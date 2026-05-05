Češi v akci, středa 6. 5. Plíšková, královna Siniaková a další tři naděje na Masters
Češi v akci (probíhající turnaje)
Pět nadějí vstoupí do Masters v Římě
Středeční program na prestižní tisícovce v Římě bude z pohledu českého fanouška velmi bohatý. V italské metropoli totiž nastoupí celkem pět našich zástupců a všechny čeká vstup do hlavní soutěže.
Tři české tenistky budou v roli docela výrazné favoritky. Šampionka ročníku 2019 Karolína Plíšková se pokusí potvrdit velmi dobrou formu z posledních týdnů a vyzve Jessicu Bouzasovou. Sára Bejlek se vrací po další zdravotní pauze a čeká ji nebezpečná veteránka Laura Siegemundová. Kateřina Siniaková bude čelit Lois Boissonové, která odehraje teprve druhý turnaj po zranění.
Naopak velmi těžká výzva čeká Terezu Valentovou a Víta Kopřivu. Valentová nastoupí proti zkušené Julii Putincevové, s níž prohrála před dvěma týdny na jiné antukové tisícovce v Madridu. Kopřiva změří síly s mírně favorizovaným Fabiánem Marozsánem.
Více informací přineseme v denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra ženy - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – Boissonová (Fr.)
14:00 | PREVIEW | Bejlek (ČR) – Siegemundová (Něm.)
14:00 | PREVIEW | T. Valentová (ČR) – Putincevová (Kaz.)
17:00 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Bouzasová (Šp.)
• Dvouhra muži - 1. kolo •
11:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Marozsán (Maď.)
ATP CHALLENGER 75 FRANCAVILLA AL MARE (Itálie), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Kolář (8-ČR) – Schönhaus (Něm.)
15:00 | Krumich (ČR) – Chidekh (5-Fr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Vocel/Vrbenský (4-ČR) – Jecan/Pavel (Rum.)
ATP CHALLENGER 50 BRAZZAVILLE (Kongo), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
19:00 | Černý/I. Vasa (ČR/Fin.) – Bataljin/Gregoriou (Austr./Řec.)
ITF W50 LOPOTA (Gruzie), tv. povrch
• Dvouhra - osmifinále •
09:30 | Valdmannová (3-ČR) – Kulikovová (Fin.)
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
11:30 | Pulchartová (ČR) – Tsygourovová (Švýc.)
ITF M25 SABADELL (Španělsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Hrazdil (ČR) – Malige (Fr.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Hrazdil/Pecák (4-ČR) – Samson/Siddiqui (Indie)
J500 OFFENBACH (Německo), antuka
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
11:30 | J. Šmejcký (ČR) – Nurlanuly (1-Kaz.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | Ivankovicová/Vrajíková (Švýc./ČR) – Barrosová/Piňeraová (1-Braz./Šp.)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
11:30 | Kochtaová/V. Svobodová (Něm./ČR) – DeLucciaová/Sohnsová (8-USA) 2:1 / dohrávka
11:30 | Cvetkovičová/T. Heřmanová (4-Srb./ČR) – Angelovská/Kunstová (Něm.)
13:00 | Hirschiová/S. Marešová (Austr./ČR) – Eichnerová/Wabnitzová (Něm.)
13:00 | Sekerková/Zajíčková (5-ČR) – Gippová/Hillebrandová (Něm.)
* bude se hrát i osmifinále
J200 SANKT PÖLTEN (Rakousko), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
10:30 | Dujka (ČR) – Niedermayr (Rak.)
10:30 | Maršík (ČR) – Hunziker (3-Švýc.)
12:00 | D. Vágner (ČR) – Adamson (4-Kan.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:30 | Ďulíková (3-ČR) – Janevová (Slovin.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:30 | Maršík/D. Vágner (ČR) – M. Kovács/Takács (Maď.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:00 | Bonelliová/Oliveriusová (3-Švýc./ČR) – Nikolajevová/X. Wang (Ukr./Čína)
12:00 | Levinská/Masaryková (ČR/SR) – Pryščepová/Viggianiová (Ukr./It.)
13:30 | Barháčová/Ďulíková (2-SR/ČR) – Bevizová/Mihálkaová (Maď.)
J100 RABAT (Maroko), antuka
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
17:00 | Jež/Krejčí (2-Pol./ČR) – El Aouni/Iraqi (Mar.)
17:00 | Aguiar/Zerai (Šp./ČR) – Rytelewski/Skrzyňski (Pol.)
J60 TELAVI (Gruzie), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
11:00 | Papavasiliu (4-ČR) – Schifano (Fr.)
J60 DUNAKESZI (Maďarsko), antuka
• Dvouhra chlapci - 2. kolo •
09:00 | Žiška (ČR) – Kriško (10-SR)
09:00 | Jos. Svoboda (11-ČR) – Filipaš (Srb.)
13:30 | Zapský (ČR) – Mokán (1-Maď.)
13:30 | T. Tichý (ČR) – Pielat (2-Pol.)
13:30 | Drlík (ČR) – Bernovskyj (3-Ukr.)
13:30 | Kliment (7-ČR) – Faga (SR)
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
10:30 | Ehrenbergerová (15-ČR) – Iancauová (Rum.)
12:00 | Padrnosová (16-ČR) – Sedláková (SR)
12:00 | Kohoutková (ČR) – Olariuová (2-Rum.)
12:00 | T. Růžičková (10-ČR) – Z. Sziklaiová (Maď.)
12:00 | Halfarová (ČR) – Čemanová (13-SR)
15:00 | N. Iraholaová (ČR) – Šeričová (6-Chorv.)
15:00 | Jančaříková (ČR) – K. Kubalová (8-SR)
15:00 | Šulcová (14-ČR) – Bulaiová (Rum.)
• Čtyřhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | Korolenko/Žiška (-/ČR) – Dán. Bakonyi/Monoyios (Maď./Kypr)
• Čtyřhra dívky - 1. kolo •
16:30 | Daubnerová/N. Iraholaová (SR/ČR) – Stawowiaková/Žukynová (Pol./Ukr.) 6:3, 3:1 / dohrávka
16:30 | Grosická/T. Růžičková (Pol./ČR) – Simonová/Vecseriová (Maď.)
16:30 | Halfarová/Holubová (ČR) – E. Sziklaiová/Z. Sziklaiová (Maď.)
16:30 | Kohoutková/Sedláková (ČR/SR) – Ferrettiová/Lenártová (It./SR)
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
13:00 | Sýkora (ČR) – Mohamed (Egypt)
J30 SKOPJE (Severní Makedonie), antuka
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:00 | B. Blažková/Jovanovská (4-ČR/Mak.) – Palmeriová/Santorová (It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
