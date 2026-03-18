Češi v akci, středa 18. 3. Trio na Masters. Valdmannová a Sisková dominovaly, slaví i Forejtek

Sára Bejlek, Tereza Valentová a také kvalifikantka Linda Fruhvirtová vstoupí do hlavní soutěže na prestižní tisícovce v Miami. Jonáš Forejtek zvládl osmifinále na challengeru v Chorvatsku, kde naopak dohrál Martin Krumich. Vendula Valdmannová a Anna Sisková dominovaly na ITF v Mariboru. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Sára Bejlek zahájí svou premiéru v Miami (© CAMERON SPENCER / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Trio nadějí na Masters

Ve středu odehraje první kolo na prestižní tisícovce v Miami trio českých tenistek. Sára Bejlek, Tereza Valentová i kvalifikantka Linda Fruhvirtová se dozvěděly jméno soupeřky až pozdě večer, jelikož se kvůli deštivému počasí dostal do skluzu program kvalifikace.

Zatímco Fruhvirtová je bývalou osmifinalistkou Miami Open a obhajuje v tomto dějišti loňské třetí kolo, její krajanky Valentová i Bejlek se chystají na svou premiéru na floridském Masters.

Bejlek se navíc představí po měsíční pauze a odehraje svůj první oficiální zápas od poloviny února, kdy nenastoupila k utkání druhého kola v Dubaji. Valentová se zase pokusí přerušit nepříjemnou sérii tří porážek.

Více informací k těmto zápasům najdete v denním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch

• Dvouhra ženy - 1. kolo •
17:30 | PREVIEW | Valentová (ČR) – Volynetsová (USA)
19:00 | PREVIEW | L. Fruhvirtová (ČR) – Jonesová (Austr.)
22:00 | PREVIEW | Bejlek (ČR) – Gibsonová (Austr.)

 

ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
M. Dodig (7-Chorv.) – Krumich (ČR) 3:6, 6:4, 7:6 (7:4)
Forejtek (ČR) – Nedič (Bosna) 6:3, 6:4

• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Jermář/Travaglia (ČR/It.) – M. Dodig/Poljičak (Chorv.)
14:30 | Agostini/Forejtek (It./ČR) – Bianchi/Pérez (Ven.)

 

ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala

• Dvouhra - 1. kolo •
Sisková (ČR) – Friedsamová (Něm.) 6:1, 6:2
Valdmannová (ČR) – Brockmannová (Něm.) 6:2, 6:0

• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Friedsamová/Knutsonová (Něm./ČR) – Dražičová/Vandrommeová (Chorv./Belg.)
17:00 | Havlíčková/Samson (ČR) – Minnenová/Watsonová (Belg./Brit.)

 

ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
16:00 | Kučmová (ČR) – Niemeierová (6-Něm.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Pulchartová (ČR) – Cerbová (It.) 6:1, 6:1

 

ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
Iannaccone (It.) – Řeček (ČR) 6:3, 6:3

• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – Kypriotis/Schinas (Řec.)

 

ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala

• Dvouhra - 1. kolo •
16:30 | Hejtmánková (ČR) – Réguerová (8-Fr.)

 

ITF M15 FOGGIA (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
H. Bartoň (ČR) – Toffanin (It.) 6:2, 6:3

• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | D. Bartoň/H. Bartoň (ČR) – Coccioli/Virgili Berini (It.)

 

ITF M15 ROVINJ (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
Hoeyeraal (Nor.) – Homola (ČR) 6:2, 3:6, 7:6 (7:4)

 

J500 GASPAR (Brazílie), antuka

• Dvouhra dívky - 2. kolo •
13:00 | Hettlerová (3-ČR) – Wakanaová (Jap.)
14:30 | Švíglerová (ČR) – Lemeová Da Silvaová (4-Braz.)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
19:00 | Hettlerová/Montoyaová (7-ČR/USA) – Gomesová/Souzaová (Braz.)

 

J300 VILLENA (Španělsko), antuka

• Dvouhra chlapci - osmifinále •
10:00 | Jak. Kusý (7-ČR) – Litwic (12-Pol.)
11:30 | Psota (ČR) – Pulido (Šp.)

• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:00 | T. Heřmanová (2-ČR) – Paunová (Šp.)
10:00 | S. Marešová (ČR) – Saraová (It.)
11:30 | Zajíčková (ČR) – Thammová (1-Něm.)
11:30 | Sekerková (7-ČR) – Petkovičová (10-Chorv.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:30 | T. Heřmanová/Pawelská (2-ČR/Pol.) – Jakuchinová/Kotsevaová (-/USA)

 

J60 PRAHA (Česko), koberec / hala

• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Kliment (6-ČR) – Wieser (Rak.) 6:4, 6:0
Duda (ČR) – Čukanov (3-Ukr.) 4:6, 6:2, 6:3
Černovický (5-ČR)M. Novák (ČR) 6:1, 7:6 (7:3)
Alishaev (Rak.) – Zapský (ČR) 6:4, 6:7 (5:7), 6:3
Ťutčenko (Ukr.) – Rat (4-ČR) 6:0, 6:7 (4:7), 6:4
Papavasiliu (7-ČR)Fencl (ČR) 6:4, 6:2
Stanczyk (1-Pol.) – Ambrož (ČR) 6:3, 4:6, 6:3
Pescosolido (It.) – Perutka (ČR) 2:6, 6:3, 6:4

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Halfarová (ČR) – Heinsová (Luc.) 6:1, 7:6 (7:3)
Slavíková (3-ČR) – Havlíková (ČR) 6:3, 6:4
Benáčková (ČR)Holubová (ČR) 7:6 (7:5), 6:1
Filipová (5-ČR) – Iftimeová (USA) 6:3, 6:4
Chánová (ČR) – Lackiová (7-Švéd.) 6:1, 1:6, 6:3
13:30 | Meszárošová (ČR)N. Iraholaová (ČR)
13:30 | Halamová (ČR)Bervidová (ČR)
13:30 | Šulcová (ČR) – Kačuškinová (6-)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
15:00 | Kliment/Jos. Svoboda (3-ČR) – Alishaev/Fidler (Rak./ČR)
15:00 | Duda/Kotrc (ČR)Papavasiliu/Ťutčenko (4-ČR/Ukr.)
16:30 | Brückner/T. Tichý (ČR)Černovický/Rat (2-ČR)
16:30 | M. Novák/Perutka (ČR) – Čukanov/Stanczyk (1-Ukr./Pol.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Cenklová/Holubová (ČR)Kačenová/Polnická (ČR) / bez boje
16:30 | Slavíková/Těhníková (3-ČR)Fialová/Halfarová (ČR)
18:00 | Benáčková/Meszárošová (ČR)Chánová/N. Iraholaová (ČR)
18:00 | Halamová/Šulcová (ČR)Filipová/K. Štěpánková (2-ČR)

 

J60 RHODOS (Řecko), tv. povrch

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
Hafströmová/Navrátilová (3-Švéd./ČR) – Goranitiová/Koumoutseaová (Řec.) / odloženo

 

J60 ICKERN (Německo), koberec / hala

• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
Ladman (3-ČR) – Boberg (Něm.) 3:6, 6:1, 6:4

• Dvouhra dívky - 2. kolo •
Van Den Dongenová (9-Niz.) – Dudlová (ČR) 6:3, 2:6, 6:2

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:30 | Dudlová/Mesaricová (ČR/Švýc.) – Barsukovová/Cakilová (1-Něm./Tur.)

 

J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala

• Dvouhra chlapci - osmifinále •
Čierny (SR) – Jendřejek (ČR) 3:6, 6:2, 6:4

• Dvouhra dívky - osmifinále •
Grosická (Pol.) – Michalcová (ČR) 6:4, 5:7, 6:0

• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
15:30 | Horský/Jendřejek (ČR) – Jedryka/Puchalski (7-Pol.)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:00 | Gottvaldová/Miškovská (ČR) – Dekanová/Nógrádiová (5-SR/Maď.)
14:00 | L. Kubalová/Reifová (8-SR/ČR) – Kliberová/Lešová (Pol.)
17:00 | B. Blažková/Kotovská (ČR/USA) – Šrejderová/Šykalovová (4-Ukr.)
17:00 | Kužilová/Michalcová (SR/ČR) – Idaszewská/Stawowiaková (6-Pol.)
18:30 | Berkeová/Karšňáková (Pol./ČR) – Dragová/Grosická (Pol.)
18:30 | Ploskuňáková/Vokrojová (2-ČR) – čekají na soupeřky

