týmu. Musíme hrát pořád dobře, abychom se uživili. A když jsme zranění, jsme bez platu úplně. Přitom musíme dál platit trenéra, nemůžeme ho pustit k vodě, shoduje se česká tenistka s krajanem Tomášem Macháčem.

Tak třeba vítěz US Open letos obdržel šek na 3,6 milionů dolarů (86 milionů korun), za pouhý start v prvním kole si každý tenista vydělal 100 tisíc dolarů (2,4 milionů korun). "Zahraje si zápas na grandslamu a ve zbytku sezony nemusí nic dělat," závidí někteří fanoušci pohádkový život tenistům.

"Tenisový život má takovou nálepku, že je to vlastně úplně super, ale je tam spousta věcí, které nejsou tolik vidět a o kterých se vůbec neví," posteskne si Martincová v rozhovoru pro Ženská tabu s Bárou Hlaváčkovou magazínu Lifee.cz.

Na milionové částky za jeden zápas si totiž sáhne zhruba jen stovka tenistů, navíc pouze na grandslamech. Na ostatních turnajích jdou prize money strmě dolů. Na tisícovkách zhruba na čtvrtinu, na dvěstěpadesátkách jsou odměny oproti grandslamům až stonásobně nižší. O challengerech či podnicích ITF nemluvě.

"Realita je brutální. Tenista platí úplně všechno. Máme nějaké startovné a podle toho, jak hrajeme, získáváme víc, ale na druhé straně si platíte tým lidí. Čím je člověk lepší, tím si tým může zvětšit, ale platí za něj vše. Jediné, co nám hradí turnaj, i když také jak který, je určitý počet nocí na hotelu. Což bývá, když člověk prohraje v prvním kole, třeba jen tři nebo čtyři noci," nechává nahlédnout do kočovného života profesionálních tenistů Martincová, jež si sama na prize money vydělala 2,4 milionu dolarů (57 milionů korun) před zdaněním.

"Když jedete do Ameriky a plánujete tam strávit měsíc, tak víte, že na prvním turnaji máte tři nebo čtyři noci. Pokud prohrajete v prvním kole, tak zbytek si doplácíte. Navíc trenérovi a týmu se platí všechno, plus letenky si hradíme sami. Případně, když má někdo štěstí, tak má sponzory," vysvětluje Martincová, jež si na grandslamech připsala pouze čtyři vítězné zápasy. Dosud nevyhrála jen na US Open, jejím maximem je 3. kolo z Wimbledonu 2021.

Trenéři? Všechno platí tenisté

Platy trenérů se výrazně liší. Obecně platí, že pro české hráče jsou kouči ze zahraničí mimo finanční možnosti.

"Je tam nějaký fixní plat, který, když půjdeme do zahraničí, je velice vysoký. K tomu jsou pak dobří ti sponzoři. Když holky dopředu vědí, že mají sponzora, vezmou peníze, zaplatí si trenéra, a ti jsou pak logicky trošičku rozmazlenější. Když si je platil někdo ze zahraničí, mají nějaký standard, který jim přijde v pohodě. To je ta síla sponzorů nebo toho, když jste v té nejlepší dvacítce, kde se sponzoři získávají snáze. Je to náročné také v tom, že z toho platu musí trenér uživit rodinu. Vy jste ta firma, která mu platí celý život. Takže ten poměr tam musí být adekvátní," popisuje třicetiletá Češka, která se v současné době zotavuje po operaci kolena.

"Zlomová je světová stovka, tam může mít člověk jistotu, že bude jezdit s trenérem, a když se dostane kousíček dál, tak už si může vzít někoho navíc. Ale když člověk ve světové stovce není, trenéra tam může mít jen nárazově. V tomhle je to náročnější, protože nemáte jistotu, že z prize money, tedy částky, kterou si člověk na turnaji vydělá, uhradí jak cestu pro sportovce, tak trenéra, trenérův plat a všechny věci okolo. Takže člověk musí neustále přemýšlet, jak to udělat," říká Češka, jež v žebříčku figurovala nejvýše na 40. místě a jediné finále na hlavním okruhu si zahrála před třemi lety na domácí půdě v Praze.

Někteří trenéři jsou prý ochotni nastavit nižší plat, když je jejich svěřenkyně zraněná.

"Určitě jsou ve sportu i lidé, kteří jsou normální, ale je jich málo. Takoví pak i řeknou: 'Hele, teď se nám tolik nedaří. Potřebuju, abys byla v klidu. Tak to nastavíme tak, abys byla v pohodě.' Na druhé straně je spousta trenérů - v zahraničí jsou takoví - že prostě řeknou: 'Hele, tohle je můj fix a já nemůžu jít dolů.' A když nejste v tom topu, je to pro vás problém. Viz třeba, když se člověk zraní, tak nemůže pustit trenéra k vodě," zamyslí se Martincová známá svým výrazným tetováním.

Macháč: Fotbalisti nehrají, ale plat mají

Se svou krajankou souhlasí i Macháč, který letos zaznamenal průlomovou sezonu a v žebříčku se vyšplhal do TOP 25. A zároveň tenis porovnává s týmovými sporty.

"Když se zraníme, tak tenista nevydělává a je v mínusu, protože musí dál platit tým. To je první riziko. V týmovém sportu to tak není. Když nehrajete dobře, nebo jste zranění, tak vás může někdo nahradit a pořád máte plat. V tenisu tohle není a je na nás obrovský tlak," říká Macháč v rozhovoru pro Evropu 2.

