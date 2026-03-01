Češi v akci, neděle 1. 3. Fruhvirtová, Bartůňková a Viďmanová na pátém grandslamu, Samson a Vocel slaví titul

VČERA, 20:00
Nikola Bartůňková, Linda Fruhvirtová a Darja Viďmanová vstoupí do kvalifikace na tisícovce v Indian Wells, které se přezdívá pátý grandslam. České finále na větším podniku ITF ve slovenské Trnavě suverénně ovládla Laura Samson. Eliška Ticháčková skrečovala singlové finále na ITF v Tunisku a Matěj Vocel vybojoval titul ve čtyřhře na challengeru ve Francii. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Linda Fruhvirtová rozehraje pátý grandslam v Indian Wells (© CAMERON SMITH / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

sobota 28. 2.pátek 27. 2. | čtvrtek 26. 2. | středa 25. 2. | úterý 24. 2.

 

WTA 1000 INDIAN WELLS (USA), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
19:00 | L. Fruhvirtová (22-ČR) – Lepchenková (USA)
19:00 | Bartůňková (14-ČR) – Jonesová (Austr.)
22:00 | Viďmanová (19-ČR) – Trevisanová (It.)

 

ATP CHALLENGER 100 SAINT-BRIEUC (Francie), tv. povrch / hala

ProgramMístní časLive výsledkyPavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
Paul/Vocel (1-Švýc./ČR) – Reymond/Sanchez (Fr.) 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 10:5

 

ATP CHALLENGER 100 THIONVILLE (Francie), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Krumich (11-ČR) – Kotov (-) 7:6 (7:3), 4:6, 6:4

 

ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Potenza (6-It.) – Jermář (ČR) 6:3, 6:4

 

ITF W75 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Samson (4-ČR) – Havlíčková (ČR) 6:4, 6:2

 

ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledkyPavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Okťabrevová (3-) – Ticháčková (ČR) 7:6 (7:4), 4:1 / skreč

 

ITF W35 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Ševčíková (9-ČR) – Gniewkowská (Pol.) 6:2, 6:2

 

ITF W35 HERAKLION (Řecko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Šílová (ČR) – Escobarová (Něm.) / zrušeno

 

ITF M25 FARO (Portugalsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Sanders (ČR) – M. Martínez (11-Šp.) 7:6 (8:6), 6:4

 

ITF W15 ANTALYA (Turecko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Fetecauová (3-Rum.) – J. Jiráková (ČR) 6:4, 6:0
Stryková (ČR) – Čoličová (Srb.) 6:0, 6:0

 

ITF M15 TORELLÓ (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Šoukal (ČR) – Bianchi (Arg.)

 

ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Freiberg (ČR) – Khan (Ban.) 6:1, 6:0

 

J200 VALENCIE (Španělsko), antuka

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
12:30 | Mojžíšová (7-ČR) – S. Fernándezová (Šp.)
* bude se hrát i finále

 

J60 LARNAKA (Kypr), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Schovancová (6-ČR) – Bianchiová (It.) 6:3, 6:3

 

J30 KINGSTON (Jamajka), tv. povrch

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
21:00 | J. Tichý (ČR) – Ramirez Ocampo (Kol.)

 

J30 OSLO (Norsko), tv. povrch / hala

ProgramMístní časPavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
Helgessonová (Švéd.) – Fialová (6-ČR) 6:0, 2:6, 10:7

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Karlsson (Švéd.) – A. Štěpánek (1-ČR) 6:4, 3:6, 10:5
Schmidt (Švýc.) – K. Štěpánek (4-ČR) 6:4, 7:6 (7:3)

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Fialová (6-ČR) – Bergerheimová (Švéd.) 6:2, 6:1


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
A211
01.03.2026 13:11
Gratulace k vítězství v turnaji Lauře Samson ,jen tak dál ať se dařísmilesmile
Reagovat
Sinuhet1
01.03.2026 12:39
Gratulace Laure k titulu
Reagovat
Sinuhet1
01.03.2026 12:41
uz je docela vysoko v zebricku, a to ji jeste neni 18
Reagovat
tommr
01.03.2026 12:54
Laura by se měla posunout na 172.místo. Z mladších hráček je výš jen Emerson Jones ...
Reagovat
Mantra
01.03.2026 17:08
ta co dneska vyškolí Bartůňka?
Reagovat
tommr
01.03.2026 17:38
já tu mladou Australanku ještě neviděl hrát takže si netroufám tipovat. Když je ale v 17 tak vysoko tak asi něco umět musí a Nikola to s ní určitě nebude mít lehký ...
Reagovat
frenkie57
01.03.2026 17:39
Jen aby Nikola nebojovala více se sebou než se soupeřkou.
Reagovat
tommr
01.03.2026 17:42
po tý blamáži s TT bych se ani nedivil ...
Reagovat
aligo
01.03.2026 10:21
Kde budete sledovat finále v Trnavě?
Reagovat
Sinuhet1
01.03.2026 10:36
dej si vyhledat itf stream , podle me to tam bude
Reagovat
Sinuhet1
01.03.2026 08:12
tak jestli to maji v live zebricku dobre, tak uz je Nikola mimo stovku
Reagovat
frenkie57
01.03.2026 08:18
Vyšoupla jí TT svým postupem do finále v Austinu.
Reagovat
tommr
01.03.2026 12:55
Nikola se vyšoupla sama bídným výkonem proti TT ...
Reagovat
frenkie57
01.03.2026 14:44
No to samozřejmě také.
Reagovat
Mantra
01.03.2026 17:08
a dneska čekám další prohru
Reagovat
George_Renel
01.03.2026 07:10
Odemykám pěkný článek o Kodešovi. Takhle si ho pamatuji z mládí.
https://www.idnes.cz/sport/tenis/jan-kodes-oslava-narozeniny-vyroci-osmdesatiny.A260227_193126_tenis_ten?h=BAE367287688A5FAACFDDEC839FA6241
Reagovat
subaru
28.02.2026 23:49
Doufám že se hoši nerekreovali v Dubaji a hned po prohře odletěli pryč.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
01.03.2026 00:48
spíš jestli ženušky necardaly po nákupech

Ale nečekal jsem, že Írán rozešle rakety a drony všemi směry stylem komu padni tomu padni
Reagovat
subaru
01.03.2026 11:25
Rozeslal to do zemí kde jsou americké základny. Nutná obrana.
Reagovat
Kapitan_Teplak
28.02.2026 21:06
Proč se to hraje takhle brzo
Reagovat
com
28.02.2026 21:17
aby se mohlo obedvat v prave poledne smile
Reagovat
tommr
28.02.2026 20:40
Komu fandit ve finále v Trnavě?
Potřebnější se zdá být Lucka Havlíčková která má míň titulů a v žebříčku je daleko za Laurou ...
Laura Samson ale zase nemá žádnej titul z Trnavy zatímco Lucka tady hraje už páté finále ze kterých získala dva tituly ...
Reagovat

