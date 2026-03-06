Indian Wells: Trápící se Nosková chce odvetu, Menšík čelí zrádné hrozbě. Svrčina bez šance?
Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 6. 3.
Češi v akci
Nosková (14-ČR) – Bouzasová (Šp.) | Stadium 5 (20:00 SEČ)
Menšík (12-ČR) – Giron (USA) | Stadium 4 (sobota 02:00 SEČ)
Svrčina (ČR) – Sinner (2-It.) | Stadium 1 (sobota 03:00 SEČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Nosková je v krizi, Menšík proti zrádné hrozbě
Linda Nosková prožila velmi nepovedený vstup do sezony a vzhledem k žebříčkovému postavení a loňským výsledkům se dá bezpochyby hovořit o nepříjemné krizi. Tu se pokusí zlomit v průběhu slavného Sunshine Swingu a může si jedině polepšit, protože v loňském roce ztroskotala v Indian Wells i Miami hned po prvním utkání. Letos by se tento případ opakovat neměl, protože i když se jí nedaří, tak je v této sezoně stoprocentní v úvodních zápasech na turnajích. Ideální formu nemá ani její soupeřka Jessica Bouzasová, která letos disponuje bilancí 3:6 a v prvním kole v kalifornské poušti využila ještě většího trápení Beatriz Haddadové Maiaové. Nosková překvapivě bude cílit na odvetu. Jediný předchozí vzájemný souboj se uskutečnil loni v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové a aktuální světová čtrnáctka podlehla Španělce jednoznačně 4:6, 2:6.
Roli výrazného favorita bude plnit také Jakub Menšík. Aktuálně 12. hráč světa na rozdíl od Noskové v úvodních dvou měsících sezony sbíral úspěchy, a dokonce si připsal i svůj druhý kariérní titul a senzační skalp Jannika Sinnera. Solidní formou se prezentoval i na posledních dvou turnajích v Dauhá a Dubaji a v Indian Wells by na to mohl navázat. Na "pátém grandslamu" je poprvé mezi nasazenými a oba předchozí starty zakončil ve druhém kole. Vítězství nad Marcosem Gironem by mu tak stačilo na vylepšení zdejšího maxima. Američan ale představuje zrádnou hrozbu. Za poslední rok sice prohrál osm z devíti soubojů s hráči TOP 20, ovšem pouze dvakrát nedokázal vzdorovat a letos výrazně potrápil Alexandera Bublika, Taylora Fritze i Caspera Ruuda. Menšík tak rozhodně nesmí Girona podcenit, což nejspíše neudělá, protože v jediném předchozím duelu loni ve Wimbledonu nebyl daleko od toho, aby musel do pátého setu.
Nulová šance Svrčiny?
Jasně nejtěžší výzvu z českých tenistů v rámci pátečního programu má Dalibor Svrčina. Českému kvalifikantovi se v podstatě vůbec nevěří, že by mohl světovou dvojku Jannika Sinnera jakkoli ohrozit. Pokud byste si chtěli vsadit na postup italské hvězdy, tak na Tipsportu nemáte možnost a Fortuna vypsala kurz 1.01. Sinner sice nemá v úvodu probíhající sezony ideální formu, ale i tak by měl českého kvalifikanta jednoznačně přehrát. Jedinou zbraní Svrčiny bude obrana a snaha udělat z tohoto zápasu fyzicky náročnou bitvu. Ostravský rodák ještě nikdy neporazil hráče z TOP 50 žebříčku, v takových zápasech to má 0:7 a většinou opouštěl kurt po jasné porážce. Další nezdar zřejmě utrpí teď v kalifornské poušti proti Sinnerovi, jelikož i zisk jednoho setu by byl velkou senzací.
V pátek už půjdou poprvé do akce také největší hvězdy. Úvodní zápas kromě Sinnera čeká například i Alexandera Zvereva, světovou jedničku Arynu Sabalenkovou, Coco Gauffovou či Amandu Anisimovovou. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry.
Páteční program
STADIUM 1 (od 20:00 SEČ)
1. M. Berrettini (It.) – Zverev (4-Něm.)
2. Sabalenková (1-) – Sakacumeová (Jap.) / nejdříve ve 22:00 SEČ
3. Gauffová (4-USA) – Rachimovová (Uzb.)
4. Svrčina (ČR) – Sinner (2-It.) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ
5. Blinkovová (-) – Anisimovová (6-USA) / nejdříve v sobotu v 05:00 SEČ
STADIUM 2 (od 20:00 SEČ)
1. Mboková (10-Kan.) – Birrellová (Austr.)
2. Shelton (8-USA) – Opelka (USA)
3. Brooksby (USA) – Tiafoe (21-USA)
4. Jiménezová Kasintsevová (And.) – Ósakaová (16-Jap.) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ
5. Bergs (Belg.) – Paul (23-USA)
STADIUM 3 (od 20:00 SEČ)
1. Walton (Austr.) – Tien (25-USA)
2. Musetti (5-It.) – Fucsovics (Maď.)
3. Monfils (Fr.) – Auger-Aliassime (9-Kan.)
4. Jovicová (18-USA) – Osoriová (Kol.) / nejdříve v sobotu v 03:00 SEČ
5. Jastremská (Ukr.) – Ealaová (31-Fil.)
STADIUM 4 (od 20:00 SEČ)
1. Raducanuová (25-Brit.) – Zacharovová (-)
2. Šnajderová (21-) – Cirsteaová (Rum.)
3. Potapovová (Rak.) – Paoliniová (7-It.)
4. Etcheverry (29-Arg.) – Shapovalov (Kan.) / nejdříve ve 23:59 SEČ
5. Menšík (12-ČR) – Giron (USA)
STADIUM 5 (od 20:00 SEČ)
1. Nosková (14-ČR) – Bouzasová (Šp.)
2. Bucsaová/Melicharová-Martinezová (7-Šp./USA) – Juraková Schreiberová/Olmosová (Chorv./Mex.)
3. Prižmič (Chorv.) – Fils (30-Fr.)
4. Siniaková/Townsendová (3-ČR/USA) – Raducanuová/Ruseová (Brit./Rum.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ti, co tady diskutují o titulcích... to není ani jehla v kupce sena nebo číslo, které by stálo za pozornost... takže zatím neřešíme, ale zpětnou vazbu samozřejmě i v těchto jednotkách lidí vnímáme. Spíš mě to zajímalo a občas se do diskuze zapojím, když je čas a chuť :) V žádné práci se člověk nezavděčí všem, tak to holt je :)