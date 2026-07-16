Češi v akci, pátek 17. 7. Těžká výzva! Krejčíková, Valentová a Bejlek zabojují o semifinále
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Krejčíková, Valentová a Bejlek o semifinále
Tři české tenistky se porvou o postup do semifinále v Aténách a mohou výrazně zvýšit šanci na český triumf v řecké metropoli. Všechny však čeká velmi těžký čtvrtfinálový zápas, jelikož ani jedna z nich nebude mít snadnou soupeřku.
Největší naděje Barbora Krejčíková bude čelit olympijské šampionce Qinwen Zheng. S čínskou hvězdou, která se stejně jako Češka snaží po různých zraněních vrátit do užší špičky, se utkala dvakrát a pokaždé opouštěla kurt jako poražená. Na Zheng, jež se teď nachází až ve druhé stovce žebříčku, nenašla recept před třemi roky v Zhengzhou ani na předloňském Turnaji mistryň.
Terezu Valentovou čeká souboj mladých talentů s Alinou Kornějevovou, která prožívá velmi povedenou sezonu. Jedna z nejvýraznějších komet loňského roku bude hrát s ruskou hvězdičkou na profesionální úrovni poprvé. Šance jsou celkem vyrovnané a Valentová je mírnou favoritkou jen díky větším zkušenostem s nejvyšším ženským okruhem.
Sára Bejlek nastoupí proti nasazené jedničce Claře Tausonové. Právě talentovanou Dánku skolila na začátku února v Abú Zabí, kde si z kvalifikace došla pro šokující triumf. Od té doby však prožívá velmi nepovedené období a teprve až nyní v Aténách znovu vyhrála dva zápasy na jednom turnaji.
WTA 250 ATÉNY (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
16:30 | Krejčíková (3-ČR) – Qinwen Zheng (Čína)
16:30 | T. Valentová (7-ČR) – Kornějevová (-)
20:00 | Bejlek (ČR) – Tausonová (1-Dán.)
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
15:30 | Valdmannová (ČR) – Falejová (-)
ATP CHALLENGER 75 CORDENONS (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
16:30 | Jecan/Poljak (3-Rum./ČR) – Bondioli/Caniato (It.)
ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
15:00 | Kumstát (ČR) – Boogaard (Niz.)
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Paulson/Vliegen (4-ČR/Belg.) – Romios/Uesugi (1-Austr./Jap.)
ITF W75 OLOMOUC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:30 | Kučmová (ČR) – Sisková (2-ČR)
12:00 | Sedláčková (ČR) – Fitaová (1-Šp.)
12:00 | Štruplová (3-ČR) – Kuhlová (Něm.)
• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Nagyová/Šebestová (3-Maď./ČR) – čekají na soupeřky
14:30 | Štruplová/Zelníčková (4-ČR/SR) – Hietarantaová/Vargová (2-Fin./SR)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
10:00 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – T. Mordergerová/Y. Mordergerová (Něm.) 3:6, 6:4 / dohrávka
* bude se hrát i semifinále
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Dadaová-Mascollová/Šmejkalová (Brit./ČR) – Bretnacherová/Nitaová (4-Fr./Cur.)
ITF W15 KRŠKO (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
12:00 | Kulhavá/F. Trevisanová (ČR/It.) – Inisanová/Nijkampová (Fr./Niz.)
ITF M15 NOVA GORICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Hrazdil/Lánik (ČR/SR) – čekají na soupeře
J30 KAUNAS (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
09:00 | Wirgler (ČR) – Balkunas (Lit.)
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:00 | Gottvaldová (ČR) – Havelková (ČR)
• Čtyřhra chlapci - finále •
12:00 | Rakouš/Wirgler (2-ČR) – M. Nowak/Szary (Pol.)
• Čtyřhra dívky - finále •
12:00 | Dufková/Gottvaldová (ČR) – Demčenkovová/Penkevychová (2-Lot./Pol.)
J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:30 | Jezerská/Reifová (1-Ukr./ČR) – Kataliničová/Koračová (4-Srb.)
J30 SZENTES (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:00 | Laššan (1-ČR) – Szabo (Rum.)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Zaťková (ČR) – Sfirnaciucová (2-Rum.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:00 | Kohoutková/Paliczkaová (2-ČR/Pol.) – čekají na soupeřky
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
12:00 | Laššan/Jan Svoboda (3-ČR) – Čierny/Švarc (SR)
12:00 | Kamhi/Merta (Kan./ČR) – Fazekas/Jóny (Maď.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:00 | Schmidová/Zaťková (ČR) – Nováková/Szimandelová (SR/Maď.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Komentáře
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Tribuna 2. a 3. dvorce bude tedy takto přes chodník.
V areálu asi bude nějaká forma prezentace Mercedesů.
Samozřejmě to tam nebude volné jako při ITF/Chall. dvojturnaji. Třeba restaurace TIEBREAK bude jen pro hráče. Při dvojturnaji šla normálně navštěvovat.
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