Česká paráda v Linci! Malečková a Škochová si zahrají největší finále v kariéře

DNES, 17:28
WTA LINEC - Jesika Malečková s Miriam Škochovou si na halové pětistovce na antuce v Linci zajistily své největší finále v kariéře. České deblistky v semifinále udolaly po téměř dvouhodinové bitvě 5:7, 7:5, 10:4 asijskou dvojici En-Shuo Liang, Zhaoxuan Yang. Pro Malečkovou se dokonce jedná o první finálovou účast na nejvyšším okruhu.
Jesika Malečková a Miriam Škochová si zahrají největší finále (© Bildbyran / Sipa USA / Profimedia)

E. Liang/Z. Yang – Malečková/Škochová 7:5, 5:7, 4:10

Malečková se Škochovou jsou v Linci specialistkami na třísetové bitvy. Všechny tři zápasy po cestě do finále vyhrály až v super tie-breaku a nejblíže k porážce byly v dnešním semifinále proti asijskému tandemu Liang, Yang.

Zápas trval bez deseti minut dvě hodiny. Češky v úvodním dějství nedokázaly udržet náskok brejku a od stavu 4:2 už získaly jen jeden game. Také ve druhé sadě prohospodařily úplně stejné vedení, nicméně tentokrát měly v koncovce navrch. V super tie-breaku už byly Malečková se Škochovou jasně lepší a vyhrály ho hladce 10:4.

Malečková se Škochovou tvoří velmi nadějný pár, který už dlouho exceluje na nižších okruzích. V loňské sezoně posbíraly šest trofejí na turnajích kategorie WTA 125 a teď je čeká první společné finále na hlavní tour.

Zatímco Malečková bude hrát své úplně první finále na této úrovni, Škochová už má dvě za sebou. V Parmě 2022 kralovala po boku krajanky Anastasii Detiucové a o rok později v Hamburku naopak s Američankou Angelou Kulikovovou neuspěla. Pro obě to bude největší finále v kariéře.

Soupeřky pro finále se dozví po skončení souboje nasazených jedniček Sorany Cirsteaové a Shuai Zhang s turnajovými čtyřkami Ulrikke Eikeriovou a Quinn Gleasonovou.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 500 v Linci

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
