Češi v akci, sobota 18. 7. Krejčíková o finále! Fruhvirtová a další naděje uspěly na Štvanici
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Krejčíková zabojuje o finále
Barbora Krejčíková se jako jediná z tria českých čtvrtfinalistek dokázala v Aténách probojovat do dalšího kola. Dvojnásobná grandslamová šampionka tak v sobotu zabojuje o finále a rozhodně ji nečeká jednoduchý zápas, protože vyzve přemožitelku Sáry Bejlek a nasazenou jedničku Claru Tausonovou.
Krejčíková i Tausonová prošly do semifinále bez ztráty setu. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1, ve Wimbledonu 2021 se radovala Češka a předloni v Clevelandu slavila Tausonová. Vítězka pokaždé ztratila jen pět gamů.
Brněnská rodačka bude usilovat o své druhé finále po šokujícím triumfu předloni ve Wimbledonu a celkově 14. finálovou účast. Letos se podívala do závěrečného kola na trávě v Hertogenboschi, ale kvůli nemoci o trofej bojovat nemohla. Tausonová byla naposledy ve finále loni v únoru na tisícovce v Dubaji a takto daleko došla pětkrát.
WTA 250 ATÉNY (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
20:00 | Krejčíková (3-ČR) – Tausonová (1-Dán.)
WTA 250 JASY (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Malečková/Škochová (2-ČR) 7:5, 6:4
Sedm nadějí začne Livesport Prague Open
V sobotu vypukne na pražské Štvanici letošní ročník Livesport Prague Open. Největší tenisový turnaj na českém území začne kvalifikací, do které zasáhne celkem sedm domácích hráček. Jednou z největších hvězd víkendového programu bude Linda Fruhvirtová.
Nastoupí také Gabriela Knutsonová, Barbora Palicová, Tereza Krejčová a Victoria Bervidová. Do finále kvalifikace se probojuje minimálně jedna česká zástupkyně, jelikož v prvním kole změří síly Dominika Šalková a Denisa Žoldáková.
WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
L. Fruhvirtová (8-ČR) – Micicová (Austr.) 6:3, 7:5
Šalková (1-ČR) – Žoldáková (ČR) 6:4, 6:4
Knutsonová (12-ČR) – Itóová (Jap.) 6:4, 6:4
Hontamaová (10-Jap.) – Palicová (ČR) 6:3, 6:3
15:30 | Krejčová (ČR) – Podrezová (2-Ukr.)
15:30 | Bervidová (ČR) – R. Saigóová (Jap.)
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Tararudeeová (2-Thaj.) – Valdmannová (ČR) 6:2, 6:0
ATP CHALLENGER 75 CORDENONS (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Jecan/Poljak (3-Rum./ČR) – Barry/Genov (Irsko/Bulh.) 4:6, 7:6 (7:4), 10:3
ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
Gentzsch (5-Něm.) – Kumstát (ČR) 7:5, 6:4
• Čtyřhra - finále •
Paulson/Vliegen (4-ČR/Belg.) – Cornea/Cukierman (2-Rum./Izr.) 7:6 (7:5), 6:2
ITF W75 OLOMOUC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
Zelníčková (SR) – Sedláčková (ČR) 1:6, 6:2, 7:5
Štruplová (3-ČR) – Kučmová (ČR) 7:5, 4:3 / skreč
• Čtyřhra - finále •
Nagyová/Šebestová (3-Maď./ČR) – Hietarantaová/Vargová (2-Fin./SR) 3:6, 7:6 (8:6), 10:5
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Dadaová-Mascollová/Šmejkalová (Brit./ČR) – Ezzatová/Villetová (1-Egypt/Fr.) 7:6 (7:4), 5:7, 13:11
ITF M15 NOVA GORICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Hrazdil/Lánik (ČR/SR) – Amarandei/Balducci (It.) 6:4, 6:4
J30 KAUNAS (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
Wirgler (ČR) – Dalderis (Lot.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:4
• Dvouhra dívky - finále •
Cabreraová Burnsová (Brit.) – Havelková (ČR) 7:5, 7:5
J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
Jezerská/Reifová (1-Ukr./ČR) – Prijovičová/Rohrbachová (3-Č. Hora/Fr.) 3:6, 7:5, 10:5
J30 SZENTES (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
Laššan (1-ČR) – McLain (Brit.) 6:4, 6:2
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
Laššan/Jan Svoboda (3-ČR) – Ábel/Monoyios (Maď./Kypr) 7:5, 3:6, 10:7
• Čtyřhra dívky - semifinále •
Fizelová/E. Kovácsová (4-Maď.) – Kohoutková/Paliczkaová (2-ČR/Pol.) 6:4, 6:2
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
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Věřím, že Šalková by se dostala jako LL, takže fandíme Knutson !
Potřebovala k tomu ale 7 mečbolů ...
Ale vypadá to pěkně, co řikáte? Jen je zajímavý, jak se Ivošek dušoval už před asi 5 lety, že do horních pater nikoho nepustí kvůli statice. Přitom to nevypadá, že by se tam dělaly nějaký fixační práce atp.
https://www.idnes.cz/sport/tenis/j-t-banka-prague-open.A150504_2160242_tenis_ald
"Centr na Štvanici je zchátralý (...)" Madame Píchalová, květen 2015
Jen jsem si tedy myslel, že kurt 1 bude mít trochu víc míst k sezení, ta tribuna je tzv. jen aby se neřeklo.
V zásadě ten růst PM na těch Int./WTA 250 je poslední roky směšný. Nějaký deblistky specialistkty, co tyhle WTA 250 objížděj s cílem SF až titul, musej mít už velký problémy, protože náklady se zvýšily určitě i jim.