Češi v akci, úterý 7. 4. Plíšková se vrací. Menšík na Masters, Bartůňková a Samson v Madridu
Češi v akci (probíhající turnaje)
Menšík začíná na Masters, Plíšková se vrací
Jakub Menšík vstoupí do singlového turnaje na Masters v Monte Carlu a pokusí se navázat na pondělní vítězství krajanů Jiřího Lehečky a Tomáše Macháče. Vstup do antukového jara nejspíše nebude mít vůbec snadný, protože ho v prvním kole na monacké antuce čeká souboj s nevyzpytatelným Fábiánem Marozsánem.
S Maďarem vyhrál oba předchozí souboje, nicméně nadřel se loni na antuce v Římě i letos po cestě za triumfem v Aucklandu. Marozsán si navíc v letošní sezoně už nejpomalejší povrch vyzkoušel. Před týdnem v Bukurešti prošel do čtvrtfinále. Více informací k tomuto zápasu přineseme v úterý v našem denním preview.
Zápas prvního kola čeká také Karolínu Plíškovou na antukové pětistovce v hale v Linci. Bývalá světová jednička se vrací po dalších zdravotních problémech a odehraje svůj první turnaj po zhruba dvouměsíční pauze.
Její soupeřkou bude bývalá členka TOP 30 žebříčku Aljaksandra Sasnovičová, která suverénně prošla kvalifikací a deklasovala v ní Lindu Fruhvirtovou. Vzájemná bilance je 1:1. Zatímco v Tokiu 2016 prohrála Plíšková ve dvou setech, o dva roky později v Pekingu měla naopak sama jasně navrch.
ATP MASTERS 1000 MONTE CARLO (Monako), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Menšík (ČR) – Marozsán (Maď.)
WTA 500 LINEC (Rakousko), antuka / hala
• Dvouhra - 1. kolo •
19:30 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Sasnovičová (-)
• Čtyřhra - osmifinále •
12:00 | Detiucová/Haverlagová (ČR/Niz.) – Friedsamová/Mariaová (Něm.)
WTA 125 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Samson (ČR) – Pridankinová (-)
10:30 | Bartůňková (3-ČR) – Wernerová (Něm.)
ATP CHALLENGER 75 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Kolář (ČR) – S. Sakellaridis (Řec.)
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Paulson/Vrbenský (3-ČR) – Ledesma/Manrique (Šp.)
ITF W75 CALVI (Francie), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | Laboutková (ČR) – Léonardová (Fr.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Palicová/Sebovová (ČR/Kan.) – Cirotteová/Szostaková (Fr.)
ITF W50 BUŽUMBURA (Burundi), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Pulchartová (ČR) – Gimbrereová (Niz.)
ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Paštiková (ČR) – Paolettiová (It.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
09:30 | A. Kovačková (4-ČR) – Maričová (10-Srb.)
ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – Bassem Sobhy/Singh (Egypt/Indie)
13:00 | D. Blažka/Gengel (ČR) – X. Guo/S. Zhang (Čína)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Benešová/Ivanovicová (ČR/Švýc.) – Šinikovová/Zelinská (1-Bulh./-)
ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Donald/Thomas (ČR/Švýc.) – Sahtali/Tepmahc (Alž./Fr.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
