Češi v akci, sobota 15. 4. Linda Fruhvirtová vydřela postup v kvalifikaci ve Stuttgartu, Macháč do finále neprošel

České tenistky dotáhly v Turecku do vítězného konce kvalifikační utkání BJK Cupu s Ukrajinkami. Linda Fruhvirtová, Vít Kopřiva a Zdeněk Kolář úspěšně vstoupili do kvalifikačních bojů na podnicích WTA a ATP. Tomáš Macháč nezvládl semifinále na challengeru v USA. Tereza Martincová vybojovala postup do finále na ITF ve Španělsku. Další Češi hráli na juniorských akcích.