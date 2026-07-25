Česká paráda v Praze! Havlíčková a Samson přežily kolaps i mečbol a jsou znovu ve finále
Chan/Katóová – Havlíčková/Samson 7:5, 3:6, 9:11
Havlíčková se Samson měly oproti všem ostatním párům usnadněnou práci. Nemusely totiž hrát první kolo deblové soutěže, jelikož jejich původní soupeřky se odhlásily a žádné náhradnice se nenašly. Začaly tak rovnou čtvrtfinálovým zápasem s dvojicí Ya-Hsin Lee, Qiu Yu Ye a asijské duo porazily také v semifinále.
V něm si poradily s elitními a mnohem zkušenějšími deblistkami Chan a Katóovou. Češky šly poprvé do vedení o brejk po čtvrtém gamu, když Samson vytáhla vynikající obranný úder. Soupeřky sice okamžitě reagovaly, nicméně poté měly opět potíže na servisu a dvojchyba znamenala další brejk. Domácí naděje ovšem náskok neuhájily, neproměnily setbol na returnu ani podání a kvůli kolapsu ztratily z vedení 5:2 pět her po sobě.
Na druhou sadu se však dokázaly zkoncentrovat a její průběh byl kopií té předchozí. Havlíčková se Samson opět vedly 3:1, následovaly dva brejky a Češky si znovu vypracovaly náskok 5:2. Tentokrát ho ale dokázaly dotáhnout do vítězného konce a vynutily si super tie-break.
Češky v úvodu super tie-breaku zlikvidovaly manko minibrejku a postupně si vypracovaly vedení 5:3. Asijské soupeřky však manko ihned zlikvidovaly a i podruhé se měnily strany za vyrovnaného stavu. Jako první se k mečbolu dostaly Chan s Katóovou při skóre 9:8.
Samson vytáhla odvážné druhé podání a Havlíčková uklidila snadný volej na síti. Po autu z rakety Japonky měl mečbol domácí pár a Samson před plným centrální, dvorcem dělovým returnem šanci proměnila. "Jako já to nikdy moc nevnímám, ale jsem ráda, že jsem si na tom centru zahrála, protože je to nádhernej kurt. Mám radost, že jsme to zvládly," řekla Samson.
Havlíčková se Samson tak obhájily loňské finále a dostanou druhou šanci Livesport Prague Open ovládnout. Loni na pražské Spartě podlehly Nadije Kičenokové a Makoto Ninomijaové. Letos budou jejich soupeřkami Britky Harriet Dartová s Maiou Lumsdenovou.
V neděli se očekává vyprodaný centrkurt se 6 000 diváky. "Vyzkoušíme si tady velkou atmosféru, zároveň i ty stresový situace, které určitě nastanou. Je dobrý si to vyzkoušet v obou těch disciplínách. Debl má jiné returny, servisy. je to prostě i k tomu singlu skvělý jako doplněk," uvedla Havlíčková.
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A Lucie se v závěru vzpamatovala a to rozhodlo
Výhru zajistila hlavně Samson,která na oba MB zahrála skvěle.
Po roce uspěly a jsou ve finále,kde to snad protentokrát klapne,jelikož jim to loni uniklo jen o kousek.