Češi v akci, sobota 18. 7. Krejčíková vydřela finále. Fruhvirtová a další naděje uspěly na Štvanici

17. 7., 22:00
Aktuality 27
Barbora Krejčíková ustála těžký semifinálový zápas v Aténách, kde skolila nasazenou jedničku. Celkem sedm českých nadějí včetně Lindy Fruhvirtové rozehraje kvalifikační boje na Livesport Prague Open na pražské Štvanici. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Barbora Krejčíková se porve o finále v Aténách (© James Marsh / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

pátek 17. 7.čtvrtek 16. 7. | středa 15. 7. | úterý 14. 7. | pondělí 13. 7. | neděle 12. 7. | sobota 11. 7.

 

WTA 250 ATÉNY (Řecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Krejčíková (3-ČR) – Tausonová (1-Dán.) 6:1, 4:6, 6:3

 

WTA 250 JASY (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Malečková/Škochová (2-ČR) 7:5, 6:4

 

WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
L. Fruhvirtová (8-ČR) – Micicová (Austr.) 6:3, 7:5
Šalková (1-ČR) – Žoldáková (ČR) 6:4, 6:4
Knutsonová (12-ČR) – Itóová (Jap.) 6:4, 6:4
Hontamaová (10-Jap.) – Palicová (ČR) 6:3, 6:3
Podrezová (2-Ukr.) – Krejčová (ČR) 3:6, 6:2, 6:1
R. Saigóová (Jap.) – Bervidová (ČR) 6:1, 6:2

 

WTA 125 ISTANBUL (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - semifinále •
Tararudeeová (2-Thaj.) – Valdmannová (ČR) 6:2, 6:0

 

ATP CHALLENGER 75 CORDENONS (Itálie), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Jecan/Poljak (3-Rum./ČR) – Barry/Genov (Irsko/Bulh.) 4:6, 7:6 (7:4), 10:3

 

ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
Gentzsch (5-Něm.) – Kumstát (ČR) 7:5, 6:4

• Čtyřhra - finále •
Paulson/Vliegen (4-ČR/Belg.) – Cornea/Cukierman (2-Rum./Izr.) 7:6 (7:5), 6:2

 

ITF W75 OLOMOUC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - semifinále •
Zelníčková (SR) – Sedláčková (ČR) 1:6, 6:2, 7:5
Štruplová (3-ČR) – Kučmová (ČR) 7:5, 4:3 / skreč

• Čtyřhra - finále •
Nagyová/Šebestová (3-Maď./ČR) – Hietarantaová/Vargová (2-Fin./SR) 3:6, 7:6 (8:6), 10:5

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Dadaová-Mascollová/Šmejkalová (Brit./ČR) – Ezzatová/Villetová (1-Egypt/Fr.) 7:6 (7:4), 5:7, 13:11

 

ITF M15 NOVA GORICA (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Hrazdil/Lánik (ČR/SR) – Amarandei/Balducci (It.) 6:4, 6:4

 

J30 KAUNAS (Litva), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
Wirgler (ČR) – Dalderis (Lot.) 6:4, 6:7 (4:7), 6:4

• Dvouhra dívky - finále •
Cabreraová Burnsová (Brit.) – Havelková (ČR) 7:5, 7:5

 

J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
Jezerská/Reifová (1-Ukr./ČR) – Prijovičová/Rohrbachová (3-Č. Hora/Fr.) 3:6, 7:5, 10:5

 

J30 SZENTES (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
Laššan (1-ČR) – McLain (Brit.) 6:4, 6:2

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
Laššan/Jan Svoboda (3-ČR) – Ábel/Monoyios (Maď./Kypr) 7:5, 3:6, 10:7

• Čtyřhra dívky - semifinále •
Fizelová/E. Kovácsová (4-Maď.) – Kohoutková/Paliczkaová (2-ČR/Pol.) 6:4, 6:2

