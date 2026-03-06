Indian Wells: Trápící se Nosková chce odvetu, Menšík čelí zrádné hrozbě. Svrčina bez šance?

Trio českých tenistů odehraje v pátek druhé kolo na prestižní tisícovce v Indian Wells. Zatímco trápící se Linda Nosková i rozjetý Jakub Menšík budou plnit roli favorita a absolvují teprve první zápas na turnaji, kvalifikantovi Daliborovi Svrčinovi se v souboji se světovou dvojkou nedávají takřka vůbec žádné šance na úspěch.
Linda Nosková se pokusí v Indian Wells o odvetu (© LINTAO ZHANG / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 6. 3.

Češi v akci
Nosková (14-ČR) – Bouzasová (Šp.) | Stadium 5 (20:00 SEČ)
Menšík (12-ČR) – Giron (USA) | Stadium 4 (sobota 02:00 SEČ)
Svrčina (ČR) – Sinner (2-It.) | Stadium 1 (sobota 03:00 SEČ)

Nosková je v krizi, Menšík proti zrádné hrozbě

Linda Nosková prožila velmi nepovedený vstup do sezony a vzhledem k žebříčkovému postavení a loňským výsledkům se dá bezpochyby hovořit o nepříjemné krizi. Tu se pokusí zlomit v průběhu slavného Sunshine Swingu a může si jedině polepšit, protože v loňském roce ztroskotala v Indian Wells i Miami hned po prvním utkání. Letos by se tento případ opakovat neměl, protože i když se jí nedaří, tak je v této sezoně stoprocentní v úvodních zápasech na turnajích. Ideální formu nemá ani její soupeřka Jessica Bouzasová, která letos disponuje bilancí 3:6 a v prvním kole v kalifornské poušti využila ještě většího trápení Beatriz Haddadové Maiaové. Nosková překvapivě bude cílit na odvetu. Jediný předchozí vzájemný souboj se uskutečnil loni v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové a aktuální světová čtrnáctka podlehla Španělce jednoznačně 4:6, 2:6.

Roli výrazného favorita bude plnit také Jakub Menšík. Aktuálně 12. hráč světa na rozdíl od Noskové v úvodních dvou měsících sezony sbíral úspěchy, a dokonce si připsal i svůj druhý kariérní titul a senzační skalp Jannika Sinnera. Solidní formou se prezentoval i na posledních dvou turnajích v Dauhá a Dubaji a v Indian Wells by na to mohl navázat. Na "pátém grandslamu" je poprvé mezi nasazenými a oba předchozí starty zakončil ve druhém kole. Vítězství nad Marcosem Gironem by mu tak stačilo na vylepšení zdejšího maxima. Američan ale představuje zrádnou hrozbu. Za poslední rok sice prohrál osm z devíti soubojů s hráči TOP 20, ovšem pouze dvakrát nedokázal vzdorovat a letos výrazně potrápil Alexandera Bublika, Taylora Fritze i Caspera Ruuda. Menšík tak rozhodně nesmí Girona podcenit, což nejspíše neudělá, protože v jediném předchozím duelu loni ve Wimbledonu nebyl daleko od toho, aby musel do pátého setu.

Nulová šance Svrčiny?

Jasně nejtěžší výzvu z českých tenistů v rámci pátečního programu má Dalibor Svrčina. Českému kvalifikantovi se v podstatě vůbec nevěří, že by mohl světovou dvojku Jannika Sinnera jakkoli ohrozit. Pokud byste si chtěli vsadit na postup italské hvězdy, tak na Tipsportu nemáte možnost a Fortuna vypsala kurz 1.01. Sinner sice nemá v úvodu probíhající sezony ideální formu, ale i tak by měl českého kvalifikanta jednoznačně přehrát. Jedinou zbraní Svrčiny bude obrana a snaha udělat z tohoto zápasu fyzicky náročnou bitvu. Ostravský rodák ještě nikdy neporazil hráče z TOP 50 žebříčku, v takových zápasech to má 0:7 a většinou opouštěl kurt po jasné porážce. Další nezdar zřejmě utrpí teď v kalifornské poušti proti Sinnerovi, jelikož i zisk jednoho setu by byl velkou senzací.

V pátek už půjdou poprvé do akce také největší hvězdy. Úvodní zápas kromě Sinnera čeká například i Alexandera Zvereva, světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, Coco Gauffovou či Amandu Anisimovovou. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.

