Češi na turnajích: 11 nadějí zná los na Masters v Kanadě, Muchová a Macháč se odhlásili

DNES, 16:40
Previews 84
Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Karolína Muchová na Masters v Kanadě hrát nebude (© Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia)

Probíhající turnaje

WTA 1000 Toronto | ATP Masters 1000 Montreal

 

Nadcházející turnaje

WTA 1000 Cincinnati | ATP Masters 1000 Cincinnati

 

Češi na dalších turnajích (pouze TOP 100)

Karolína Muchová – Cincinnati | US Open

Linda Nosková – Toronto | Cincinnati | Monterrey | US Open

Marie Bouzková – Toronto | Cincinnati | US Open

Barbora Krejčíková – Toronto | Cincinnati | US Open

Kateřina Siniaková – Toronto | Cincinnati | US Open

Sára Bejlek – Toronto | Cincinnati | Monterrey | US Open

Nikola Bartůňková – Toronto | Cincinnati | Monterrey | US Open

Karolína Plíšková – Toronto | Cincinnati | US Open

Tereza Valentová – Toronto | Cincinnati | US Open

 

Jiří Lehečka – Los Cabos | Montreal | Cincinnati | US Open

Jakub Menšík – Washington | Montreal | Cincinnati | US Open

Tomáš Macháč – Cincinnati | Winston-Salem | US Open

Vít Kopřiva – Montreal | Cincinnati | Winston-Salem | US Open

 

Toronto / Montreal

Osm Češek startuje v Torontu
Celkem osm českých tenistek si zahraje hlavní soutěž na Masters v Torontu a některé z nich schytaly velmi krutý los. Nejhůř dopadly bývalá světová jednička Karolína Plíšková a Sára Bejlek. Největší nadějí bude úřadující wimbledonská královna Linda Nosková, která má v cestě několik překážek včetně postrachu hráček TOP 10 žebříčku.

Preview | Kompletní los

 

Tři naděje na Masters v Montrealu
Velká šance pro všechny. Tak by se dal shrnout letošní ročník kanadského Masters, jelikož na turnaji nebudou startovat Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ani Novak Djokovič. To představuje příležitost i pro členy TOP 20 žebříčku Jiřího Lehečku a Jakuba Menšíka. Oba elitní čeští tenisté však dorazili do Kanady po zklamání a bez formy.

Preview | Kompletní los

 

Cincinnati

Entry list WTA 1000 Cincinnati (od 13. do 23. srpna)
Devítka českých hráček si nenechá ujít ani další tisícovku v Cincinnati. Turnaj v Ohiu bude poslední velkou generálkou před US Open a hlavní soutěže se zúčastní Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. Do kvalifikace zasáhnou Darja Viďmanová a Dominika Šalková.

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Entry list ATP Masters 1000 Cincinnati (od 13. do 23. srpna)
Ve stejném termínu se v Cincinnati představí i muži a situace je zatím podobná jako v Montrealu. Ovšem s tím rozdílem, že v Ohiu dojde na velký návrat hvězdného Carlose Alcaraze po vážném zranění. Také v americkém městě budou hrát hlavní soutěž minimálně Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Kvalifikaci bude hrát Dalibor Svrčina.

Divoké karty: Grigor Dimitrov, Jack Draper, Gaël Monfils, Stan Wawrinka

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US Open

Entry list US Open (od 24. srpna do 13. září)
Z českých tenistů, kteří se díky svému rankingu vejdou do hlavní soutěže letošního US Open, nechybí nikdo. Největšími nadějemi ve dvouhře žen budou úřadující wimbledonská královna Linda Nosková a finalistka stejného turnaje Karolína Muchová.

V areálu ve Flushing Meadows si zahrají také Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Sára Bejlek, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a bývalá finalistka Karolína Plíšková. Mužská dvouhra zatím nabízí čtyři česká jména. Do akce půjdou Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.

Zatím se odhlásily pouze Victoria Mboková, Hailey Baptisteová, Varvara Gračovová a Ajla Tomljanovicová.

Seznam přihlášených: Ženy | Muži

 

Monterrey / Winston-Salem

Entry list WTA 500 Monterrey (od 23. do 29. srpna)
Linda Nosková se třetím rokem po sobě vydá na pětistovku v mexickém Monterrey a ani tentokrát nebude mít v týdnu před US Open volno. Čerstvá wimbledonská šampionka zde získala předloni titul a loni došla do čtvrtfinále. Z českých tenistek se v hlavní soutěži představí také Sára Bejlek a Nikola Bartůňková. Dorazí i Sorana Cirsteaová nebo Jekatěrina Alexandrovová.