 

J30 HUAMANTLA (Mexiko), tv. povrch

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
17:30 | Dragounová (ČR) – Muňozová Macíasová (Mex.)
23:30 | Dragounová (ČR) – Espinosaová Alcortaová (Mex.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

23
tommr
18.03.2026 13:16
Vendula Valdmannová hraje v prvním kole v Mariboru s Brockmannovou kterou porazila ve finále kvalifikace ...
tommr
18.03.2026 14:15
a Vendula jí porazila znovu a tentokrát jí nadělila i kanára ...
Škoda že už v příštím kole narazí na Lauru Samson a jedna z nich bude muset předčasně skončit ...
PTP
18.03.2026 15:24
To jsou parabajkal!
baba
18.03.2026 09:30
no jestli je to ta Gibson, kterou měla Linda v IW, tak Sára končí po velkým výprasku
Kuba4Win
18.03.2026 11:32
Jo je ale neviděl bych to až tak beznadějně.
Kapitan_Teplak
18.03.2026 12:11
Kurzy jsou jen mírně pro Gibsonovou.
Mantra
18.03.2026 07:08
Dneska to dopadne hodně špatně. Stále to opakuji. Jsme na špici v počtu hraček v top 100, 200 řekněme. Ale kvalitu u jednotlivých nemáme odpovídající. Ty které mají hrát o tituly jsou tak do semi ostatní končí v prvnich kolech. Pořád. Cz je kvalitní na produkci mas.
PTP
18.03.2026 07:38
Hlavně hovězí.
Mantra
18.03.2026 07:41
Přesně to jsem myslel. I skopové
Fionka
18.03.2026 09:03
Letos vyhrála titul Muchová a Bejlek.
Mantra
18.03.2026 09:57
ukazuji na poměr. nikoliv na jednotlivé kousky, pěkné jsou i ty gs v minulosti, ale to jsou, jak se píše níže náhodné výstřely, a Muchová? ta už měla mít x titulů, několik 500 a 1000 + dva tři slamy, kvalitu má jen do toho semi - bohužel, pak je blok nebo ta kvalita není tak hot. Mrzí mě to.
baba
18.03.2026 09:22
Máš sice pravdu, ale vždycky je malá naděje, že se nějaká naše zcela holčina překvapivě urve, soupeřka nemá svůj den , podcenění a je z toho překvapení jako hrom. Viz. Sára v AbúDhabí či Nikola B. na AO. A to je pak pěkné. Většina jiných sportů u nás je tohoto překvapení na hony vzdálená, či tam ani nikoho nemáme ....
Mantra
18.03.2026 09:59
souhlasím, jen mě to prostě udivuje, jak malá je ta výtěžnost z toho množství. za každý titul jsem rád.
GaelM
18.03.2026 12:55
Preview.lover
17.03.2026 23:24
Fruhvirtová - Jones (R2 Svitolina)
Bejlek - Gibson (Sára s ní hrála jednou a dostala 0-6 0-6)
Valentová - Volynets
Preview.lover
17.03.2026 23:25
jedná se o 17letou Emerson Jones z Austrálie
Mony
18.03.2026 08:46
Jo ta, co v kvaldě AO měla na lopatě Nikolu, než musela skrečovat, ne?
Ondřej.Jirásek
18.03.2026 11:03
To byla myslím Tina Smith.
Tomas_Smid_fan
18.03.2026 01:48
Levinest
18.03.2026 11:28
Ano, Sára s ní hrála jednou (v roce 2022, v 16-ti letech). Dnes je trošku jinde.
tommr
17.03.2026 22:58
Vendula Valdmannová měla hrát proti Naef. Ta z turnaje odstoupila nebo jak je to?
Ondřej.Jirásek
17.03.2026 23:04
Jj. Naef v losu není a proti Vendule zatím žádná soupeřka, takže asi budou losovat LL zítra ráno.
PTP
17.03.2026 22:47
Sára je tu vyfocená jako taková Svéhlavička.