Čtyřiadvacetiletý rodák z Berouna poukazuje na fakt, že v týmových sportech jsou hráči pod smlouvami a plat dostávají, i když nehrají. Navíc si nemusí platit letenky, ubytování, trenéry...

"A druhou věcí je to, že obrovský peníze v tenise vydělává jen ta špička. Když porovnáme TOP 10 v tenisu a fotbale, tak fotbalisti vydělávají asi pětkrát až šestkrát víc. Možná i víc. Je to prostě tak, není to o tom, že bych si stěžoval. Ale když se podíváme na čísla, tak tenis je jeden z nejhůř placených známých sportů," porovnává Macháč.

"Když člověk není v první stovce a musí si platit ten tým, ten komfort. Tak nevydělává. Ty náklady jsou obrovský. Když je člověk ve stovce, tak má garantovaný grandslamy, na kterých jsou pěkný peníze, a může být víc v klidu. Ale ty náklady jsou pořád obrovský. Platíte letenky. Platíte letenku trenérovi, hotel, plat. Ty náklady jsou obrovský, takže musíte hrát pořád dobře," uvědomuje si aktuálně nejlepší český tenista v žebříčku ATP.

"Jsou třeba články o tom, že někdo vydělal 300 tisíc dolarů za jeden turnaj. Ale nikdo nevidí, jaké má ten hráč náklady a jaké je riziko zranění. Pak nevydělává nic a dál musí platit tým. To nikdo neříká a to mě mrzí," poukazuje Macháč, který si na prize money vydělal přes tři miliony dolarů (72 milionů korun).

"Sám jsem si zažil, že jsem nevydělával a byl jsem rád, že jsem si spořil na vlastní turnaje. Vím, jaké to je. Když by se mi to nepodařilo a nehrál jsem dobře, tak to nikoho nezajímá. A málokdo vidí, že spoustu peněz do toho dali i rodiče," říká český tenista, který si letos zahrál poprvé v semifinále i finále turnaje ATP a získal čtyři skalpy hráčů TOP 10 včetně Novaka Djokoviče a Carlose Alcaraze.

"Sám jsem to asi nikdy nevnímal, že bych se mohl dostat takhle vysoko. Ta jistota toho být TOP je strašně malá. Když se podívám na těch pár letošních zápasů, které rozhodují o úspěchu... Je to fakt náročný na hlavu a na finance. Je to riziko. Ale jsem rád jsem, že mohu dělat tenhle sport. Protože když mám teď volno, tak už mi i ten stres a nejistota chybí. Nikdy jsem to neměl rád, ale po této sezoně je to jiné," dodává Macháč.

Z nedostatku financí se nemusí stresovat jen tenisté, kteří několik sezon figurují v elitní padesátce a dokáží si naspořit na horší časy. A pak ty největší hvězdy, které mají nejen obrovské příjmy díky prize money, ale jejich bankovní konto často bobtná ještě strměji zásluhou marketingu a patří mezi nejlépe vydělávající sportovce na světě.

Taková Američanka Coco Gauffová se letos stala vůbec nejlépe vydělávající sportovkyní, když 9,4 milionů dolarů získala na prize money a dalších 22 milionů si vydělala díky příjmům z reklamy. V TOP 15 se umístilo celkem devět tenistek.

Highest-paid female athletes of 2024 via @Sportico



▪️ Top 15 earned $221M, up 27%

▪️ Coco Gauff the 3rd woman to crack $30M after Serena, Osaka

▪️ Top 15 includes 9 tennis players

▪️ Newcomers in top 10: Caitlin Clark, Zheng Qinwen



Full breakdown: https://t.co/HLb5PT7FTr pic.twitter.com/NmlGw2ysX4 — Kurt Badenhausen (@kbadenhausen) December 4, 2024

Menšík: Peníze mi dávají svobodu

O finanční stránce tenisu mluvil v rozhovoru pro Seznam zprávy také Jakub Menšík. Devatenáctiletý rodák z Prostějova si však ještě jako teenager dokázal zajistit finanční polštář a vydělané peníze může dál vkládat do své slibně nastartované kariéry.

"Peníze moc neřeším. Investuju je do sebe a mého týmu. Mohu si dovolit, aby se mnou jezdil nejen trenér, ale také kondiční trenér, fyzioterapeut. Díky tomu se mohu zlepšovat. Jsem rád, že si to mohu dovolit. A když pak potřebuji relaxovat, jet na dovolenou, tak mohu jet, kam chci. Peníze mi dávají svobodu, ale nefixuji se na ně. Finance mohou i svazovat, nerozptyluji se tím," prohlásil Menšík, který na prize money vydělal zhruba již 33 milionů korun.

"Mám velké štěstí na lidi kolem sebe. Rodiče mi dávají užitečné rady, kterými se řídím. Mám pár kámošů ze školy, z dětství, které rád vídám. Snažím se obklopovat lidmi, kteří mi dodávají energii. Jsem za to moc rád. Vím, jak v této době je spousta lidí falešných, chtějí si vzít nejen tu slávu, ale myslí jen na sebe. Jsem člověk, ne jen stroj, který buší do míčku a na nic nemyslí, takže rád strávím čas s přáteli," myslí si 48. hráč světa Menšík, že se mu z rychle vydělaných milionů hlava nezatočila.