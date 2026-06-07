Češi v akci, pondělí 8. 6. Těžká výzva Plíškové, začne i Lehečka. Fruhvirtová sehraje derby
Češi v akci (probíhající turnaje)
Plíšková začne na trávě v Londýně
Karolína Plíšková se poprvé od vypadnutí v prvním kole Wimbledonu 2024 představí na travnatých kurtech. Bývalá finalistka nejslavnějšího tenisového turnaje zahájí své působení v londýnském Queen's Clubu těžkým soubojem prvního kola.
V něm narazí na McCartney Kesslerovou, která toho zatím na nejrychlejším povrchu moc neodehrála. Američanka si nicméně velmi rychle na britské pažity zvykla, a dokonce v loňské sezoně ovládla turnaj WTA 250 v Nottinghamu.
Bývalou světovou jedničku Plíškovou tak rozhodně nečeká jednoduchý duel a šance na postup jsou naprosto vyrovnané. Bude se jednat o první vzájemný zápas těchto dvou hráček, přičemž Kesslerová letos nemá ideální formu a Plíšková se vrací po zranění a dost se jí povedlo antukové jaro.
WTA 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Kesslerová (USA)
ATP 250 STUTTGART (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
12:00 | Lehečka/Moutet (ČR/Fr.) – Frantzen/Haase (Něm./Niz.)
WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Piterová/Sisková (Pol./ČR) – N. Kičenoková/Ninomijaová (Ukr./Jap.)
WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
17:30 | Viďmanová (4-ČR) – L. Fruhvirtová (ČR)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
13:30 | Martincová (7-ČR) – Crossová (2-Kan.)
13:30 | Valdmannová (3-ČR) – čeká na soupeřku
WTA 125 MODENA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Samson (ČR) – Xiyu Wang (Čína)
ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:30 | Krumich (4-ČR) – Erhard (11-Fr.)
13:30 | Bartoň (3-ČR) – N. Álvarez (Šp.)
ATP CHALLENGER 75 CATTOLICA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
18:00 | Svrčina (2-ČR) – Guerrieri (It.)
ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Hejtmánková (10-ČR) – Strachovová (2-Ukr.)
10:00 | Žoldáková (5-ČR) – E. Slavíková (11-ČR)
10:00 | Neradová (ČR) – Raschdorfová (5-Něm.)
11:30 | A. Dvořáčková (ČR) – Kmieciková (12-Pol.)
11:30 | Sedláčková (7-ČR) – T. Šramková (15-SR)
13:00 | Kučmová (1-ČR) – Kulhavá (ČR)
13:00 | Munzarová (ČR) – Svatíková (3-SR)
ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
09:30 | Prepslová (13-ČR) – Milaneseová (7-It.)
ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Vrtílka (ČR) – Kozlovský (11-ČR)
10:00 | Poštolka (6-ČR) – Hausberger (16-Rak.)
11:30 | M. Fröhlich (ČR) – Lootsma (15-Niz.)
11:30 | Homola (9-ČR) – Einig (Něm.)
11:30 | Čížek (4-ČR) – Bogo (12-It.)
13:00 | Hrazdil (2-ČR) – Doskočil (10-ČR)
13:00 | O. Horák (7-ČR) – Vrba (13-ČR)
ITF W15 MADRID (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:00 | Kopřivová (ČR) – Gayová (9-Šp.)
13:00 | A. Drukerová (ČR) – Montesinosová (Šp.)
ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Melnikovová (ČR) – Muzyková (12-)
J300 BAMBERK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
11:00 | Krejčí (5-ČR) – Petušynskyj (11-Ukr.)
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
12:30 | Šulcová (ČR) – Taylorová (9-JAR)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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