Češi v akci, středa 3. 2. V Melbourne postoupili Muchová, Vondroušová, Krejčíková a Veselý

V Melbourne se dnes o postup pralo devět českých zástupců. Na akci Melbourne 1 do čtvrtfinále postoupila Karolína Muchová; na podniku Melbourne 2 uspěla jen Markéta Vondroušová, Karolína Plíšková, Petra Kvitová a Marie Bouzková dohrály; do turnaje Melbourne 3 úspěšně vstoupila Barbora Krejčíková, končí naopak Barbora Strýcová a Kateřina Siniaková; na mužské akci Melbourne 2 vybojoval postup do osmifinále Jiří Veselý. Další Češi budou hrát na challengerech a turnajích ITF.