Češi na turnajích: Plíšková, Krejčíková a Vondroušová zrušily Miami, na Floridu míří 13 nadějí

DNES, 19:00
Previews 27
Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.
Karolína Plíšková zrušila start i v Miami (© NOUSHAD THEKKAYIL / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Probíhající turnaje

WTA 1000 Indian WellsATP Masters 1000 Indian Wells

 

Nadcházející turnaje

WTA 1000 Miami | ATP Masters 1000 Miami

 

13. března

19:00 | Tři Češky zrušily Miami
Dle posledních informací se z blížící se tisícovky v Miami odhlásily hned tři české tenistky. Nejedná se však o žádné velké překvapení, protože Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová i Barbora Krejčíková musely nakonec poslat omluvenku i na probíhající akci stejné kategorie v Indian Wells.

 

10. března

17:00 | Entry list ATP Masters 1000 Monte Carlo (od 5. do 12. dubna)
První letošní antukové Masters v Monte Carlu vynechají z TOP 20 žebříčku pouze Ben Shelton a Holger Rune. Nechybí naopak loňský šampion Carlos Alcaraz, Jannik Sinner či Novak Djokovič. Z českých tenistů budou hrát hlavní soutěž Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.

17:00 | Entry list WTA 500 Linec (od 6. do 12. dubna)
Na začátku dubna proběhne kvalifikace BJK Cupu, ale čtyři české tenistky se jí nezúčastní a místo toho zahájí antukové jaro na pětistovce v rakouském Linci. Jmenovitě Sára Bejlek, Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková, která využije chráněný žebříček. Herní pole vede Jekatěrina Alexandrovová, která obhajuje loňský triumf z halového betonu. Přijet mají i Clara Tausonová, Emma Raducanuová nebo Jelena Ostapenková.

Divoké karty: Julia Grabherová, Sinja Krausová, Lilli Taggerová

9. března

18:00 | Velký přehled Miami
Březnový Sunshine Swing na půdě Spojených států amerických je v plném proudu a již za pár dní vypukne druhý ze slavných podniků. Prestižní tisícovka v Miami začíná v neděli a na Floridu se chystají i nejlepší čeští tenisté včetně Jakuba Menšíka, který bude obhajovat šokující triumf. Los, program a všechny potřebné informace najdete v článku.

 

4. března

15:00 | Entry list WTA 500 Charleston (od 30. března do 5. dubna)
Tři české tenistky pojedou na pětistovku do amerického Charlestonu. V hlavní soutěži se na zelené antuce v Jižní Karolíně představí Sára Bejlek a doplnit se ji z kvalifikace pokusí Linda Fruhvirtová s Darjou Viďmanovou. Turnaj přilákal dvě hráčky z TOP 10, konkrétně domácí hvězdy Jessicu Pegulaovou a Amandu Anisimovovou, a přijedou i další členky nejlepší dvacítky. Titul obhajuje Pegulaová.

15:00 | Entry list WTA 250 Bogotá (od 30. března do 5. dubna)
Marie Bouzková opět začne antukové jaro v kolumbijské Bogotě, kde předloni došla do finále, loni do čtvrtfinále a stejně jako při předchozích dvou účastech bude plnit roli nasazené jedničky. Z aktuální TOP 50 žebříčku přijede už jen Jessica Bouzasová a triumf zkusí zopakovat domácí hvězda a trojnásobná šampionka Camila Osoriová.

15:00 | Entry list ATP 250 Bukurešť (od 30. března do 5. dubna)
Flavio Cobolli bude jedním z největších favoritů na dvěstěpadesátce v Bukurešti. Ital je jediným přihlášeným členem TOP 20 pořadí a bude v rumunském hlavním městě obhajovat loňský triumf. Z Čechů se přihlásil jen Dalibor Svrčina, ovšem pouze pro účast v hlavní soutěži. Svrčina potřebuje minimálně deset omluvenek, aby se do hlavního losu dostal.

15:00 | Entry list ATP 250 Marrákeš (od 30. března do 5. dubna)
V Marrákeši bude nasazenou jedničkou zřejmě loňský šampion Luciano Darderi. Hlavní soutěž si z českých tenistů zahrají Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Do Maroka mají v plánu dorazit také Tallon Griekspoor, Valentin Vacherot, Corentin Moutet či Matteo Berrettini.

15:00 | Entry list ATP 250 Houston (od 30. března do 5. dubna)
Americký Houston sice bude bez českých tenistů, nicméně slibuje možná nejlepší obsazení z tria úvodních antukových turnajů této sezony. Na turnaj se totiž chystají člen TOP 10 Ben Shelton, Frances Tiafoe, Tommy Paul, Learner Tien či obhájce titulu Jenson Brooksby.

