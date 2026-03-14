Češi v akci, sobota 14. 3. Siniaková o titul z Masters. Kovačkovy slaví triumf, Mrva a Žoldáková vládli

Kateřina Siniaková bude usilovat už o 34. deblový triumf, tentokrát na prestižní tisícovce v Indian Wells. Trofej ve čtyřhře už získaly sestry Alena a Jana Kovačkovy v Řecku, deblové finále odehraje ještě Amélie Justine Hejtmánková ve Francii. Singlové finále si naprosto suverénně zajistili Maxim Mrva a Denisa Žoldáková, neuspěl naopak Zdeněk Kolář. Další Češi budou hrát na juniorských akcích.
Kateřina Siniaková bude bojovat o další deblový titul

Češi v akci (probíhající turnaje)

Siniaková se porve o další deblový triumf

Kateřina Siniaková je jasně jednou z nejúspěšnějších deblistek posledních let, možná tou vůbec nejlepší. Česká tenistka to může znovu potvrdit na probíhající tisícovce v Indian Wells, kde zářila i ve dvouhře a došla společně s Taylor Townsendovou do dalšího deblového finále.

Česko-americký pár v Kalifornii neskutečně dominuje, vyhrál všech osm setů a v semifinále i přes neideální fyzickou kondici Siniakové smetl nasazené jedničky Jasmine Paoliniovou a Saru Erraniovou. V souboji o titul však Siniakovou a Townsendovou čekají neoblíbené soupeřky Anna Danilinová a Aleksandra Kruničová, s nimiž prohrály loni na French Open i letos na Australian Open.

Siniaková bude usilovat o 34. deblový triumf. Konkrétně v Indian Wells hrála finále čtyřhry už čtyřikrát a uspěla pouze s krajankou Barborou Krejčíkovou v roce 2023.

 

WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch

• Čtyřhra - finále •
19:00 | Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Danilinová/Kruničová (5-Kaz./Srb.)

 

WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka

• Čtyřhra - finále •
Kozyrevová/Šymanovičová (1-) – Chwaliňská/Malečková (Pol./ČR) 7:6 (9:7), 6:4

 

ATP CHALLENGER 100 KIGALI (Rwanda), antuka

• Dvouhra - semifinále •
Trungelliti (1-Arg.) – Kolář (5-ČR) 6:3, 6:3

 

ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra - semifinále •
Mrva (ČR) – Jubb (Brit.) 6:3, 6:1

 

ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka

• Čtyřhra - finále •
A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Denčevová/Paganettiová (Bulh./It.) 6:4, 6:3

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - semifinále •
Žoldáková (ČR) – Cadarová (Rum.) 6:2, 6:4

 

ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala

• Čtyřhra - finále •
16:30 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Abandaová/Nguyenová Tanová (Kan./Fr.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

• Čtyřhra - finále •
A. Jones/M. Jones (USA) – Řeček/Siniakov (1-ČR) 7:6 (7:5), 6:3

 

J300 PORTO ALEGRE (Brazílie), antuka

• Čtyřhra dívky - finále •
17:30 | Korpanecová Daviesová/Švíglerová (Brit./ČR) – Larrayaová Guidiová/Lemeová Da Silvaová (1-Arg./Braz.)

 

J30 FRÝDEK-MÍSTEK (Česko), tv. povrch / hala

• Dvouhra chlapci - finále •
Luxa (8-ČR) – Adamovič (SR) 6:4, 6:7 (4:7), 6:2

• Dvouhra dívky - finále •
Havlíková (ČR) – L. Kubalová (SR) 6:1, 6:4

• Čtyřhra chlapci - finále •
Černovický/Jos. Svoboda (1-ČR) – M. Novák/Perutka (ČR) 6:2, 6:4

• Čtyřhra dívky - finále •
L. Kubalová/Luchettiová (SR/It.) – Kučerová/Langášová (ČR) 6:4, 7:6 (7:5)

 

J60 PRAHA (Česko), koberec / hala

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
16:30 | Dufek (2-ČR) – Wieser (Rak.)
16:30 | J. Soukup (ČR)Klar (ČR)
18:00 | Michel (ČR)Ambrož (ČR)
18:00 | Krechler (ČR) – Lassacher (3-Rak.)

