Česká kometa, rakouská hvězdička či indonéská senzace. Které talenty sledovat v roce 2026?
Tereza Valentová (18)
Vítězka loňského juniorského French Open, kde dokonce kralovala ve dvouhře i čtyřhře, má za sebou jasně nejlepší sezonu kariéry a průlomový rok. V posledních 12 měsících se výrazně prosazovala na okruhu ITF, podnicích WTA 125 a také na nejvyšší tour. Na ní mimo jiné zaregistrovala semifinále na Livesport Prague Open, které jí zajistilo debut v TOP 100 žebříčku. Sezonu začínala na 241. místě.
Valentovou zdobí moderní hra, dobrý servis, silný forhend, skvělý pohyb i agresivní hra. Navíc je vidět, že o své hře na kurtu přemýšlí. Pražská rodačka má mnoho kvalit a velmi rychle se zařadila mezi největší české mladé naděje. Že mezi ně skutečně patří potvrdila i nedávným postupem do finále na akci WTA v Ósace. V příští sezoně se očekává další progres a zřejmě bude nejvíce sledovanou mladou českou hráčkou na nejvyšším okruhu. Mnozí totiž vidí obrovský potenciál, větší než například u Sáry Bejlek či sester Fruhvirtových.
Janice Tjenová (23)
Je zřejmé, že Tjenová pochází z nejméně tenisově orientované země v tomto výčtu talentů. Zazářila mimo jiné i na nedávném turnaji WTA 250 v Sao Paulu, kde se stala první indonéskou tenistkou, která se po 23 letech dostala do finále na okruhu WTA. I když finále prohrála s jinou kometou právě skončené sezony, potvrdil se její obrovský talent. A je to další příklad toho, že okruh ITF je líhní talentů. Na této úrovni mezi dubnem a červnem posbírala čtyři tituly.
Životní formu nakonec využila výborně a v posledním týdnu sezony získala na podniku WTA 250 v indickém Čennaí svůj první titul na hlavní tour. Momentálně figuruje na svém žebříčkovém maximu, 53. místě, a v dalším roce by měla poprvé proniknout do nejlepší padesátky. Mnozí ji považují za vycházející hvězdu ženského tenisu. Přitom ještě nedávno sama nevěděla, zda dá světu profesionálního tenisu šanci. Její potenciál si budeme moct ověřit už na blížícím se Australian Open.
Lilli Taggerová (17)
Také ona zazářila v posledním týdnu sezony, když se dostala do finále turnaje WTA 250 v čínském Jiujiangu. Hned při své premiéře v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu! Výraznější výsledek na nejvyšší úrovni se dal očekávat, ale pravděpodobně ne tak brzy. V červnu zaujala triumfem na juniorském French Open, nicméně zpětně se možná dá považovat za ještě působivější výkon finále na březnovém turnaji W75 v Terrasse, kde porazila Lois Boissonovou. A to dva měsíce před tím, než se Francouzka senzačně probila do semifinále dospělého Roland Garros.
V únoru oslaví 18. narozeniny a je největší mladou nadějí rakouské tenisové scény, která je po konci kariéry Dominica Thiema ve výrazném úpadku. Od Taggerové se dá očekávat další zlepšení v následující sezoně. Teď se nachází na 153. místě a na Australian Open bude muset do kvalifikace. Není tajemstvím, že má velký talent, velmi kvalitní jednoručný bekhend a měla by v roce 2026 cílit minimálně na debut v TOP 100 pořadí.
Petra Marčinková (20)
Zatím je příkladem toho, že hvězdná juniorská kariéra úspěch na profesionální úrovni nezaručuje. V minulosti už tu bylo několik talentů, které prožily vynikající časy mezi juniorkami, ale mezi dospělými to nešlo. Je však logické očekávat, že bývalá juniorská světová jednička Marčinková se prosadí. Na vrcholu mezi dívkami však byla už v roce 2022, kdy vyhrála Australian Open, a na okruhu WTA zatím výrazněji nezazářila.
V posledních měsících ovšem 20letá Chorvatka zaznamenala výrazný progres. Mezi červencem a prosincem vybojovala titul na úrovni WTA 125, tři trofeje na podnicích W100 a jeden triumf na akci kategorie W75. Navíc ve své kariéře zvládla 12 ze 14 profesionálních finále a nyní je na 82. místě žebříčku, což jí zaručuje přímý start v hlavní soutěži Australian Open. A pokud bude mít štěstí na los, mohla by v Melbourne Parku zazářit.
Tiantsoa Sarah Rakotomangaová Rajaonahová (19)
Možná byla největším překvapením roku 2025. Její první účast v hlavní soutěži na okruhu WTA v dubnu v Rouenu vedla z kvalifikace až k postupu do čtvrtfinále. Její druhá účast na této úrovni na podniku WTA 250 v Sao Paulu dokonce vyústila v překvapivý titul (ve finále porazila Janice Tjenovou). Přitom v brazilské metropoli měla skončit Rakotomangaová Rajaonahová hned v prvním kole, když prohrávala 0:5 v rozhodujícím setu a čelila třem mečbolům!
Je ale potřeba zmínit, že po triumfu v Sao Paulu se jí moc nedaří. Od té doby vyhrála pouze čtyři z 11 zápasů na všech úrovních. Na životní úspěch tak zatím nenavázala a pořád čeká na průlom do elitní stovky. Teď je na 123. pozici a na Australian Open bude muset do kvalifikace, pokud nedostane od francouzského svazu divokou kartu. Dokáže v příští sezoně opět zazářit, nebo se na její těžko zapamatovatelné jméno zapomene?
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře