Češi v akci, čtvrtek 9. 11. Brenda Fruhvirtová prošla do dalšího čtvrtfinále

Hunterová poslala Australanky do vedení

Storm Hunterová zvládla na finálovém turnaji Billie Jean King Cupu ve španělské Seville po setech 7:6, 6:4 dvouhodinový souboj deblových specialistek s Annou Danilinovou a poslala Australanky proti Kazachstánu do vedení 1:0. Loňské finalistky vstoupily do skupiny nečekanou porážkou se Slovinskem a potřebují ve čtvrtek slavit výhru, pokud chtějí mít nadále naději na postup do semifinále.