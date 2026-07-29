Češi v akci, středa 29. 7. Brenda Fruhvirtová jasně prohrála. Lehečku a Svrčinu čeká bitva o čtvrtfinále
Češi v akci (probíhající turnaje)
úterý 28. 7. | pondělí 27. 7. | neděle 26. 7. | sobota 25. 7.
Lehečka a Svrčina o čtvrtfinále v Mexiku
Jiří Lehečka se rozhodl odstartovat US Open Series netradičně v mexickém Los Cabos, kde bude hrát poprvé v kariéře. Aktuálně 12. hráč světa a nejlepší Čech v žebříčku ATP plní roli nasazené jedničky a v úvodním kole měl volný los. Ve čtvrtek brzy ráno tak zabojuje rovnou o postup do čtvrtfinále.
V cestě mu stojí Coleman Wong. Talentovaný reprezentant Hongkongu začal hladkou výhrou nad Darwinem Blanchem a bude usilovat o své třetí letošní a zároveň kariérní čtvrtfinále na hlavní tour. Jasným favoritem na postup je Lehečka a očekává se, že přípravu na US Open zahájí hladkou výhrou. Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Dalibor Svrčina ustál noční maraton s favoritem Adamem Waltonem a ještě těžší výzva ho čeká ve druhém kole, jelikož vyzve nasazenou dvojku Luciana Darderiho. Český tenista, který nebude mít ani 24 hodin odpočinku, se pokusí podruhé v kariéře projít do čtvrtfinále na okruhu ATP.
ATP 250 LOS CABOS (Mexiko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
čtvrtek 03:00 | Lehečka (1-ČR) – Coleman Wong (Hong.)
čtvrtek 06:00 | Svrčina (ČR) – Darderi (2-It.)
ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
Goinaová (Rum.) – B. Fruhvirtová (ČR) 6:2, 6:3
10:00 | Wirglerová (ČR) – Gniewkowská (Pol.)
10:00 | E. Slavíková (ČR) – Juldaševová (Uzb.)
11:30 | Kulhavá (ČR) – Svatíková (7-SR)
13:00 | Kajabová (ČR) – Straszewská (Pol.)
13:00 | Mandelíková (ČR) – Zuz. Bednarzová (6-Pol.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | L. Petruželová/Zelníčková (2-ČR/SR) – Goldaová/Krzešniaková (Pol.)
14:30 | Šulcová/Wirglerová (ČR) – Daroszewská/Hurkaczová (Pol.)
WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Laboutková/Monnetová (ČR/Fr.) – Breazová/Gailisová (Rum./USA)
ATP CHALLENGER 125 SAN MARINO, antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Nouza/Oberleitner (1-ČR/Rak.) – Jecan/Pavel (Rum.)
20:30 | F. Duda/Vrbenský (ČR) – Arias/Ingildsen (Bol./Dán.)
ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Kumstát (ČR) – Seyboth Wild (Braz.)
12:30 | Krumich (ČR) – Schwärzler (3-Rak.)
14:00 | Brunclík (ČR) – Nagal (7-Indie)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Kellovský/Mrva (ČR) – Ambrogi/Bueno (Arg./Peru)
14:00 | Paulson/Vliegen (2-ČR/Belg.) – G. Campana Lee/Užylovskyj (Korea/Ukr.)
14:00 | Kumstát/Vrba (ČR) – Dev/Sinha (4-Indie)
15:30 | Neuchrist/Poljak (Rak./ČR) – Forcano/Vervoort (Šp./Niz.)
15:30 | Řeček/Siniakov (ČR) – Agostini/Henning (It./JAR)
16:00 | Černý/Kučera (ČR) – Mansilla/Winter (3-Šp.)
ATP CHALLENGER 75 BONN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Jebens/Vocel (1-Něm./ČR) – Bass/Jans (Brit./Niz.)
ITF W100 MASPALOMAS (Španělsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:00 | Šalková (2-ČR) – Boškovičová (Chorv.)
12:00 | Sisková (ČR) – M. Teixidóová (Šp.)
• Čtyřhra - osmifinále •
18:30 | Šalková/Zaarová (3-ČR/Švéd.) – Bachmutkinová/Hodzicová (Belg./Něm.)
18:30 | Kulambajevová/Sisková (2-Kaz./ČR) – Hietarantaová/Steurová (Fin./Něm.)
ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | Palicová (ČR) – Parcelliová (Něm.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Bayerlová/Gimbrereová (ČR/Niz.) – D. Back/S. Park (3-Korea)
17:30 | Pohleová/Suchá (Něm./ČR) – Eigelsbachová/Parcelliová (Něm.)
ITF W50 DUBLIN (Irsko), koberec
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Valdmannová (1-ČR) – Revová (Ukr.)
ITF M25 KOSZALIN (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Hrazdil (ČR) – Pereira (3-Portug.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Hrazdil/Pecák (2-ČR) – Matuszczyk/Michocki (Pol.)
