Češi v akci, středa 8. 4. Lehečka a Macháč na Masters, Bartůňková hraje o čtvrtfinále
Češi v akci (probíhající turnaje)
Lehečka a Macháč na Masters
Jiří Lehečka a Tomáš Macháč jsou posledními českými nadějemi na prestižním antukovém Masters v Monte Carlu. České tenisty čeká ve středu boj o postup do osmifinálové fáze a oba stojí před náročnou výzvou.
Lehečka může vyrovnat své maximum na tomto podniku, ale do cesty se mu postaví loňský osmifinalista Alejandro Tabilo. Chilan je nebezpečný zejména na nejpomalejším povrchu. Lehečka bude velmi mírným favoritem a Tabila porazil v obou předchozích vzájemných soubojích. I do třetice se potkávají na antuce.
Macháč naopak bude v roli kurzového outsidera. Čeká ho totiž nasazený Francisco Cerúndolo a vítěz tohoto utkání se poprvé v kariéře dostane do osmifinále monackého turnaje kategorie Masters. Dosud se střetli pouze na antukovém challengeru v Praze v roce 2020, kde se radoval z postupu Čech.
Více informací přineseme ve středu v našem denním preview.
ATP MASTERS 1000 MONTE CARLO (Monako), antuka
• Dvouhra - 2. kolo •
11:00 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Tabilo (Chile)
12:30 | PREVIEW | Macháč (ČR) – F. Cerúndolo (16-Arg.)
• Čtyřhra - osmifinále •
Harrison/Skupski (4-USA/Brit.) – Lehečka/Menšík (ČR) / bez boje
WTA 125 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Bartůňková (3-ČR) – Mintegiová (Šp.)
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Barnettová/Šebestová (Brit./ČR) – Cascinová/Karamoková (4-Fr./Švýc.)
ATP CHALLENGER 125 MONZA (Itálie), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
13:30 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Kirkov/Stevens (2-USA/Niz.)
15:00 | Drzewiecki/Nouza (Pol./ČR) – Cadenasso/Travaglia (It.)
15:00 | Paul/Vocel (Švýc./ČR) – Romano/Vasami (It.)
ATP CHALLENGER 75 MADRID (Španělsko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Karol/Kolář (SR/ČR) – Bayldon/Molčanov (Austr./Ukr.)
14:00 | Poljak/Rühl (ČR/Něm.) – Vega/Winter (Šp.)
ITF W75 CALVI (Francie), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
11:00 | Bayerlová (ČR) – Vandrommeová (Belg.)
11:00 | Knutsonová (3-ČR) – J. Pieriová (It.)
11:00 | Kučmová (ČR) – Valdmannová (ČR)
12:30 | Palicová (4-ČR) – Martynovová (Fr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Bayerlová/McGiffinová (4-ČR/Austr.) – Léonardová/Vandrommeová (Fr./Belg.)
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
09:30 | Štruplová (6-ČR) – Ganjaová (Mol.)
09:30 | A. Kovačková (ČR) – Kotliarová (Ukr.)
09:30 | J. Kovačková (ČR) – Vismaneová (Lot.)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:30 | Paštiková/Štruplová (ČR) – Gandolfiová/Maisová (It.)
12:30 | A. Kovačková/J. Kovačková (2-ČR) – Garcíaová-Pérezová/Gavrilaová (Šp./Rum.)
ITF M25 MAANSHAN (Čína), tv. povrch / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
08:30 | Palán (7-ČR) – Weiyi Kong (Čína)
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Řeček (ČR) – Džavakjan (Ukr.)
13:00 | Gengel (5-ČR) – Kunicyn (-)
14:30 | Siniakov (ČR) – Bessonov (-)
ITF M25 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Kellovský/Lapšanský (ČR/SR) – Hands/Henning (4-Brit./JAR)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Ševčíková (ČR) – Oliverová (Šp.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Ševčíková/Voraceková (4-ČR/Něm.) – Bergenová/Mihailová (Ukr./Rum.)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Donald (3-ČR) – Lapalu (Fr.)
J500 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:30 | Jak. Kusý (11-ČR) – Geladaris (Řec.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
13:00 | Jak. Kusý/Reisach (8-ČR/Něm.) – Geladaris/Missoum (Řec./Mar.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:30 | T. Heřmanová/Zhenikhovová (1-ČR/Něm.) – Allegreová/S. Marešová (USA/ČR)
14:30 | Sekerková/Zajíčková (ČR) – Docenková/Charčenková (6-)
14:30 | Eigelsbachová/Švíglerová (8-Něm./ČR) – Karcevová/Nikitinová (-)
J200 ISTRES (Francie), antuka
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | K. Blažková (2-ČR) – Brunetová-Bradyová (Fr.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
16:30 | K. Blažková/Sybická (2-ČR/Pol.) – Russellová/Sorská (Austr./Ukr.)
J100 ALŽÍR (Alžírsko), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
14:00 | Krejčí (1-ČR) – O. Casas (Šp.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
12:30 | Chladová (7-ČR) – Douyebová (Mar.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
17:00 | Chladová/Vinogradovová (3-ČR/-) – Abidatová/Popoacaová (Alž./Rum.)
J60 AIZKRAUKLE (Lotyšsko), koberec / hala
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Papavasiliu (ČR) – Takács (2-Maď.)
J60 PAOLA (Malta), tv. povrch
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:30 | E. Dřevojanová (1-ČR) – Jerkovičová (Chorv.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
18:00 | Dufková/Dumitruová (8-ČR/Rum.) – Drozdenková/Huaová (-/Belg.)
18:00 | Arpaová/E. Dřevojanová (6-Malta/ČR) – K. Jiananxi/Lesdosová (3-Čína/Fr.)
J30 GABORONE (Botswana), tv. povrch
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
14:00 | L. Koutová (3-ČR) – Diseková (JAR)
14:00 | V. Koutová (6-ČR) – Georgeová (Zim.)
J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka
• Dvouhra dívky - 2. kolo •
08:30 | Vokrojová (15-ČR) – Reichenbachová (Rak.)
10:00 | Jančaříková (11-ČR) – Kuchynkaová (Něm.)
14:00 | Mojžíšová (1-ČR) – Kotchetkovová (Rak.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
14:00 | Jančaříková/Schmidová (ČR) – Cossariová/Rozziová (4-It.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
