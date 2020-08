Češi v akci, sobota 29. 8. Rosol v Praze zaútočí na finále, Peschkeová bude v New Yorku hrát o deblový triumf

Lukáš Rosol bude na challengeru v Praze bojovat o postup do finále, v cestě mu stojí Nizozemec Tallon Griekspoor. Na prestižním podniku v New Yorku si o deblový triumf zahraje Květa Peschkeová. V Praze startuje podnik WTA 125k, do akce půjde sedm Češek.