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Entry list ATP 250 Winston-Salem (od 23. do 29. srpna)
Poslední mužskou generálku před US Open ve Winston-Salemu budou hrát dva čeští tenisté. Hlavní soutěž má k dispozici více míst než je na turnajích kategorie ATP 250 obvyklé, takže Tomáš Macháč i Vít Kopřiva se do ní pohodlně vejdou. Nejvýše nasazenými hráči budou Luciano Darderi, Arthur Rinderknech, Alejandro Tabilo a Ignacio Buse.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

84
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George_Renel
16.07.2026 16:14
Něco málo bulváru:
https://www.idnes.cz/sport/trendy/tenistka-kasatkinova-si-v-recku-vzala-krasobruslarku-zvolily-netradicni-obleceni.A260716_143829_trendy_blah
Člověk by ji pomalu nepoznal.
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frenkie57
16.07.2026 17:24
Sluší jim to.
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pantera1
26.07.2026 19:58
Tak už mám Odysseu za sebou, stopáž je dlouhá, ale utíká to, celkem svižný tempo. Je to super natočený. Dejmon je hubený, jak lunt. Musel teda fest zhubnout, všichni jsou tam takový vyschlí. A Patizon opět nezklamal a hraje toho nejhoršího parchanta. Sliz z něj přímo tryská . Myslím, že se ti to bude líbit. Ještě to musím strávit a pak to ohodnotím.
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com
26.07.2026 20:32
co tady bleješ
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pantera1
26.07.2026 20:36
Ha,ha od tebe to teda sedí, seš zablitej non stop. Navíc to je pro pana Frenkieho report z kina, se do toho nemontuj .
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com
26.07.2026 20:40


Pro p. Frenkieho

Scary movie 2026 - trapárna
Posedlost - čekal sem to lepší 3 hvezdy, vic nedam
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pantera1
26.07.2026 20:48
To jsou horory ne? Určitě bude dobrej Zmrzlinář, to bude řezničina jak noha . Odyssey dám čtyři, za tu Helenu prostě nemůžu dát pět. Ale jinak je to dobrej film a skvěle natočej. .
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PTP
26.07.2026 21:18
Tady to je nějaká pobočka ČSFD?
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pantera1
26.07.2026 21:22
Občas máme filmové okénko, vždyť to víš. Tobě to vadí? Nějakej škrobenej ne?
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PTP
26.07.2026 21:29
Nikoliv, nadrženej na černý kožíšky
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pantera1
26.07.2026 21:45
Zajímalo by mě, jestli někdy nadržený nejsi .
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PTP
26.07.2026 21:50
Jako Andrej - když náhodou spím.
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pantera1
26.07.2026 21:57
Jako Andrej? Občas ti nerozumím, asi myslíš Babiše. I když nechápu spojitost, ale to je jedno. Neměl by ses tolik ládovat tou viagrou, víš ? .
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PTP
26.07.2026 22:05
Můj problém je neúčast na TP, jsem závislák.
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pantera1
26.07.2026 22:11
Aha, vždyť se účastníš docela dost, teda až na tento týden, ale taky jsem tu moc nebyla. Občas je pauza dobrá.
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PTP
26.07.2026 22:13
Pár vět s tebou vyměněných mi dodává novou energii.
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pantera1
26.07.2026 22:23
Hm, energie ode mě na dálku. Tebe něco trápí, že?
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PTP
26.07.2026 22:28
Připadám si jako Otto Šimánek ve Světácích.
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pantera1
26.07.2026 22:31
Si ho nevybavuji, co tam měl za roli. A to jsem viděla mockrát.
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PTP
26.07.2026 22:44
No vidíš
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Kapitan_Teplak
31.05.2026 17:36
Plíšková tedy začne kde?
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frenkie57
31.05.2026 17:53
Qual. Queen's Club, Nottingham, Eastbourne
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com
31.05.2026 18:41
a nová Královna Wimbledonu smilesmile
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chlebavevaju
31.05.2026 20:12
Nebýt vynucené pauzy s nožkou, mohla být už staronová.
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misa
31.05.2026 17:30
Byl bych rád, kdyby Maruška dodržela svůj plán na dva travnaté turnaje před Wimbledonem. Ale to by znamenalo, že by na odpočinek, oslavu dnešního zlata z MS a přípravu na trávě měla jen pár dní. Nezní to moc reálně...
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tenisman1233
31.05.2026 17:32
Třeba oslava nebude
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Krisboy
31.05.2026 17:33
Myslíš, že to Švýcaři fakt nezvládnou?
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misa
31.05.2026 17:41
Barkov a spol. mají povinnost vyhrát, aby měla Maruška radost
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Krisboy
31.05.2026 17:45
Ja se obávám, že Maruščina případná radost nebude mít na průběh zápasu velký vliv.
Švýcaři to na třetí pokus dají.
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frenkie57
31.05.2026 17:55
Celkově na pátý, třetí v řadě.
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Krisboy
01.06.2026 11:47
Tak to u Bouzků-Barkovů je asi hoooodně velká radost a hodně velká párty.
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lvicek
31.05.2026 23:32
Proc par dni? Vzdyt z FO uz je v klidku venku a ma psano o turnaj mene nez nektere jine holky. Tak mi to nejak moc nerealne nepripada?
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misa
01.06.2026 00:09
Loni po vypadnutí z French Open nehrála tři týdny, možná i kvůli tomu, že Florida hrála a vyhrála finále Stanley Cupu.
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Krisboy
31.05.2026 17:09
Kája si jde pro talíř.
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com
31.05.2026 17:17
Ale o tom zde už dobré roky hovoříme, Mlho!
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Krisboy
31.05.2026 17:28
Ano, ale ta holka paličatá nás pořád nebere vážně a dělá si, co chce.
Je potřeba jí to do tý hlavy natlouct po dobrým či po zlým.
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Mony
09.05.2026 14:47
Pakže holky nemůžou hrát na tři vítězné na grandslamech!? Teď v Lopotě Vendulka hraje 6.set a chodí v pohodě po dvou , stejně jako její soupeřka!
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Tomas_Smid_fan
25.04.2026 20:21
Dalík je v Římě ve finále, tak ostatní už snad můžou rovnou na RG
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GaelM
29.03.2026 13:47
Zajímavě vypadají z českého pohledu páry v mužském deblu. V Maroku se po delší době představí dvojice Macháč+Vocel. A poněkud nečekané je rozdělení úspěšného páru Nouza+Rikl, první je taky přihlášený v Maroku, zatímco druhý hraje v Bukurešti s Adamem Pavláskem. Docela by mě zajímaly důvody, jestli to je něco dočasného nebo to zkoušejí od sebe. Po tom co na AO zahráli nejlepší turnaj kariéry by mi přišla škoda rozpustit sehranou dvojici a s Pavláskem to při vší úctě těžko bude lepší, ten poslední dva roky hledá sám sebe i vhodného parťáka...
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Ondřej.Jirásek
29.03.2026 13:58
Tak to si mě teda překvapil, toho jsem si ani nevšiml. Doufám, že Nouza s Riklem budou pokračovat. Mají potenciál, tak snad se nic mezi nima nestalo. Ale je fakt divný, že nehrajou spolu.
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Kuba4Win
29.03.2026 14:33
Právě a obzvláště na 250 kde mají klidně šanci i na titul
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Alien
29.03.2026 13:15
Bejlek má jeden z nejlehčích losů!
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com
29.03.2026 12:33
Těžký los pro Bouzkovou Vzdyt je nasazena jednicka, kterou ceka kvalifikantka a ve druhym kole hracka 2 stovky
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Ondřej.Jirásek
29.03.2026 12:37
