Česká paráda v Mexiku. Nosková zničila veteránku, Bouzková vyřadila nasazenou čtyřku
Nosková – Mariaová 6:3, 6:2
V Monterrey je Nosková stále neporažena, dokonce vyhrála všech sedm utkání bez ztráty setu. Do letošního ročníku mexické pětistovky vstoupila rovnou reprízou loňského finále s Lulu Sunovou a potřebovala dva tie-breaky a likvidovala setbol. Mnohem méně práce měla v osmifinále se zkušenou Mariaovou.
Nosková v premiérovém vzájemném souboji dominovala a za pouhých 68 minut slavila postup. Česká favoritka měla nejlepší možný vstup do utkání a hned na úvod sebrala německé veteránce servis. Na vlastním servisu žádnou brejkbolovou hrozbu řešit nemusela a náskok si pohlídala.
Druhou sadu naopak zahájila prohraným vlastním podáním. Dokázala však zareagovat okamžitým rebrejkem a od stavu 2:2 suverénně vyhrála následující čtyři hry, v nichž Mariaové povolila dohromady jen tři body. Duel zakončila ziskem 10 fiftýnů v řadě.
Nosková nedorazila do Mexika v dobré formě. Včetně prohraného finále s Bouzkovou na Livesport Prague Open měla na kontě sérii tří porážek. V Monterrey, kde loni slavila svůj jediný dosavadní triumf na nejvyšším okruhu, se ovšem zase chytla.
Pro vsetínskou rodačku se vlastně jedná o poslední obhajobu bodů v letošní sezoně. Loni se totiž po triumfu v Monterrey zúčastnila už jen US Open, kde vypadla v prvním kole, a ještě finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové.
V rámci čtvrtečního programu absolvuje Nosková své šesté letošní čtvrtfinále (bilance 3:2) a bude usilovat o jubilejní 10. kariérní semifinále. Její soupeřkou bude Ajla Tomljanovicová, nebo nasazená dvojka Jekatěrina Alexandrovová.
Bouzková – Haddadová Maiaová 6:3, 6:4
Úvodní čtyři souboje mezi Bouzkovou a Haddadovou Maiaovou měly stejný scénář. Bouzková získala úvodní set, ale pokaždé padla po třísetové bitvě. Letos, kdy je Haddadová Maiaová v obrovské krizi, se ale začíná tato rivalita otáčet ve prospěch Bouzkové. Česká tenistka dominovala na antuce v Římě a z vítězství se radovala i nyní v Monterrey.
Skóre vypadá jednoznačně, nicméně o postup se bojovalo dvě hodiny. Bouzková byla mnohem silnější v kritických momentech. Česká tenistka odvrátila sedm z osmi brejkbolů a využila polovinu ze svých šesti šancí na brejk.
Úvodní set zlomila na svou stranu až v koncovce. Po likvidaci dvou brejkbolů za stavu 3:3 proměnila svou třetí příležitost v osmém gamu a sadu pak snadno dopodávala. Druhé dějství bylo pro Bouzkovou o trochu snadnější a při skóre 4:1 vedla už o dva brejky. Brazilka poté sice snížila na 3:4 ze svého pohledu, nicméně pražská rodačka už jí žádnou další šanci na returnu nedala.
Bouzková je po vydřeném vítězství nad Zeynep Sönmezovou a dalším skalpu Haddadové Maiaové už potřetí ve čtvrtfinále tohoto podniku. Na mexických betonech posbírala spoustu svých největších kariérních úspěchů a konkrétně v Monterrey hrála v roce 2020 první ze svých osmi finále na nejvyšším okruhu.
V posledních týdnech prožívá jasně nejlepší období aktuální sezony. Na Livesport Prague Open získala svůj druhý titul na této úrovni (oba má právě z největšího domácího podniku) a pak navzdory náročnému programu a bleskovému přesunu došla do třetího kola v Montrealu, ve kterém ji zastavila pozdější šampionka Victoria Mboková.
V Monterrey si zajistila své čtvrté letošní čtvrtfinále. Zatímco v Brisbane ani Bogotě dál neprošla, v Praze to dotáhla až k titulu. O místo v semifinále se porve s kvalifikantkou Antonií Ružičovou. S Chorvatkou bude hrát poprvé.
Šance na české semifinále mezi Noskovou a Bouzkovou tak stále žije. Čtvrtfinále v horní polovině pavouka obstarají Alycia Parksová s Rebeccou Šramkovou a Diana Šnajderová s Elise Mertensovou.
Výsledky turnaje WTA 500 v Monterrey
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
