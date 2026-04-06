Češi v akci, úterý 7. 4. Plíšková se vrací. Menšík na Masters, Bartůňková a Samson v Madridu

Karolína Plíšková odehraje v rakouském Linci svůj první turnaj po dvou měsících a v úvodním kole vyzve Aljaksandru Sasnovičovou. Jakuba Menšíka čeká vstup do singlové soutěže na prestižním Masters v Monte Carlu. Nikola Bartůňková a Laura Samson absolvují první kolo na podniku WTA 125 v Madridu. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Menšík začíná na Masters, Plíšková se vrací

Jakub Menšík vstoupí do singlového turnaje na Masters v Monte Carlu a pokusí se navázat na pondělní vítězství krajanů Jiřího Lehečky a Tomáše Macháče. Vstup do antukového jara nejspíše nebude mít vůbec snadný, protože ho v prvním kole na monacké antuce čeká souboj s nevyzpytatelným Fábiánem Marozsánem.

S Maďarem vyhrál oba předchozí souboje, nicméně nadřel se loni na antuce v Římě i letos po cestě za triumfem v Aucklandu. Marozsán si navíc v letošní sezoně už nejpomalejší povrch vyzkoušel. Před týdnem v Bukurešti prošel do čtvrtfinále. Více informací k tomuto zápasu přineseme v úterý v našem denním preview.

Zápas prvního kola čeká také Karolínu Plíškovou na antukové pětistovce v hale v Linci. Bývalá světová jednička se vrací po dalších zdravotních problémech a odehraje svůj první turnaj po zhruba dvouměsíční pauze.

Její soupeřkou bude bývalá členka TOP 30 žebříčku Aljaksandra Sasnovičová, která suverénně prošla kvalifikací a deklasovala v ní Lindu Fruhvirtovou. Vzájemná bilance je 1:1. Zatímco v Tokiu 2016 prohrála Plíšková ve dvou setech, o dva roky později v Pekingu měla naopak sama jasně navrch.

 

ATP MASTERS 1000 MONTE CARLO (Monako), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
12:30 | PREVIEW | Menšík (ČR) – Marozsán (Maď.)

 

WTA 500 LINEC (Rakousko), antuka / hala

• Dvouhra - 1. kolo •
19:30 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Sasnovičová (-)

• Čtyřhra - osmifinále •
12:00 | Detiucová/Haverlagová (ČR/Niz.) – Friedsamová/Mariaová (Něm.)

 

WTA 125 MADRID (Španělsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Samson (ČR) – Pridankinová (-)
10:30 | Bartůňková (3-ČR) – Wernerová (Něm.)

 

ATP CHALLENGER 75 MADRID (Španělsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
13:30 | Kolář (ČR) – S. Sakellaridis (Řec.)

• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Paulson/Vrbenský (3-ČR) – Ledesma/Manrique (Šp.)

 

ITF W75 CALVI (Francie), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | Laboutková (ČR) – Léonardová (Fr.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Palicová/Sebovová (ČR/Kan.) – Cirotteová/Szostaková (Fr.)

 

ITF W50 BUŽUMBURA (Burundi), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Pulchartová (ČR) – Gimbrereová (Niz.)

 

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Paštiková (ČR) – Paolettiová (It.)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
09:30 | A. Kovačková (4-ČR) – Maričová (10-Srb.)

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – Bassem Sobhy/Singh (Egypt/Indie)
13:00 | D. Blažka/Gengel (ČR) – X. Guo/S. Zhang (Čína)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | Benešová/Ivanovicová (ČR/Švýc.) – Šinikovová/Zelinská (1-Bulh./-)

 

ITF M15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

• Čtyřhra - osmifinále •
14:00 | Donald/Thomas (ČR/Švýc.) – Sahtali/Tepmahc (Alž./Fr.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
com
06.04.2026 20:01
Plíšková se vrací smile
Takže com v úterý nezvrací
