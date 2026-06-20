Češi v akci, neděle 21. 6. Nosková a Bouzková o titul! Siniakovou čeká těžká výzva
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Nosková a Bouzková o titul
Linda Nosková hraje v Berlíně ve fantastické formě a ani jedné ze čtyř soupeřek nepovolila více než šest gamů. Výborný výkon bude určitě potřebovat i ve finále, protože vyzve světovou čtyřku a předloňskou šampionku Jessicu Pegulaovou, která v semifinále vyřadila světovou jedničku Arynu Sabalenkovou.
Finálové zápasy Noskové vůbec nejdou, což potvrzuje bilance 1:5. Na trávě je ve finále poprvé v kariéře. Ve vzájemné bilanci s Pegulaovou vede 2:1, ale pokaždé se jednalo o tuhou bitvu. Američanka měla navrch jen loni na trávě v Bad Homburgu, kde ovšem Nosková podávala na vítězství.
Titul má na dosah také Marie Bouzková v Nottinghamu, jež zatím neztratila set a v semifinálovém derby přehrála Karolínu Plíškovou. Ani ona nebude ve finále favoritkou a rovněž pražskou rodačku čeká americká soupeřka. A sice bývalá členka TOP 10 Emma Navarrová. Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zatímco Navarrová se může pochlubit stoprocentní úspěšností 3:0 ve finále, Bouzková disponuje negativní bilancí 3:6. Češka dosud triumfovala na Livesport Prague Open 2022 a 2025 a letos v Bogotě. Obě aktérky budou usilovat o zajímavý milník, jelikož vítězka tohoto finále zkompletuje trofeje ze všech tří povrchů.
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - finále •
12:00 | PREVIEW | Nosková (8-ČR) – Pegulaová (3-USA)
• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Alexandrovová/Nosková (-/ČR) – Eikeriová/Gleasonová (Nor./USA) 6:3, 3:3 / dohrávka
* bude se hrát i finále
WTA 250 NOTTINGHAM (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
13:00 | Bouzková (4-ČR) – Navarrová (3-USA)
Siniakovou čeká těžké první kolo
Kateřina Siniaková na rozdíl od Noskové a Bouzkové rozehraje už poslední generálku před slavným Wimbledonem. A také ona má před sebou složitou výzvu, i když je kurzovou favoritkou. Finalistka z roku 2021 a šampionka edice 2023 začne v Bad Homburgu duelem s Ljudmilou Samsonovovou.
Rusku shodou okolností potkala naposledy předloni právě v tomto dějišti. Všechny tři předchozí duely rozhodoval třetí set a dvakrát se radovala z postupu Siniaková. Samsonovová má sice letos negativní bilanci 7:15 a velmi špatné výsledky i formu, nicméně na trávě umí být velmi nebezpečná, pokud nebude příliš chybovat. Do zápasu nastoupí se sérií pěti porážek.
WTA 500 BAD HOMBURG (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Samsonovová (-)
WTA 125 FIGUEIRA DA FOZ (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
12:00 | Viďmanová (3-ČR) – Aksuová (Tur.)
ITF W35 BOLSZEWO (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
11:00 | Paštiková (7-ČR) – Steurová (4-Něm.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
09:30 | Hejtmánková (ČR) – Argyrokastritiová (6-Řec.)
ATP CHALLENGER 75 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Palán (8-ČR) – Sperle (Něm.)
ITF W35 TARVISIO (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:30 | Ševčíková (6-ČR) – Harajdová (ČR)
12:30 | E. Slavíková (9-ČR) – Matuellaová (It.)
14:00 | Pulchartová (13-ČR) – Mazzucchelliová (It.)
ITF M25 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | Fáček (13-ČR) – Žunec (Chorv.)
16:00 | Vrba (5-ČR) – Kukrika (Chorv.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:30 | Melnikovová (ČR) – Shawová (Brit.)
ITF W15 GALATI (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Štveráková (ČR) – Plesaová (12-Rum.)
ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
08:00 | Klimas (5-ČR) – Correa Beguerie (Arg.)
J60 TALLINN (Estonsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | Jaroš (ČR) – Pavlovs (Lot.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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Těžký to zítra budou mít ale i fanoušci protože nás čekají 4 zajímavá finále která se budou hrát prakticky souběžně ...
Rodiče zřejmě velký milovníci ženského jednoručního backhandu.