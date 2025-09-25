Češka s ruskými kořeny: Chci v Americe žít i hrát, má jasno Viďmanova
Jmenuje se Darja, ale v tenisovém prostředí jí nikdo neřekne jinak než “Dasha”. Narodila v Rusku, i proto se její příjmení píše s krátkém "a", ale tenisově vyrostla na pražské Štvanici. Tam se ale nyní otočila jen na skok: "Potřebuji dostat vízum, abych v Americe mohla žít a hrát," vysvětluje hned na úvod povídání, které vzniklo právě ve slavném českém klubu.
Viďmanova je součástí extraligového týmu I.ČLTK Praha, do povědomí širší veřejnosti ale o sobě dala vědět hlavně v posledních týdnech, kdy si zahrála kvalifikaci US Open a hned při své premiérové účasti na turnaji kategorie WTA 500 se probojovala z kvalifikace až do druhého kola.
Tam získala skalp Alycie Parksové, světové šedesátky a ve druhém kole podlehla české teenagerce Nikole Bartůňkové. "Znaly jsme se ze Štvanice. Mentálně to bylo jiné, ale byl to jednoduše další zápas a takových ještě bude…" hodnotí své vystoupení a zjevně si z prohry těžkou hlavu nedělá. Vždyť prožívá veleúspěšný rok.
USA: Impulzivní rozhodnutí, které udalo směr kariéře
Dashin tenisový příběh je relativně krátký. "Poslední rok mezi juniory jsem hrála několik profi turnajů, ale necítila jsem se úplně připravená na takovou tu full-time kariéru," přibližuje situaci. Ve stejný okamžik jí ale začaly chodit nabídky od trenérů z amerických univerzit a ona neváhala: "Přišlo mi to jako dobrý nápad. Rozhodla jsem se v říjnu a v lednu už jsem nastoupila k letnímu semestru na University of Georgia. Bylo to rychlé."
Americký systém
Na univerzitě ji čekala řada zásadních změn: "V Americe je to hlavně o objemu, ale fyzicky mi to nepřišlo těžké. Spíš šlo o systém tréninků. Ty byly týmové, pořád jsem hrála s dobrýma holkama, a tak jsme se navzájem táhly nahoru. Navíc jsme hrály kvalitní zápasy." Nejen díky konkurenci začala Darja postupně sbírat zkušenosti a tenisově rostla. "Od začátku jsem v týmu byla nasazovaná docela vysoko, nejdřív na třetí pozici, pak na druhé, nakonec i první v týmu," vysvětluje, co stojí za jejím vzestupem.
"Zápasy hraje jako šachy – logicky a strategicky," odhaluje hlavní zbraně české tenistky univerzitní kouč Drake Bernstein v rozhovoru pro stránky univerzitního týmu. "Servis byl celkem dobrý, ale hodně jsme na něm s trenéry zapracovali, protože když mi v zápase funguje, tak je pro mě jednodušší hrát aktivněji, a i do returnu více chodit. Každým rokem jsem do své hry systematicky přidávala něco nového, abych se postupně zlepšovala," konstatuje hráčka, která je na poměry ženského tenisu opravdu vysoká, měří 190 centimetrů.
Kromě dvouhry se v USA naučila Viďmanova vnímat i důležitost čtyřhry. "Ta se v Česku moc netrénuje, ale v Americe jsme ji hrály hodně a i 40 minut z tréninku jsme nacvičovaly deblové situace. Zlepšila jsem se a hodně mi to pomohlo i do dvouhry. Debl je dobrý trénink, body, peníze, zkrátka všechno. Budu ho hrát, když budu mít možnost," říká rozhodně a odhodlaně.
NCAA: Zápis do historie
Viďmanova nakonec dosáhla na americké univerzitě netušených úspěchů. Stala se první hráčkou v historii univerzity, která získala tzv. “Triple crown" – týmový, singlový i deblový titul NCAA. Povedlo se jí to jako teprve třetí ženě v celé historii. "V Americe je to považované jako velký úspěch. Týmový titul jsme chtěly už roky, loni jsme prohrály ve finále. Takže vyhrát všechno v tom posledním roce bylo hodně silné," vzpomíná Darja. Kdyby byla Američankou, byla by radost a emoce z titulu ze dvouhry byly ještě větší, protože by si tím zajistila volnou kartu do hlavní soutěže US Open.
Dashiných úspěchů si všimli i sportovní agenti. “"Během Šampionátu NCAA byly na turnaji přítomny agentury, tak jsem s nimi začala jednat. Největší smysl mi nakonec dávala IMG, protože jsem věděla, že chci zůstat v Americe. Nabídli mi, že mohu v jejich akademii na Floridě trénovat. Mám i díky nim byt, trenéra, fyzio kondičního trenéra." Na turnajích dnes s Viďmanovou jezdí vždy minimálně jeden trenér z akademie.
Jasná vize a plán
Čtyři roky v USA měly velký vliv. Viďmanova sice vyrostla na antuce, ale po letech strávených za mořem už bude preferovat beton. "Je lepší i pro můj servis a poslední roky se snažím hrát víc aktivně a chodit i na síť. Na betonu mi to teď celkem vyhovuje. Navíc když chci hrát vyšší turnaje, tak ani není na výběr," ví Darja.
Během rozhovoru je znát, že Darja cílí na největší WTA turnaje, které jsou ve většině případů hrané na tvrdém povrchu. Tomu se snaží vše podřídit včetně zázemí v Americe.
Tenisové cíle
Poté, co Darja Viďmanova pronikla do druhé stovky rankingu, má v hlavě logicky opět snahu, dostat se na grandslam. "Moc turnajů do konce sezony už mi nezbývá. Chtěla jsem se zkusit dostat do hlavní soutěže Australian Open, ale ani nevím, zda je to ještě reálné. Spíš budu mířit na hlavní soutěž Roland Garros a Wimbledonu," odhaluje své plány. V nejbližší době se představí na turnaji WTA 125 v Turecku, kam má namířeno například i Nikola Bartůňková a Karolína Plíšková.
Darja Viďmanova na univerzitě vystudovala finance, což jí dává vnitřní klid a otevírá dveře i mimo kurt – ale prioritou je aktuálně jasně tenis. Její výhodou je nyní i to, že soupeřky na okruhu ji zatím herně tolik neznají. Všechny turnaje hrála letos mimo Evropu. Rozjezd v Americe ji žebříčkově nakopl a do velkého tenisového světa vstupuje podobnou cestou, jako bývalé hráčky, které vyrostly v systému NCAA - tedy Emma Navarrová, Peyton Stearnsová či Danielle Collinsová.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Držím palce