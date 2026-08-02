Češi v akci, pondělí 3. 8. Plíškovou a Valentovou čeká zajímavá výzva. Nastoupí i Fruhvirtová

VČERA, 22:15
Aktuality 4
Karolína Plíšková a Tereza Valentová odehrají první kolo na prestižním turnaji Masters v kanadském Torontu a obě budou čelit zajímavé výzvě. Linda Fruhvirtová zahájí své působení na podniku WTA 125 ve Varšavě. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Karolína Plíšková začne na Masters v Kanadě (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

neděle 2. 8.sobota 1. 8.

 

Plíšková a Valentová začnou na Masters

V rámci pondělního programu na kanadském Masters v Torontu vstoupí do turnaje dvě české naděje. Bývalá světová jednička a finalistka National Bank Open z roku 2021 Karolína Plíšková bude čelit kontroverzní Ukrajince Oleksandře Olijnykovové.

Bude se jednat o první vzájemný zápas a Češka bude plnit roli jasné favoritky. Plíšková má za sebou docela povedené antukové jaro i travnatou část sezony, ale po letošním návratu na elitní okruh z dlouhé zdravotní pauzy toho na betonech moc neodehrála. I tak by si ovšem měla s Olijnykovovou poradit.

Rovněž Tereza Valentová bude mít zajímavou výzvu. Nastoupí totiž proti Taylor Townsendové, deblové parťačce Kateřiny Siniakové, a může zajistit derby s krajankou Marií Bouzkovou ve druhém kole. Česká tenistka bude favoritkou na postup, nicméně Townsendová už několikrát ukázala, že i ve dvouhře umí být hodně nebezpečná.

Více informací přineseme v pondělním preview.

 

WTA 1000 TORONTO (Kanada), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Olijnykovová (Ukr.)
xx:xx | PREVIEW | T. Valentová (ČR) – Townsendová (USA)

 

WTA 125 VARŠAVA (Polsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | L. Fruhvirtová (ČR) – Kawaová (5-Pol.)

 

ATP CHALLENGER 100 HAGEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Řeček (ČR) – Topo (8-Něm.)
14:00 | Mrva (5-ČR) – Kicker (10-Arg.)

 

ATP CHALLENGER 75 GRODZISK MAZOWIECKI (Polsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Čížek (ČR) – Bašič (5-Bosna)

 

ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV (Bulharsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
14:00 | Kellovský (ČR) – Lazarov (Bulh.)

 

ITF W75 LIPSKO (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
13:00 | Suchá (ČR) – Serbanová (6-It.)
14:00 | Laboutková (4-ČR) – Solakovová (Něm.)
16:00 | Paštiková (1-ČR) – Rouraová (12-Šp.)

 

ITF M25+H TAUSTE (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
21:00 | Ayeni/Palán (1-USA/ČR) – R. Ferrer/Sanclemente (Šp.)

 

ITF M15 POPRAD (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
09:00 | M. Fröhlich (16-ČR) – Džurdža (Ukr.)
10:00 | Klimas (3-ČR)D. Blažka (ČR)
10:00 | Vrtílka (14-ČR) – Pizzigoni (5-It.)
10:30 | Baum (2-ČR) – Sec (USA)

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Bien (ČR) – Dáv. Bakonyi (4-Maď.) 3:3 / dohrávka
* bude se hrát i finále

 

ITF M15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | D. Petrofský (ČR) – Thurner (2-Něm.)
13:00 | Homola (9-ČR) – Marek (Pol.)
14:30 | Michnev (5-ČR) – Solarski (Pol.)
14:30 | V. Horák (ČR) – El Natour (15-Liban.)

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Frömel (ČR) – Terblanche (JAR) 6:4, 3:0 / dohrávka
* bude se hrát i 2. kolo

 

J60 SLOVENSKÁ LUPČA (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
13:30 | Pajer (ČR) – Herman (SR)
13:30 | Buba (ČR)Onderka (7-ČR)
13:30 | Klar (5-ČR) – Talama (9-Ukr.)

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
12:00 | Žáčková (4-ČR) – Weissová (SR)
12:00 | Gabzdylová (ČR) – Nituová (1-Mol.)
12:00 | Jenčíková (ČR) – Šamenkovová (2-)
12:00 | Taxová (ČR) – Cichoňová (Pol.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

4
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com
02.08.2026 22:33
Po měsíci se konečně ukáže Karolína smile
Hlavně aby tu namachrovanou Ukrajinku dala
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Blondie
02.08.2026 22:37
Budu drzet pesti............ Ukrajince
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LiJ
02.08.2026 22:38
Pěst fo oka leda
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baba
02.08.2026 23:32
To snad ne!!!! Doufám, že ji Kája sfoukne!!!
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