20. února

16:15 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Miami (od 17. do 29. března)
Nejvýše nasazenou na tisícovce v Miami bude světová jednička a loňská šampionka Aryna Sabalenková. Z Češek startují Karolína Muchová, Linda Nosková, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a díky divoké kartě Darja Viďmanová. Kvalifikaci budou hrát Nikola BartůňkováLinda Fruhvirtová. Podle posledních informací se odhlásily Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková a Markéta Vondroušová.

Divoké karty: Darja Viďmanová, Venus Williamsová, Sloane Stephensová, Taylor Townsendová, Ashlyn Kruegerová, Jennifer Bradyová, Lilli Taggerová, Emerson Jonesová

Na podnik ATP Masters 1000 ve stejném dějišti zatím omluvenku poslali pouze Holger Rune a Jaume Munar. Největšími favority budou Carlos Alcaraz s Jannikem Sinnerem, přijede i Novak Djokovič a šokující loňský triumf bude obhajovat Jakub Menšík. Kromě prostějovského rodáka dorazí z českých tenistů ještě Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Cestu na Floridu plánuje i Dalibor Svrčina a bude muset do kvalifikace.

Divoké karty: Martin Damm, Darwin Blanch, Moise Kouamé, Yibing Wu, Rei Sakamoto

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
PTP
13.03.2026 20:02
V expreskách stojí: Plíšková, Krejčíková a Vondroušová zrušily Miami - to musel být brutální kobercový nálet.
Ondřej.Jirásek
13.03.2026 20:24
com
13.03.2026 19:06
zase bez Karoliny, to uz neni mozny
aligo
13.03.2026 19:39
Ale hlavně bez Báry a Maky
tommr
01.03.2026 13:03
Tak v kvalifikaci IW bude nakonec hrát i Darja Vidmanová. Na to že byla nasazená ale dostala do prvního kola dost nepříjemnou soupeřku. S Trevisan to bude mít těžký ...
asgard33
01.03.2026 17:00
M.Trevisian je už jenom vyčpělé slavné jméno.Ještě tak před 3 roky byla italskou Jedničkou,ale od té zažila z hráček Top50 snad největší propad.Ta už neporazí prakticky nikoho.Od září se může pochlubit úžasnou bilancí 2-9...
tommr
01.03.2026 17:40
tak snad se nechytne zrovna na Darje ...
Kapitan_Teplak
01.03.2026 18:26
Jak nakonec ?
tommr
01.03.2026 18:56
v době kdy jsem ten příspěvek psal byly v článku uvedený jako hráčky v kvalifikaci jen Bartůnková a Fruhvirtová ...
lvicek
28.02.2026 22:12
Nechci do toho autorovi expresky moc kecat, ale nevyhrál Kuba náhodou Miami?
com
28.02.2026 22:25
nerozumis tomu
Ondřej.Jirásek
28.02.2026 23:08
už jsem si myslel, že jsem fakt úplně blbej :D upravil to kolega, omylem... díky :)
lvicek
01.03.2026 05:01
až bude mít těch titulů třicet a z toho 10GS, tak se to bude kontrolovat hůř .
Mony
22.02.2026 19:17
Byl blízko Vítek
tommr
14.12.2025 12:03
Z našich hráček v top-100 není nikde psaná jen Katka Siniaková. Snad za tím nejsou nějaké zdravotní potíže ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:16
Káťa je už několik dní v normální přípravě, takže zdravotně je snad cajk
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:20
A taky peče cukroví, ale to je vedlejší :-)
tommr
14.12.2025 12:37
teď jsem si všiml že má hrát Extraligu za Spartu takže je asi opravdu v pořádku a jen sezonu v Austrálii začne o týden později od 12.1 ...
Trojchyba_Mat
14.12.2025 12:38
frenkie57
14.12.2025 14:03
Možná jí do toho Brenda trochu kecá, nebo ne?
Trojchyba_Mat
14.12.2025 14:15
Je to možný
subaru
22.12.2025 12:24
Jak to myslíte? Proč Brenda?
frenkie57
22.12.2025 13:24
Jen takový vtípek. Brenda F ráda peče a svými výtvory se ráda pochlubí na sociálních sítích.
tommr
22.12.2025 15:57
a evidentně taky ráda svoje výtvory konzumuje což se bohužel projevuje na její postavě ...
frenkie57
22.12.2025 18:40
hanz
20.02.2026 18:41
Našla svý šťesťí...
lana
14.12.2025 13:54
Katka si chce asi jen v klidu užít Vánoce a Nový rok doma A nepřepísknout hned začátek sezóny. Minule taky začínala až v Adelaide. Ten jeden týden se nic nestane, ještě toho bude dost a s těmi debly stejně zas odehraje z našich nejvíc zápasů
