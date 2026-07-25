Česká paráda v Praze! Havlíčková a Samson přežily kolaps i mečbol a jsou znovu ve finále

DNES, 13:26
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WTA PRAHA - Lucie Havlíčková s Laurou Samson dokázaly na Livesport Prague Open obhájit loňské finále a znovu si na domácím turnaji zahrají o titul. Talentované mladé Češky v semifinále i přes kolaps v úvodním setu a mečbol soupeřek porazily 5:7, 6:3, 11:9 zkušené elitní deblistky a nasazené trojky Hao-Ching Chan a Miju Katóovou.
Profily hráčů (7)
Chan Hao-Ching
Kato Miyu
Havlíčková Lucie
Samson Laura
Lucie Havlíčková a Laura Samson jsou znovu ve finále v Praze (© ČTK / Deml Ondřej)

Chan/Katóová – Havlíčková/Samson 7:5, 3:6, 9:11

Havlíčková se Samson měly oproti všem ostatním párům usnadněnou práci. Nemusely totiž hrát první kolo deblové soutěže, jelikož jejich původní soupeřky se odhlásily a žádné náhradnice se nenašly. Začaly tak rovnou čtvrtfinálovým zápasem s dvojicí Ya-Hsin Lee, Qiu Yu Ye a asijské duo porazily také v semifinále.

V něm si poradily s elitními a mnohem zkušenějšími deblistkami Chan a Katóovou. Češky šly poprvé do vedení o brejk po čtvrtém gamu, když Samson vytáhla vynikající obranný úder. Soupeřky sice okamžitě reagovaly, nicméně poté měly opět potíže na servisu a dvojchyba znamenala další brejk. Domácí naděje ovšem náskok neuhájily, neproměnily setbol na returnu ani podání a kvůli kolapsu ztratily z vedení 5:2 pět her po sobě.

Na druhou sadu se však dokázaly zkoncentrovat a její průběh byl kopií té předchozí. Havlíčková se Samson opět vedly 3:1, následovaly dva brejky a Češky si znovu vypracovaly náskok 5:2. Tentokrát ho ale dokázaly dotáhnout do vítězného konce a vynutily si super tie-break.

Češky v úvodu super tie-breaku zlikvidovaly manko minibrejku a postupně si vypracovaly vedení 5:3. Asijské soupeřky však manko ihned zlikvidovaly a i podruhé se měnily strany za vyrovnaného stavu. Jako první se k mečbolu dostaly Chan s Katóovou při skóre 9:8.

Samson vytáhla odvážné druhé podání a Havlíčková uklidila snadný volej na síti. Po autu z rakety Japonky měl mečbol domácí pár a Samson před plným centrální, dvorcem dělovým returnem šanci proměnila. "Jako já to nikdy moc nevnímám, ale jsem ráda, že jsem si na tom centru zahrála, protože je to nádhernej kurt. Mám radost, že jsme to zvládly," řekla Samson.

Havlíčková se Samson tak obhájily loňské finále a dostanou druhou šanci Livesport Prague Open ovládnout. Loni na pražské Spartě podlehly Nadije Kičenokové a Makoto Ninomijaové. Letos budou jejich soupeřkami Britky Harriet Dartová s Maiou Lumsdenovou.

V neděli se očekává vyprodaný centrkurt se 6 000 diváky. "Vyzkoušíme si tady velkou atmosféru, zároveň i ty stresový situace, které určitě nastanou. Je dobrý si to vyzkoušet v obou těch disciplínách. Debl má jiné returny, servisy. je to prostě i k tomu singlu skvělý jako doplněk," uvedla Havlíčková.

Výsledky čtyřhry na turnaji WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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Alexandris
25.07.2026 13:36
Ještě že tam měla Laura ty pohotové winnery
A Lucie se v závěru vzpamatovala a to rozhodlo
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tenisman1233
25.07.2026 13:34
Lucka s Laura nakonec uspěli,ale mohly si ušetřit ztrátu vedení 2:5 a několik SB.
Výhru zajistila hlavně Samson,která na oba MB zahrála skvěle.
Po roce uspěly a jsou ve finále,kde to snad protentokrát klapne,jelikož jim to loni uniklo jen o kousek.
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Alexandris
25.07.2026 13:36
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tommr
25.07.2026 13:40
jj měly to vyhrát ve dvou setech ale tu koncovku prvního setu od stavu 5:2 nezahrály vůbec dobře a prohrály pět her za sebou. Důležitý ale je že je to nezlomilo ...
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The_Punisher
25.07.2026 13:29
A ted to doufam klapne :) gratulace!
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