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
15:00 | Novotná (1-ČR) – Ptaková (Pol.)
15:00 | Kovářová (ČR)Radová (ČR)
16:30 | Posmyková (3-ČR)Drbalová (ČR)
16:30 | Švecová (ČR) – Iftimeová (5-USA)

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Wieser (Rak.) – Horáček (ČR) 6:1, 6:0
Michel (ČR) – Petrovic (Švýc.) 3:6, 7:5, 10:8
Ambrož (ČR) – Hiemann (7-Něm.) 6:2, 6:0
Krechler (ČR) – Romano (It.) 7:6 (7:5), 6:2
J. Soukup (ČR) – Genduso (It.) 6:1, 6:1
Klar (ČR) – Zaporožčenko (6-Ukr.) 6:2, 6:3
Schnell (4-Rak.) – Onderka (ČR) 7:5, 7:6 (7:4)
Herrera Sanchez (Něm.) – Volín (ČR) 7:5, 6:1
Hernandez Gerulewicz (USA) – D. Soukup (5-ČR) 1:6, 6:3, 10:8
Köhler (ČR) – Petersen (Dán.) 4:6, 6:4, 10:6
13:30 | Fencl (ČR) – Mantovani (It.)
Kotrba (ČR) – Szlachcic (Pol.) 6:3, 6:3
* bude se hrát i 2. kolo

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Kovářová (ČR) – Cenklová (ČR) 7:6 (7:4), 6:2
Radová (ČR) – Ostravská (8-ČR) 7:5, 6:0
Ptaková (Pol.) – Krejčíková (ČR) 7:5, 6:2
Švecová (ČR)Polnická (ČR) 6:1, 2:6, 14:12
Drbalová (ČR) – Loreková (Pol.) 6:0, 6:1
Holubová (ČR) – Demidenková (-) 6:1, 6:2
Čermáková (ČR) – Budanovová (6-Kaz.) 6:2, 7:6 (7:5)
Kotaracová (ČR)Kostková (ČR) 6:2, 6:0
Przystaňská (Pol.) – K. Bendová (ČR) 5:7, 6:2, 10:5
15:00 | Bidziliaová (ČR) – Adeniranová (7-USA)
16:30 | Klusáčková (ČR) – N. Ortegaová (Šp.)
* bude se hrát i 2. kolo

 

J30 KOŠICE (Slovensko), tv. povrch / hala

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Drlík (ČR) – Vozár (12-SR) 6:2, 6:3
Lošák (ČR) – Hejvaščuk (6-Ukr.) 5:7, 6:3, 10:4
12:00 | Jendřejek (ČR) – Peluffo (It.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
18:00 | Gottvaldová (ČR) – Cimmermannová (SR)

 

J30 CACHKADZOR (Arménie), tv. povrch / hala

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
08:30 | Zámečníková (ČR) – Kalivošková (-)
* bude se hrát i 2. kolo


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
14.03.2026 15:54
Sestry Kovačkovy získaly deblový titul v Heraklionu. Deblistky jsou to opravdu šikovný ... smile
Ve finále konečně na třetí pokus porazily Bulharku Denchevu která předtím porazila Alenu i Janu v singlu ...
The_Punisher
14.03.2026 17:51
Gratulace!
pantera1
13.03.2026 20:23
Pudlík s Hrošíkem urvou titul
frenkie57
14.03.2026 02:06
To by bylo hezké, když už se Katka takhle obětovala. Ale jednoduché to mít nebudou, se soupeřkami poslední dva mače prohrály.
horska.kraslice
14.03.2026 10:14
Já v tom žádnou oběť nevidím. Racionálně se rozhodla, že v singlu už to dál nepůjde, tak skrečovala a prošetřila síly na debla, kde vidí šanci.
horska.kraslice
14.03.2026 10:15
Pošetřila
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
