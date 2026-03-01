Češi v akci, neděle 1. 3. Fruhvirtová, Bartůňková a Viďmanová na pátém grandslamu, Samson a Vocel slaví titul
WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
19:00 | L. Fruhvirtová (22-ČR) – Lepchenková (USA)
19:00 | Bartůňková (14-ČR) – Jonesová (Austr.)
22:00 | Viďmanová (19-ČR) – Trevisanová (It.)
ATP CHALLENGER 100 SAINT-BRIEUC (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Paul/Vocel (1-Švýc./ČR) – Reymond/Sanchez (Fr.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 10:5
ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Krumich (11-ČR) – Kotov (-) 7:6 (7:3), 4:6, 6:4
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Potenza (6-It.) – Jermář (ČR) 6:3, 6:4
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Samson (4-ČR) – Havlíčková (ČR) 6:4, 6:2
ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Okťabrevová (3-) – Ticháčková (ČR) 7:6 (7:4), 4:1 / skreč
ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Ševčíková (9-ČR) – Gniewkowská (Pol.) 6:2, 6:2
ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Šílová (ČR) – Escobarová (Něm.) / zrušeno
ITF M25 FARO (Portugalsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Sanders (ČR) – M. Martínez (11-Šp.) 7:6 (8:6), 6:4
ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Fetecauová (3-Rum.) – J. Jiráková (ČR) 6:4, 6:0
Stryková (ČR) – Čoličová (Srb.) 6:0, 6:0
ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Šoukal (ČR) – Bianchi (Arg.)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Freiberg (ČR) – Khan (Ban.) 6:1, 6:0
J200 VALENCIE (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Mojžíšová (7-ČR) – S. Fernándezová (Šp.)
* bude se hrát i finále
J60 LARNAKA (Kypr), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Schovancová (6-ČR) – Bianchiová (It.) 6:3, 6:3
J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
21:00 | J. Tichý (ČR) – Ramirez Ocampo (Kol.)
J30 OSLO (Norsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Helgessonová (Švéd.) – Fialová (6-ČR) 6:0, 2:6, 10:7
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Karlsson (Švéd.) – A. Štěpánek (1-ČR) 6:4, 3:6, 10:5
Schmidt (Švýc.) – K. Štěpánek (4-ČR) 6:4, 7:6 (7:3)
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Fialová (6-ČR) – Bergerheimová (Švéd.) 6:2, 6:1
https://www.idnes.cz/sport/tenis/jan-kodes-oslava-narozeniny-vyroci-osmdesatiny.A260227_193126_tenis_ten?h=BAE367287688A5FAACFDDEC839FA6241
Ale nečekal jsem, že Írán rozešle rakety a drony všemi směry stylem komu padni tomu padni
Potřebnější se zdá být Lucka Havlíčková která má míň titulů a v žebříčku je daleko za Laurou ...
Laura Samson ale zase nemá žádnej titul z Trnavy zatímco Lucka tady hraje už páté finále ze kterých získala dva tituly ...