Jenže ty Belgičanky jsou bývalý juniorský hvězdy, Vandewinkel před týdnem měla 19 výher v řadě a Costoulas je taky obrovský talent a přijela po triumfu. Navíc antuka je Marušky nejhorší povrch a trápila se v Bogotě v minulosti i se slabšíma hráčkama. Navíc má ve svý půlce domácí Osorio, která vyhrála poslední dva ročníky a už třikrát kralovala.
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bardunek666
29.03.2026 12:29
Sára sice těžký los, ale třeba se podaří na antuce najít formu z Abu Dhabí. Škoda, že nejela do Bogoty, tam šance na titul by byly vysoké a ideální turnaj na rozehrání.
Marie má těžký los, v SF může narazit na Osorio. A semifinále by také měl být povinný výsledek, ale nevím, nevím v současné formě. Držím děvčatům palce.
Btw proč je Bogota řazena mezi turnaji nižší kategorie?
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hanz
23.03.2026 19:37
Co? Počítám, že začnou tak v Ázyjy.
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Mantra
23.03.2026 19:21
Pro Pixlu nemá cenu na antuku lézt. Regeneraci, rg, wimbl a pak dva tri turnaje na AO to zavrit.
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cicek
14.03.2026 16:57
už se na vás chystám
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Mony
14.03.2026 02:03
Kopřiva kvalda nic?
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Mony
14.03.2026 02:01
Tak co Kubo? Jak se těšíš na obhajobu?
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Mony
14.03.2026 01:57
Hlacně, že ho nezrušila Bejlek
Toho jsem se nejvíc bál
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Mony
14.03.2026 01:57
Hlavně
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misa
13.03.2026 20:30
Všechny tři jsou zralé na konec kariéry.
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aligo
13.03.2026 21:12
Bohužel ...
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aape
14.03.2026 09:02
Je to smutný, hlavně Krejča a Maki na okruhu chybí
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com
14.03.2026 10:23
hlavně Karolína
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PTP
13.03.2026 20:02
V expreskách stojí: Plíšková, Krejčíková a Vondroušová zrušily Miami - to musel být brutální kobercový nálet.
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Ondřej.Jirásek
13.03.2026 20:24
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Kapitan_Teplak
13.03.2026 20:50
Koberci z Persie.
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com
13.03.2026 19:06
zase bez Karoliny, to uz neni mozny
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aligo
13.03.2026 19:39
Ale hlavně bez Báry a Maky
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tommr
01.03.2026 13:03
Tak v kvalifikaci IW bude nakonec hrát i Darja Vidmanová. Na to že byla nasazená ale dostala do prvního kola dost nepříjemnou soupeřku. S Trevisan to bude mít těžký ...
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asgard33
01.03.2026 17:00
M.Trevisian je už jenom vyčpělé slavné jméno.Ještě tak před 3 roky byla italskou Jedničkou,ale od té zažila z hráček Top50 snad největší propad.Ta už neporazí prakticky nikoho.Od září se může pochlubit úžasnou bilancí 2-9...
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tommr
01.03.2026 17:40
tak snad se nechytne zrovna na Darje ...
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Kapitan_Teplak
01.03.2026 18:26
Jak nakonec ?
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tommr
01.03.2026 18:56
v době kdy jsem ten příspěvek psal byly v článku uvedený jako hráčky v kvalifikaci jen Bartůnková a Fruhvirtová ...
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lvicek
28.02.2026 22:12
Nechci do toho autorovi expresky moc kecat, ale nevyhrál Kuba náhodou Miami?
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com
28.02.2026 22:25
nerozumis tomu
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Ondřej.Jirásek
28.02.2026 23:08
už jsem si myslel, že jsem fakt úplně blbej :D upravil to kolega, omylem... díky :)
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lvicek
01.03.2026 05:01
až bude mít těch titulů třicet a z toho 10GS, tak se to bude kontrolovat hůř .
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Mony
22.02.2026 19:17
Byl blízko Vítek
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tommr
14.12.2025 12:03
Z našich hráček v top-100 není nikde psaná jen Katka Siniaková. Snad za tím nejsou nějaké zdravotní potíže ...
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Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:16
Káťa je už několik dní v normální přípravě, takže zdravotně je snad cajk
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Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:20
A taky peče cukroví, ale to je vedlejší :-)
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tommr
14.12.2025 12:37
teď jsem si všiml že má hrát Extraligu za Spartu takže je asi opravdu v pořádku a jen sezonu v Austrálii začne o týden později od 12.1 ...
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Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:38
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frenkie57
14.12.2025 14:03
Možná jí do toho Brenda trochu kecá, nebo ne?
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Trojchyba_Mat
14.12.2025 14:15
Je to možný
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subaru
22.12.2025 12:24
Jak to myslíte? Proč Brenda?
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frenkie57
22.12.2025 13:24
Jen takový vtípek. Brenda F ráda peče a svými výtvory se ráda pochlubí na sociálních sítích.
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tommr
22.12.2025 15:57
a evidentně taky ráda svoje výtvory konzumuje což se bohužel projevuje na její postavě ...
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frenkie57
22.12.2025 18:40
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hanz
20.02.2026 18:41
Našla svý šťesťí...
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lana
14.12.2025 13:54
Katka si chce asi jen v klidu užít Vánoce a Nový rok doma A nepřepísknout hned začátek sezóny. Minule taky začínala až v Adelaide. Ten jeden týden se nic nestane, ještě toho bude dost a s těmi debly stejně zas odehraje z našich nejvíc zápasů
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