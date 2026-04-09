Česká paráda v Linci! Malečková a Škochová si zahrají největší finále v kariéře
E. Liang/Z. Yang – Malečková/Škochová 7:5, 5:7, 4:10
Malečková se Škochovou jsou v Linci specialistkami na třísetové bitvy. Všechny tři zápasy po cestě do finále vyhrály až v super tie-breaku a nejblíže k porážce byly v dnešním semifinále proti asijskému tandemu Liang, Yang.
Zápas trval bez deseti minut dvě hodiny. Češky v úvodním dějství nedokázaly udržet náskok brejku a od stavu 4:2 už získaly jen jeden game. Také ve druhé sadě prohospodařily úplně stejné vedení, nicméně tentokrát měly v koncovce navrch. V super tie-breaku už byly Malečková se Škochovou jasně lepší a vyhrály ho hladce 10:4.
Malečková se Škochovou tvoří velmi nadějný pár, který už dlouho exceluje na nižších okruzích. V loňské sezoně posbíraly šest trofejí na turnajích kategorie WTA 125 a teď je čeká první společné finále na hlavní tour.
Zatímco Malečková bude hrát své úplně první finále na této úrovni, Škochová už má dvě za sebou. V Parmě 2022 kralovala po boku krajanky Anastasii Detiucové a o rok později v Hamburku naopak s Američankou Angelou Kulikovovou neuspěla. Pro obě to bude největší finále v kariéře.
Soupeřky pro finále se dozví po skončení souboje nasazených jedniček Sorany Cirsteaové a Shuai Zhang s turnajovými čtyřkami Ulrikke Eikeriovou a Quinn Gleasonovou.
