Češi na turnajích: 11 nadějí zná los na Masters v Kanadě, Muchová a Macháč se odhlásili
Probíhající turnaje
WTA 1000 Toronto | ATP Masters 1000 Montreal
Nadcházející turnaje
WTA 1000 Cincinnati | ATP Masters 1000 Cincinnati
Češi na dalších turnajích (pouze TOP 100)
Karolína Muchová – Cincinnati | US Open
Linda Nosková – Toronto | Cincinnati | Monterrey | US Open
Marie Bouzková – Toronto | Cincinnati | US Open
Barbora Krejčíková – Toronto | Cincinnati | US Open
Kateřina Siniaková – Toronto | Cincinnati | US Open
Sára Bejlek – Toronto | Cincinnati | Monterrey | US Open
Nikola Bartůňková – Toronto | Cincinnati | Monterrey | US Open
Karolína Plíšková – Toronto | Cincinnati | US Open
Tereza Valentová – Toronto | Cincinnati | US Open
Jiří Lehečka – Los Cabos | Montreal | Cincinnati | US Open
Jakub Menšík – Washington | Montreal | Cincinnati | US Open
Tomáš Macháč – Cincinnati | Winston-Salem | US Open
Vít Kopřiva – Montreal | Cincinnati | Winston-Salem | US Open
Toronto / Montreal
Osm Češek startuje v Torontu
Celkem osm českých tenistek si zahraje hlavní soutěž na Masters v Torontu a některé z nich schytaly velmi krutý los. Nejhůř dopadly bývalá světová jednička Karolína Plíšková a Sára Bejlek. Největší nadějí bude úřadující wimbledonská královna Linda Nosková, která má v cestě několik překážek včetně postrachu hráček TOP 10 žebříčku.
Tři naděje na Masters v Montrealu
Velká šance pro všechny. Tak by se dal shrnout letošní ročník kanadského Masters, jelikož na turnaji nebudou startovat Jannik Sinner, Carlos Alcaraz ani Novak Djokovič. To představuje příležitost i pro členy TOP 20 žebříčku Jiřího Lehečku a Jakuba Menšíka. Oba elitní čeští tenisté však dorazili do Kanady po zklamání a bez formy.
Cincinnati
Entry list WTA 1000 Cincinnati (od 13. do 23. srpna)
Devítka českých hráček si nenechá ujít ani další tisícovku v Cincinnati. Turnaj v Ohiu bude poslední velkou generálkou před US Open a hlavní soutěže se zúčastní Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková, Sára Bejlek, Nikola Bartůňková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. Do kvalifikace zasáhnou Darja Viďmanová a Dominika Šalková.
Entry list ATP Masters 1000 Cincinnati (od 13. do 23. srpna)
Ve stejném termínu se v Cincinnati představí i muži a situace je zatím podobná jako v Montrealu. Ovšem s tím rozdílem, že v Ohiu dojde na velký návrat hvězdného Carlose Alcaraze po vážném zranění. Také v americkém městě budou hrát hlavní soutěž minimálně Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Kvalifikaci bude hrát Dalibor Svrčina.
Divoké karty: Grigor Dimitrov, Jack Draper, Gaël Monfils, Stan Wawrinka
US Open
Entry list US Open (od 24. srpna do 13. září)
Z českých tenistů, kteří se díky svému rankingu vejdou do hlavní soutěže letošního US Open, nechybí nikdo. Největšími nadějemi ve dvouhře žen budou úřadující wimbledonská královna Linda Nosková a finalistka stejného turnaje Karolína Muchová.
V areálu ve Flushing Meadows si zahrají také Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Nikola Bartůňková, Sára Bejlek, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a bývalá finalistka Karolína Plíšková. Mužská dvouhra zatím nabízí čtyři česká jména. Do akce půjdou Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva.
Zatím se odhlásily pouze Victoria Mboková, Hailey Baptisteová, Varvara Gračovová a Ajla Tomljanovicová.
Seznam přihlášených: Ženy | Muži
Monterrey / Winston-Salem
Entry list WTA 500 Monterrey (od 23. do 29. srpna)
Linda Nosková se třetím rokem po sobě vydá na pětistovku v mexickém Monterrey a ani tentokrát nebude mít v týdnu před US Open volno. Čerstvá wimbledonská šampionka zde získala předloni titul a loni došla do čtvrtfinále. Z českých tenistek se v hlavní soutěži představí také Sára Bejlek a Nikola Bartůňková. Dorazí i Sorana Cirsteaová nebo Jekatěrina Alexandrovová.
Entry list ATP 250 Winston-Salem (od 23. do 29. srpna)
Poslední mužskou generálku před US Open ve Winston-Salemu budou hrát dva čeští tenisté. Hlavní soutěž má k dispozici více míst než je na turnajích kategorie ATP 250 obvyklé, takže Tomáš Macháč i Vít Kopřiva se do ní pohodlně vejdou. Nejvýše nasazenými hráči budou Luciano Darderi, Arthur Rinderknech, Alejandro Tabilo a Ignacio Buse.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://www.idnes.cz/sport/trendy/tenistka-kasatkinova-si-v-recku-vzala-krasobruslarku-zvolily-netradicni-obleceni.A260716_143829_trendy_blah
Člověk by ji pomalu nepoznal.
Pro p. Frenkieho
Scary movie 2026 - trapárna
Posedlost - čekal sem to lepší 3 hvezdy, vic nedam
Švýcaři to na třetí pokus dají.
Je potřeba jí to do tý hlavy natlouct po dobrým či po zlým.
Marie má těžký los, v SF může narazit na Osorio. A semifinále by také měl být povinný výsledek, ale nevím, nevím v současné formě. Držím děvčatům palce.
Btw proč je Bogota řazena mezi turnaji nižší kategorie?
Toho jsem se nejvíc bál