 

Páteční program

STADIUM 1 (od 20:00 SEČ)
1. M. Berrettini (It.) – Zverev (4-Něm.)
2. Sabalenková (1-) – Sakacumeová (Jap.) / nejdříve ve 22:00 SEČ
3. Gauffová (4-USA) – Rachimovová (Uzb.)
4. Svrčina (ČR) – Sinner (2-It.) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ
5. Blinkovová (-) – Anisimovová (6-USA) / nejdříve v sobotu v 05:00 SEČ


STADIUM 2 (od 20:00 SEČ)
1. Mboková (10-Kan.) – Birrellová (Austr.)
2. Shelton (8-USA) – Opelka (USA)
3. Brooksby (USA) – Tiafoe (21-USA)
4. Jiménezová Kasintsevová (And.) – Ósakaová (16-Jap.) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ
5. Bergs (Belg.) – Paul (23-USA)


STADIUM 3 (od 20:00 SEČ)
1. Walton (Austr.) – Tien (25-USA)
2. Musetti (5-It.) – Fucsovics (Maď.)
3. Monfils (Fr.) – Auger-Aliassime (9-Kan.)
4. Jovicová (18-USA) – Osoriová (Kol.) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ
5. Jastremská (Ukr.) – Ealaová (31-Fil.)


STADIUM 4 (od 20:00 SEČ)
1. Raducanuová (25-Brit.) – Zacharovová (-)
2. Šnajderová (21-) – Cirsteaová (Rum.)
3. Potapovová (Rak.) – Paoliniová (7-It.)
4. Etcheverry (29-Arg.) – Shapovalov (Kan.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Menšík (12-ČR) – Giron (USA)


STADIUM 5 (od 20:00 SEČ)
1. Nosková (14-ČR) – Bouzasová (Šp.)
2. Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA) – Juraková Schreiberová/Olmosová (Chorv./Mex.)
3. Prižmič (Chorv.) – Fils (30-Fr.)
4. Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Raducanuová/Ruseová (Brit./Rum.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
PTP
06.03.2026 14:34
Včerejší titulkové dno se stává dnešním stropem.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 14:35
???
Reagovat
PTP
06.03.2026 14:37
Srdíčko je 100 mezi hvězdičky
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 14:41
Já tě nechápu, ale nevadí
Reagovat
pantera1
06.03.2026 14:42
smile
Reagovat
pantera1
06.03.2026 14:43
Hvězdička 100 hvězdička
Reagovat
pantera1
06.03.2026 14:44
Jsem teď objevila Ameriku, že to kde aji natel. Jsem myslela , že jen v komplu .
Reagovat
pantera1
06.03.2026 14:41
Pan Jurášek tommruje, jak o život , aby ty naše hvězdy vyhrály .
Reagovat
PTP
06.03.2026 14:44
Ať radši vybalí ořechy pro naše tři popelky
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 14:47
Já nechápu to titulkové dno
Reagovat
jih
06.03.2026 15:04
Jo jo, dno už nějakou dobu chybí.
Reagovat
pantera1
06.03.2026 15:15
je vidět, že je pátek . Zavařený mozek .
Reagovat
Mantra
06.03.2026 15:27
On Ondřej vždy po kritice titulku nic neví a nechápe. Není to nařízené a je to tak v pořádku. Nemá to být bulvar ani clickbait. Takhle to cítí.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 15:41
Tak mi to vysvětlete a já vám odpovím Já fakt nevím, o co se jedná.
Reagovat
jih
06.03.2026 16:07
Nic složitého to není. Ty titulky jsou prostě strašný. Nevkus hnus.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 16:12
Tak musíte jít někam, kde dělají lepší zprávy a titulky Vždyť je to přece tak jednoduchý. Jestli vám přijdou naše titulky jako bulvár a clickbait, tak hodně štěstí s hledáním
Reagovat
misa
06.03.2026 16:26
Nebylo by pro vás jednodušší rovnou zrušit komentáře pod články? Hned by byl klid na práci.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 16:36
Já dneska nepracuju vyjma denních rubrik a rušit komentáře určitě nemáme v plánu, i když do budoucna nelze nic vyloučit :)

Ti, co tady diskutují o titulcích... to není ani jehla v kupce sena nebo číslo, které by stálo za pozornost... takže zatím neřešíme, ale zpětnou vazbu samozřejmě i v těchto jednotkách lidí vnímáme. Spíš mě to zajímalo a občas se do diskuze zapojím, když je čas a chuť :) V žádné práci se člověk nezavděčí všem, tak to holt je :)
Reagovat
aligo
06.03.2026 16:35
To je špatně pro byznys, reagovat na konstruktivní kritiku tak, že řeknu uživatelům a čtenářům, kteří píší v podstatě to samé, ať vypadnou jinam
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 16:37
Konstruktivní kritiku?
Reagovat
aligo
06.03.2026 16:41
Ano tu nejkonstruktivnějši
Reagovat
Mantra
06.03.2026 16:37
Jsme jen jehla v kupce sena, Ayrton Senna...
Reagovat
PTP
06.03.2026 16:37
My Vás máme rádi a jen se snažíme nevtíravým upozorněním udržet laťku stále vysoko.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
06.03.2026 16:37
Já vás mám taky rád, ale někdy
Reagovat

