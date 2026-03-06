Češi v akci, pátek 6. 3. Menšík, Nosková a Svrčina v Kalifornii. Havlíčková ukrajinský válec nezastavila

VČERA, 20:00
Linda Nosková, Jakub Menšík a také kvalifikant Dalibor Svrčina absolvují druhé kolo na prestižní tisícovce v kalifornském Indian Wells. Velmi těžká výzva čekala ve čtvrtfinále na podniku ITF ve slovenské Trnavě Lucii Havlíčkovou a poslední česká naděje ji nezvládla. Další Češi budou hrát na turnajích ITF a juniorských akcích.
Jakub Menšík zahájí své působení na Masters v Indian Wells (© MOHAMED FARAG / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

čtvrtek 5. 3.středa 4. 3. | úterý 3. 3. | pondělí 2. 3. | neděle 1. 3. | sobota 28. 2.

 

Tři naděje nastoupí v Indian Wells

V pátek se prestižní podnik v Indian Wells přehoupne do fáze druhého kola a o postup mezi nejlepší dvaatřicítku zabojují tři čeští tenisté. Zatímco nasazené Lindu Noskovou a Jakuba Menšíka čeká první zápas na turnaji, kvalifikant Dalibor Svrčina nastoupí už počtvrté a bude mít jasně nejtěžší výzvu z tohoto tria českých zástupců. Více informací přineseme v pátek odpoledne v našem denním preview.

 

WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhra ženyPavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
20:00 | PREVIEW | Nosková (14-ČR) – Bouzasová (Šp.)

• Dvouhra muži - 2. kolo •
sobota 02:00 | PREVIEW | Menšík (12-ČR) – Giron (USA)
sobota 03:00 | PREVIEW | Svrčina (ČR) – Sinner (2-It.)

Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - 1. kolo •
sobota 00:30 | Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Raducanuová/Ruseová (Brit./Rum.)

 

WTA 125 ANTALYA (Turecko), antuka

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Malečková/Škochová (2-ČR) – Jakupovičová/Radišičová (Slovin.) 6:3, 4:6, 11:9

 

ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Snigurová (2-Ukr.) – Havlíčková (ČR) 6:3, 6:4

• Čtyřhra - semifinále •
14:00 | Sisková/Tichonovová (1-ČR/-) – Gadecká/Watsonová (Austr./Brit.)
14:00 | Rajecká/Valdmannová (3-Brit./ČR) – Bolšovová/Cavalléová (2-Šp.)

 

ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Denčevová (Bulh.) – A. Kovačková (ČR) 6:1, 4:6, 7:6 (7:3)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
Zelinská/Žoldáková (-/ČR) – Lazarenková/Lukošiutéová (Ukr./Lit.) 6:3, 6:2

 

ITF W15 TROIS-RIVIÉRES (Kanada), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk dvouhraPavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
16:00 | Bayerlová (8-ČR) – Arseneaultová (1-Kan.)

• Čtyřhra - semifinále •
19:00 | Bayerlová/Bohrerová Martinsová (3-ČR/Braz.) – Ivanovová/Vagramovová (2-USA/Kan.)

 

ITF W15 HAGETMAU (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Dudeneyová/L. Petruželová (3-Brit./ČR) – Mattelová/Oliverová (1-Fr./Šp.)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Colby (USA) – Siniakov (4-ČR) 6:4, 0:6, 7:5

 

ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Palán (1-ČR) – Jakubenko (Ukr.)
* bude se hrát i čtvrtfinále

 

ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
Raquillet (5-Fr.) – Nicod (3-ČR) / bez boje

 

J300 ASUNCIÓN (Paraguay), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
13:30 | Švíglerová (ČR) – Roderová (Chile)

 

J200 VALENCIE (Španělsko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - semifinále •
12:00 | Sekerková (2-ČR) – Rodríguezová (Šp.)

 

J100 POTCHEFSTROOM (JAR), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - finále •
08:00 | E. Dřevojanová (2-ČR) – Malyginová (1-)

 

J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
15:00 | T. Tichý (8-ČR) – Danis (Kan.)

 

J30 OSLO (Norsko), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
Corciovaová/Kilgourová (1-Rak./USA) – Foldová/Gombáriková (2-ČR/SR) 4:6, 7:6 (7:1), 10:7


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

asgard33
06.03.2026 14:09
Sně*hurá,Sně*hurá,máme v Trnavě definitivně po ptákách.Jinak mě hezky vytočila A.Korneeva,která nechala vychrtlou Eriku A. bez boje postoupit do SF. Pokud není Alča zase lazar,tak mě nenapadá nic jiného než vzájemná sovětská výpomoc.
tommr
06.03.2026 13:59
Lucka Havlíčková nepřekvapila. Na Ukrajinku nestačila a v oblíbené Trnavě končí tentokrát už ve čtvrtfinále ...
pantera1
06.03.2026 08:07
Ten vesmír, už je ohranej. Pan Jurásek je kreativní .
pantera1
06.03.2026 08:08
Jirásek oprava. Původně mi tam skočil Jurášek . Ale zas to je ušlechtilý krasavec .
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 12:07
Jurášek je moc pěkný, jako ten koník z Popelky
pantera1
06.03.2026 12:10
Máš přezdívku .
zfloyd
06.03.2026 06:01
o co de ? . Kačenka vyhraje pátý Grandslam , aspoň nějaký ne ?
JLi
06.03.2026 03:40
Válec je teda premiéra
pantera1
06.03.2026 08:04
Má hodně páry, takže bude nebezpečná .
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 12:07
Není, to byl už syn české legendy Damm