ITF W15 ROGAŠKA SLATINA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | K. Blažková (ČR) – Viriantová (Slovin.)
ITF M15 WELS (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Frömel (ČR) – Piening (Něm.)
J200 BASILEJ (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - osmifinále •
13:00 | Vrajíková (ČR) – Omarbeková (Kaz.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:30 | F. De Bresserová/Hettlerová (1-Niz./ČR) – Frommenwilerová/Vrajíková (Švýc./ČR)
J100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
10:30 | Papavasiliu (ČR) – Kasperski (Pol.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
12:00 | N. Iraholaová (ČR) – Yen-Ni Chiang (4-Tchaj-wan)
13:30 | Filipová (ČR) – Ching Ying Chen (3-Tchaj-wan)
13:30 | Oliveriusová (2-ČR) – Borovycká (Ukr.)
15:00 | Meszárošová (ČR) – Grosická (Pol.)
15:00 | Padrnosová (ČR) – Dragová (Pol.)
J60 ŽILINA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:00 | Mohamed (ČR) – Motal (ČR)
10:00 | Černovický (4-ČR) – Krajčír (SR)
11:30 | Fedor (ČR) – Janda (8-Brit.)
11:30 | Zerai (1-ČR) – Gibala (SR)
11:30 | Hrubý (6-ČR) – Čierny (SR)
13:00 | Smolík (ČR) – Faga (SR)
13:00 | Pečonka (7-ČR) – Švarc (SR)
13:00 | Střílka (ČR) – Kriško (5-SR)
13:00 | Jos. Svoboda (3-ČR) – Lipták (SR)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
08:30 | T. Růžičková (ČR) – Karpaljuková (Ukr.)
08:30 | Vokrojová (ČR) – Matysiaková (Pol.)
08:30 | Foldová (ČR) – Černáková (SR)
10:00 | Havlíková (5-ČR) – L. Kubalová (SR)
13:00 | Šulcová (ČR) – Zimenová (1-SR)
13:00 | Šmídová (2-ČR) – Hrynivová (USA)
13:00 | Holubová (ČR) – Mrázová (7-SR)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:30 | Guha/Motal (Kan./ČR) – Čierny/Gibala (SR)
14:30 | Čystikov/Mohamed (Ukr./ČR) – D. Hradilek/Paluga (SR)
16:00 | Fedor/Pečonka (4-ČR) – Karas/Krajčír (SR)
16:00 | Glos/Střílka (SR/ČR) – Podczaszy/L. Szász (Pol./Maď.)
16:00 | Rousek/Smolík (ČR) – Artemev/Faga (-/SR)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:30 | Foldová/Havlíková (4-ČR) – Morháčová/Petríková (SR)
14:30 | Tvrzská/Vokrojová (ČR) – Berskaová/Velitsová (Kan.)
14:30 | Blaškovičová/Gottvaldová (SR/ČR) – Daubnerová/K. Kubalová (3-SR)
J60 LEIRIA (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:00 | Mottlová (2-ČR) – Coltortiová (Šp.)
11:30 | Benáčková (3-ČR) – Monteirová (Portug.)
J60 RADOMLJE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
12:00 | Jourdren (ČR) – Semenov (-)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
09:00 | Kr. Přikrylová (6-ČR) – Ranieriová (It.)
J30 VINKOVCI (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | Dufek (5-ČR) – Sikanov (-)
09:00 | Janoušek (ČR) – Chiciudean (Rum.)
10:30 | Žiška (6-ČR) – Zorica (Chorv.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Miškovská (5-ČR) – Kotovská (USA) / bez boje
10:30 | B. Blažková (ČR) – Kovačevičová (Bosna)
13:30 | Reifová (6-ČR) – Obradovičová (Srb.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
15:00 | Dufek/Žiška (1-ČR) – Janda/Turóci (SR)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:30 | Miškovská/Moussaová (4-ČR/SR) – Miličičová/Tesicová (Srb./Švýc.)
16:30 | B. Blažková/Reifová (ČR) – Jezerská/Zavaďaková (2-Ukr.)
J30 MERZIG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
12:00 | Šebek (7-ČR) – Hoffmann (Něm.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:00 | Vávrová (4-ČR) – Kunstová (Něm.)
13:30 | S. Jiráková (ČR) – Steckhanová (8-Něm.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:30 | Bielusová/Vávrová (3-Pol./ČR) – Kunstová/Zytelewská (Něm.)
J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
16:30 | T. Tichý (3-ČR) – Barcelos Daudt (Braz.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
19:30 | J. Tichý/T. Tichý (3-ČR) – Estermann/Friese (Švýc./USA)
J30 BRADFIELD (Velká Británie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
16:00 | Jelínková (ČR) – Venkatakrishnanová (Brit.)
J30 LUANDA (Angola), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
14:00 | Šubert (ČR) – Simao (Ang.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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