Češi v akci, pondělí 9. 3. Muchová a Siniaková o osmifinále na Masters, Fruhvirtová v Texasu
Češi v akci (probíhající turnaje)
neděle 8. 3. | sobota 7. 3. | pátek 6. 3. | čtvrtek 5. 3. | středa 4. 3.
Muchová a Siniaková o osmifinále v Indian Wells
Dvě české tenistky budou v pondělí usilovat o osmifinálovou účast na prestižní tisícovce v Indian Wells. Karolína Muchová vyhrála posledních sedm zápasů, což zahrnuje její životní triumf a teprve druhý titul, který vybojovala před pár týdny na akci stejné kategorie v katarském Dauhá. Jasnou favoritkou bude i ve druhém zápase v kalifornské poušti. Tentokrát bude čelit Antonii Ružičové, jež v posledním roce zaznamenala výrazný progres.
Naopak Kateřina Siniaková může jedině překvapit a bude outsiderkou. Proti obhájkyni titulu a světové osmičce Miře Andrejevové nastoupí po skalpech grandslamové šampionky Sofie Keninové a bývalé finalistky US Open Leylah Fernandezové. Česká tenistka v obou těchto utkáních potřebovala všechny tři sety a obzvláště proti Kanaďance sehrála neskutečně napínavý maraton.
Více informací přineseme v pondělí v našem denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy
• Dvouhra ženy - 3. kolo •
19:00 | PREVIEW | Muchová (13-ČR) – Ružičová (Chorv.)
21:00 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – M. Andrejevová (8-)
WTA 125 AUSTIN (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
18:30 | L. Fruhvirtová (ČR) – Haddadová Maiaová (4-Braz.)
ATP CHALLENGER 100 KIGALI (Rwanda), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Forejtek (ČR) – Ouakaa (Tun.)
12:00 | Kolář (5-ČR) – Roca (Šp.)
ATP CHALLENGER 75 CHERBOURG (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
16:30 | Krumich (ČR) – Cassone (USA)
ITF W50 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | J. Kovačková (ČR) – Čiričová Bagaričová (Chorv.)
11:30 | A. Kovačková (ČR) – Bertoldová (It.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (ČR) – Hobgarská/Vargová (3-Něm./SR)
ITF W15 GONESSE (Francie), antuka / hala
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Vágnerová (ČR) – Baslilarová (9-Fr.)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | D. Blažka (ČR) – Žagars (9-Lot.)
ITF M15 POREČ (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Homola (13-ČR) – Minighini (It.)
ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | Řeček (7-ČR) – Delicata (Malta)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře