Češi v akci, čtvrtek 16. 4. Muchová a Nosková o čtvrtfinále, Macháč těží ze zranění Alcaraze

Muchová a Nosková o čtvrtfinále
Dvě české tenistky budou bojovat o postup do čtvrtfinále na silně obsazené pětistovce na antuce ve stuttgartské hale a obě nastoupí v roli mírné kurzové favoritky.
Karolína Muchová se pokusí potvrdit skvělou aktuální formu a navázat na hladkou výhru nad Aljaksandrou Sasnovičovou. Její soupeřkou bude zkušená Belgičanka Elise Mertensová, s níž má vyrovnanou bilanci 1:1 a naposledy hrála na Australian Open 2021.
Linda Nosková zahájila antukové jaro prohraným setem, ale pak předvedla v prvním kole proti Shuai Zhang drtivý obrat. V souboji s nasazenou Jekatěrinou Alexandrovovou tak zaútočí na své teprve druhé čtvrtfinále na nejpomalejším povrchu na hlavním okruhu. Rusce může oplatit loňskou porážku z Monterrey.
WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | PREVIEW | Muchová (7-ČR) – Mertensová (Belg.)
14:00 | PREVIEW | Nosková (ČR) – Alexandrovová (8-)
Macháč má volno, Šalková osmifinále odehraje
Tomáš Macháč odstartoval své působení na antukové pětistovce v Barceloně skvělým obratem proti specialistovi na nejpomalejší povrch Sebastiánovi Báezovi a ve čtvrtek měl absolvovat velmi těžké osmifinále s Carlosem Alcarazem. Domácí hvězda se ale kvůli zranění odhlásila, a proto český tenista postoupil bez boje do čtvrtfinále.
Osmifinále naopak musí hrát Dominika Šalková v Rouenu. Mladá česká naděje skvěle využila druhou šanci, když se po nezdaru ve finále kvalifikace dostala do hlavní soutěže jako lucky loser a vyřadila Annu Blinkovovou. O své druhé čtvrtfinále na nejvyšší tour v kariéře (loňské finále v Jiujiangu) bude usilovat proti veteránce Tatjaně Mariaové.
ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
Macháč (ČR) – Alcaraz (1-Šp.) / bez boje
ATP 500 MNICHOV (Německo), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | Nouza/Stevens (ČR/Niz.) – Schnaitter/Wallner (Něm.)
WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Šalková (ČR) – Mariaová (Něm.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Malečková/Škochová (4-ČR) – čekají na soupeřky
ATP CHALLENGER 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
13:30 | Forejtek (ČR) – Llamas (Šp.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:00 | F. Duda/Vrbenský (ČR) – Barrientos/Behar (Kol./Urug.)
ITF M15 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Nicod (ČR) – Bjelinskyj (1-Ukr.)
ITF M15 SINGAPUR, tv. povrch / hala
• Dvouhra - osmifinále •
04:00 | Palán (2-ČR) – Takamisawa (Jap.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
08:30 | Palán/Yap (ČR/Brit.) – Imai/Saitoh (Jap.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Kozlovský (ČR) – Raquillet (6-Fr.)
10:30 | Čížek (ČR) – Freire Da Silva (Fr.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
