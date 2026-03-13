Češi na turnajích: Plíšková, Krejčíková a Vondroušová zrušily Miami, na Floridu míří 13 nadějí
13. března
19:00 | Tři Češky zrušily Miami
Dle posledních informací se z blížící se tisícovky v Miami odhlásily hned tři české tenistky. Nejedná se však o žádné velké překvapení, protože Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová i Barbora Krejčíková musely nakonec poslat omluvenku i na probíhající akci stejné kategorie v Indian Wells.
10. března
17:00 | Entry list ATP Masters 1000 Monte Carlo (od 5. do 12. dubna)
První letošní antukové Masters v Monte Carlu vynechají z TOP 20 žebříčku pouze Ben Shelton a Holger Rune. Nechybí naopak loňský šampion Carlos Alcaraz, Jannik Sinner či Novak Djokovič. Z českých tenistů budou hrát hlavní soutěž Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.
17:00 | Entry list WTA 500 Linec (od 6. do 12. dubna)
Na začátku dubna proběhne kvalifikace BJK Cupu, ale čtyři české tenistky se jí nezúčastní a místo toho zahájí antukové jaro na pětistovce v rakouském Linci. Jmenovitě Sára Bejlek, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková, která využije chráněný žebříček. Herní pole vede Jekatěrina Alexandrovová, která obhajuje loňský triumf z halového betonu. Přijet mají i Clara Tausonová, Emma Raducanuová nebo Jelena Ostapenková.
Divoké karty: Julia Grabherová, Sinja Krausová, Lilli Taggerová
9. března
18:00 | Velký přehled Miami
Březnový Sunshine Swing na půdě Spojených států amerických je v plném proudu a již za pár dní vypukne druhý ze slavných podniků. Prestižní tisícovka v Miami začíná v neděli a na Floridu se chystají i nejlepší čeští tenisté včetně Jakuba Menšíka, který bude obhajovat šokující triumf. Los, program a všechny potřebné informace najdete v článku.
4. března
15:00 | Entry list WTA 500 Charleston (od 30. března do 5. dubna)
Tři české tenistky pojedou na pětistovku do amerického Charlestonu. V hlavní soutěži se na zelené antuce v Jižní Karolíně představí Sára Bejlek a doplnit se ji z kvalifikace pokusí Linda Fruhvirtová s Darjou Viďmanovou. Turnaj přilákal dvě hráčky z TOP 10, konkrétně domácí hvězdy Jessicu Pegulaovou a Amandu Anisimovovou, a přijedou i další členky nejlepší dvacítky. Titul obhajuje Pegulaová.
15:00 | Entry list WTA 250 Bogotá (od 30. března do 5. dubna)
Marie Bouzková opět začne antukové jaro v kolumbijské Bogotě, kde předloni došla do finále, loni do čtvrtfinále a stejně jako při předchozích dvou účastech bude plnit roli nasazené jedničky. Z aktuální TOP 50 žebříčku přijede už jen Jessica Bouzasová a triumf zkusí zopakovat domácí hvězda a trojnásobná šampionka Camila Osoriová.
15:00 | Entry list ATP 250 Bukurešť (od 30. března do 5. dubna)
Flavio Cobolli bude jedním z největších favoritů na dvěstěpadesátce v Bukurešti. Ital je jediným přihlášeným členem TOP 20 pořadí a bude v rumunském hlavním městě obhajovat loňský triumf. Z Čechů se přihlásil jen Dalibor Svrčina, ovšem pouze pro účast v hlavní soutěži. Svrčina potřebuje minimálně deset omluvenek, aby se do hlavního losu dostal.
15:00 | Entry list ATP 250 Marrákeš (od 30. března do 5. dubna)
V Marrákeši bude nasazenou jedničkou zřejmě loňský šampion Luciano Darderi. Hlavní soutěž si z českých tenistů zahrají Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Do Maroka mají v plánu dorazit také Tallon Griekspoor, Valentin Vacherot, Corentin Moutet či Matteo Berrettini.
15:00 | Entry list ATP 250 Houston (od 30. března do 5. dubna)
Americký Houston sice bude bez českých tenistů, nicméně slibuje možná nejlepší obsazení z tria úvodních antukových turnajů této sezony. Na turnaj se totiž chystají člen TOP 10 Ben Shelton, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Learner Tien či obhájce titulu Jenson Brooksby.
20. února
16:15 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Miami (od 17. do 29. března)
Nejvýše nasazenou na tisícovce v Miami bude světová jednička a loňská šampionka Aryna Sabalenková. Z Češek startují Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a díky divoké kartě Darja Viďmanová. Kvalifikaci budou hrát Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová. Podle posledních informací se odhlásily Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová.
Divoké karty: Darja Viďmanová, Venus Williamsová, Sloane Stephensová, Taylor Townsendová, Ashlyn Kruegerová, Jennifer Bradyová, Lilli Taggerová, Emerson Jonesová
Na podnik ATP Masters 1000 ve stejném dějišti zatím omluvenku poslali pouze Holger Rune a Jaume Munar. Největšími favority budou Carlos Alcaraz s Jannikem Sinnerem, přijede i Novak Djokovič a šokující loňský triumf bude obhajovat Jakub Menšík. Kromě prostějovského rodáka dorazí z českých tenistů ještě Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Cestu na Floridu plánuje i Dalibor Svrčina a bude muset do kvalifikace.
Divoké karty: Martin Damm, Darwin Blanch, Moise Kouamé, Yibing Wu, Rei Sakamoto
