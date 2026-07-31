Češi v akci, sobota 1. 8. Sedm Čechů hraje o finále! Samson útočí na nové maximum, Šalkovou čeká dvojboj
Češi v akci (probíhající turnaje)
pátek 31. 7. | čtvrtek 30. 7. | středa 29. 7. | úterý 28. 7. | pondělí 27. 7. | neděle 26. 7. | sobota 25. 7.
Sedm Čechů o finále, Samson a Kumstát hrají o životní výsledek
Páteční úspěšnost českých tenistů ve čtvrtfinálové fázi byla vynikající, a proto i sobota nabídne velmi bohatý program. Celkem sedm našich nadějí se porve o postup do finále a některé z nich budou útočit na životní výsledek.
To se týká určitě Laury Samson a Jana Kumstáta. Samson bude na podniku WTA 125 v Rumunsku čelit bývalé člence TOP 50 žebříčku Lucie Bronzettiové a šance jsou naprosto vyrovnané. Kumstát bude mírným favoritem na domácím challengeru v Liberci proti mnohem zkušenějšímu Sumitovi Nagalovi.
Dominika Šalková na Kanárských ostrovech stále úspěšně navazuje na povedené vystoupení na pražské Štvanici a nastoupí jako favoritka proti Lauře Pigossiové. Pak si ještě střihne deblové finále proti krajance Anně Siskové.
Do akce půjdou v semifinálové fázi na profesionální úrovni také Barbora Palicová v Německu, Vendula Valdmannová v Irsku a Lucie Petruželová s Emmou Slavíkovou v Polsku.
WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
17:00 | Samson (5-ČR) – Bronzettiová (4-It.)
ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
11:30 | Kumstát (ČR) – Nagal (7-Indie)
• Čtyřhra - finále •
10:00 | Neuchrist/Poljak (Rak./ČR) – Cervantes/Molčanov (Šp./Ukr.)
ITF W100 MASPALOMAS (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
12:00 | Šalková (2-ČR) – Pigossiová (Braz.)
• Čtyřhra - finále •
16:30 | Šalková/Zaarová (3-ČR/Švéd.) – Kulambajevová/Sisková (2-Kaz./ČR)
ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
14:30 | Palicová (ČR) – Brancacciová (1-It.)
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Bayerlová/Gimbrereová (ČR/Niz.) – S. Sakellaridiová/Zantedeschiová (1-Řec./It.)
ITF W50 DUBLIN (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
13:00 | Valdmannová (1-ČR) – Ryserová (4-Švýc.)
ITF M25 KOSZALIN (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
15:00 | Hrazdil/Pecák (2-ČR) – Grzegorzewski/Pereira (1-Pol./Portug.)
ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
10:00 | L. Petruželová (2-ČR) – Gniewkowská (Pol.)
10:00 | E. Slavíková (ČR) – Ksandinovová (Něm.)
• Čtyřhra - finále •
13:00 | Górská/E. Slavíková (4-Pol./ČR) – Gniewkowská/Podliňská (3-Pol.)
J100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:30 | Filipová (ČR) – Oliveriusová (2-ČR)
09:30 | Meszárošová (ČR) – Žanatajevová (6-Kaz.)
J60 ŽILINA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Černovický (4-ČR) – Fedor (ČR)
J60 RADOMLJE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
12:30 | Podlipská/Kr. Přikrylová (2-/ČR) – Cerdicová/Nikolicová (1-Něm./Austr.)
J30 LUANDA (Angola), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
13:00 | J. Cheng/Šubert (3-Čína/ČR) – Hyman/Kopel (Izr.)
J100 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Kotová (ČR) – Rofeová (11-Rak.)
10:00 | Suchánková (8-ČR) – Corciovaová (Rak.)
10:00 | Roiková (9-ČR) – Khanová (Brit.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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