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

27
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tommr
18.07.2026 14:44
Dominika Šalková a Gabriela Knutson zvládly první kolo kvalifikace ale blbej los je svedl ve druhém kole kvaldy dohromady takže do MD v Praze postoupí jen jedna z nich ...
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PTP
18.07.2026 15:32
Ať je to Dominika!
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Mony
18.07.2026 14:37
1 další Češku bychom v MD měli.
Věřím, že Šalková by se dostala jako LL, takže fandíme Knutson !
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Diabolique
18.07.2026 15:08
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tommr
18.07.2026 12:41
Linda Fruhvirtová zvládla první kolo kvalifikace ve dvou setech ...
Potřebovala k tomu ale 7 mečbolů ...
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Diabolique
18.07.2026 12:44
FruLinda to hrdinne zvladla i kdyz to vypadalo ze v nedeli uz se ji nechce vracet.
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horska.kraslice
18.07.2026 13:49
Zápas jsem neviděla, ale mám radost. Jsem ráda, že LindaF s pokorou vstoupila do turnaje v kvalifikaci, a přála bych jí, aby si v Praze bodově pomohla, ideálně kdyby ji to i nakoplo pro cestu zpět do první stovky.
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Diabolique
18.07.2026 14:08
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tommr
18.07.2026 14:29
taky bych jí to přál ale měla smůlu na los a ve duhém kole kvalifikace se střetne s Čínankou která jí nedávno porazila v Istanbulu ...
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Kuba4Win
18.07.2026 08:35
Nevíte někdo proč není v kvaldě Alena Kovačková?
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horska.kraslice
18.07.2026 08:34
Asi to tematicky nepatří právě sem, ale padlo mi do oka, že bývalé partačky našeho veleúspěšného deblu Katka Siniaková a Bára Krejčíková se po mnoha letech srovnaly v singlovém žebříčku. V jejich kariéře nejprve byla v singlu výrazně lepší Katka, zabydlela se v první stovce, kdežto Bára se placatila mimo první stovku. U Báry ovšem po čase nastal až zázračný zlom a jakmile se dostala do první stovky, stoupala strmě nahoru až k metám nejvyšším. A teď jsou momentálně v singlovém žebříčku dvě místa od sebe. Každá tam dospěla jinou cestou, ale jsou srovnané.
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lvicek
18.07.2026 10:51
Je to zajimave, pamatuju se, jak se resilo, jestli se KrejSi nerozpadnou, protoze Bara byla kolem 150. mista a nemela zebricek, aby v singlu hrala ty turnaje, ktere spolu potrebovaly hrat v deblu.
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horska.kraslice
18.07.2026 13:45
Ano, taky si to pamatuju.
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Frick
18.07.2026 03:03
https://www.idnes.cz/sport/tenis/obrazem-priprava-turnaj-stvanice.A260717_172912_tenis_pls/foto/PLS91c2411e97_160352_8616282.jpg

Ale vypadá to pěkně, co řikáte? Jen je zajímavý, jak se Ivošek dušoval už před asi 5 lety, že do horních pater nikoho nepustí kvůli statice. Přitom to nevypadá, že by se tam dělaly nějaký fixační práce atp.

https://www.idnes.cz/sport/tenis/j-t-banka-prague-open.A150504_2160242_tenis_ald

"Centr na Štvanici je zchátralý (...)" Madame Píchalová, květen 2015
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bardunek666
18.07.2026 08:23
Vypadá to velmi pěkně, těším se na osobní návštěvu.
Jen jsem si tedy myslel, že kurt 1 bude mít trochu víc míst k sezení, ta tribuna je tzv. jen aby se neřeklo.
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zouhyn16
18.07.2026 09:35
Mohu se zeptat kde jste našel fotku toho kurtu 1. Ja videl pouze centrkurt
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bardunek666
18.07.2026 09:58
Frick tady dával odkaz pod nějaký článek.
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Frick
18.07.2026 02:49
Jinak je to ale tedy fakt masakr, že když OF na GS a titul z WTA 250 jsou bodově vyrovnaný, že tak ve Wimblu je za to 10x více peněz. Před 12 lety to bylo jen 4,5x

V zásadě ten růst PM na těch Int./WTA 250 je poslední roky směšný. Nějaký deblistky specialistkty, co tyhle WTA 250 objížděj s cílem SF až titul, musej mít už velký problémy, protože náklady se zvýšily určitě i jim.
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lvicek
18.07.2026 10:57
A to tam museji byt i deblistky, co vypadnou v prvnim kole...
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GaelM
18.07.2026 14:58
To na většině 250 obstarávají domácí hráčky, kterých se tam díky WC a Alt dostane spousta, i těch s nižší kvalitou.
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Frick
18.07.2026 00:20
BTW: I ta Valdmanová (*12/2007), to se taky sluší vypíchnout. Je to pro ni největší SF kariéry.
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Diabolique
18.07.2026 07:23
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Frick
18.07.2026 00:16
Není škoda takovéto NEpokrytí z Olomouce? Aspoň expreska, že bude SF 3x české, by se slušela.
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vojta912
17.07.2026 22:55
Snad Linda, kterou to mnozí odborníci par let zpět viděli výše než druhou Lindu se dostane aspon do hlavní soutěže
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jih
18.07.2026 07:38
Tak to rozhodně nebyli žádní odborníci. Nosík byla vždycky ten největší talent s největším potenciálem. Všechno ostatní byla jenom mediální tlačenka.
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vojta912
18.07.2026 10:41
Pamatuji, jak tady spoustu lidi psalo. Hlavně po Austrálii 2023.
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MARECEK7
17.07.2026 22:21
Alča kovačkova se odhlásila?
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