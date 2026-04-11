Češi v akci, pondělí 13. 4. Bartoň a Forejtek o hlavní soutěž, nastoupí i dva české týmy

Hynek Bartoň ve Spojených státech a také Jonáš Forejtek v Portugalsku se porvou o účast v hlavní soutěži na challengerech. Adam Pavlásek s Patrikem Riklem vstoupí do kvalifikace čtyřhry na pětistovce v Barceloně a Anastasia Detiucová s Dominikou Šalkovou začnou hlavní fázi deblové soutěže v Rouenu. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Hynek Bartoň zabojuje o hlavní soutěž v USA (© ČTK / imago sportfotodienst / KRZYSZTOF CICHOMSKI)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Dva české týmy v akci

Ryze dvě české dvojice budou v pondělí bojovat o postup v deblových soutěžích na hlavním okruhu. Zatímco nový český pár Adam Pavlásek, Patrik Rikl začne kvalifikaci v Barceloně, Dominika Šalková s Anastasií Detiucovou ve Francii už vstoupí do hlavní soutěže.

Pavlásek s Riklem dorazili do španělské metropole po skvělé premiéře v Marrákeši, kde se český tým probil až do finále. Detiucová se Šalkovou, která v Rouenu nezvládla singlovou kvalifikaci, budou čelit domácí dvojici startující na divokou kartu.

 

ATP 500 BARCELONA (Španělsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra kvalifikace
• Čtyřhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Pavlásek/Rikl (2-ČR) – Romboli/Smith (Braz./Austr.)

 

WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Detiucová/Šalková (ČR) – Jacquemotová/Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.)

 

Bartoň a Forejtek o hlavní soutěž

Další české naděje se představí na nižších okruzích. Konkrétně na challengerech čeká finále kvalifikace dva mladé talenty. Hynek Bartoň startuje v Tallahassee po úspěšném minulém týdnu v Sarasotě, kde došel do osmifinále dvouhry a ovládl s Martinem Dammem deblovou soutěž. Jeho protivníkem bude domácí outsider Quinn Vandecasteele.

Jonáš Forejtek se snaží navázat na čtvrtfinálovou účast z poslední akce ve Španělsku. V portugalském Oeirasu začal skalpem nasazeného Raula Brancaccia a ve finále kvalifikačních bojů vyzve domácí naději Joaa Dominguese, který dostal od pořadatelů divokou kartu.

 

ATP CHALLENGER 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
13:30 | Forejtek (ČR) – Domingues (Portug.)

 

ATP CHALLENGER 75 TALLAHASSEE (USA), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
xx:xx | Bartoň (3-ČR) – Vandecasteele (10-USA)

 

ITF W75 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Šebestová (15-ČR) – Žnuderlová (Slovin.)
16:00 | Laboutková (12-ČR) – Y. Mordergerová (Něm.)

 

ITF W50 BUŽUMBURA (Burundi), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Pulchartová (ČR) – Giordanová (7-It.)

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | D. Blažka (ČR) – Lánik (10-SR)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
14:30 | Benešová (ČR) – Švecovová (8-)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Kozlovský (ČR) – Heinrich (Něm.)
11:30 | Klimas (10-ČR) – Holban (Řec.)
11:30 | Čížek (ČR) – Nouchakis (Řec.)
11:30 | Ad. Soukup (ČR) – Peck (8-Kan.)

 

J300 BEAULIEU-SUR-MER (Francie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
09:00 | T. Heřmanová (3-ČR) – Pistolaová (It.)

 

J200 PIEŠŤANY (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
11:30 | Filipová (12-ČR) – Mrázová (SR)
11:30 | Mošková (5-ČR) – Dobričová (9-Chorv.)
11:30 | Bervidová (ČR) – Dragičevičová (11-Chorv.)
11:30 | M. Jiroušková (6-ČR) – Janiszewská (Pol.)

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Ladman (5-ČR) – Voigt (Pol.)
10:00 | Lebiš (4-ČR) – Ťutčenko (Ukr.)
10:00 | Fidler (ČR) – Fays (6-Belg.)
10:00 | Fedor (ČR) – Shirazi (8-Brit.)
10:00 | Černovický (10-ČR) – Taha (SR)
* bude se hrát i finále

 

J100 AIZKRAUKLE (Lotyšsko), koberec / hala

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
12:00 | Mohamed (ČR) – Niemelä (8-Fin.)

 

J60 GABORONE (Botswana), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | L. Koutová (6-ČR) – Foucqueová (Fr.)
11:30 | V. Koutová (ČR) – Zakhemová (Liban.)

 

J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
10:00 | Jan Svoboda (ČR) – Valter (8-)
10:00 | Laššan (14-ČR) – Ionescu (Rum.)
13:00 | Wirgler (ČR) – Alishaev (3-Rak.)
13:00 | Vymazal (10-ČR) – Bardac (Rum.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
08:30 | Havlíková (15-ČR) – Frühaufová (Rak.)
10:00 | Skořepová (ČR) – Corciovaová (10-Rak.)
10:00 | Roiková (ČR) – Karpaljuková (Ukr.)
11:30 | Schovancová (ČR) – Schauerová (13-Rak.)

 

J30 THALWIL (Švýcarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Posmyková (ČR) – Arroyová (Švýc.)
09:00 | Padrnosová (5-ČR) – Billeterová (Švýc.)
10:30 | Hubáčková (ČR) – Zuyevová (USA)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
