Česká šampionka French Open Okťabrevová: Jako dítě jsem byla divoká, obdivuji Djokoviče
Okťabrevová prožila v Paříži jednoznačně svůj životní turnaj. Po triumfu přiznala, že vedle radosti cítí především velkou úlevu. Zároveň promluvila o svém tenisovém vzoru, vzpomněla na prvního trenéra a nastínila své nejbližší plány. "Hodně to pro mě znamená. Pokaždé, když se podívám na tuto trofej, si vzpomenu na celý proces a na veškerou práci, kterou jsme společně, můj tým a já, odvedli," uvedla čerstvá juniorská šampionka Roland Garros.
Emotivně zavzpomínala také na svého prvního trenéra. "Je to pro mě velmi mimořádný člověk. Má v mém srdci velmi zvláštní místo a hodně pro mě znamenalo, že mě přišel podpořit. Udělalo mi velkou radost, že ho tady vidím. Mnohokrát jsem ani neměla chuť hrát tenis, ale on vždycky našel způsob, jak mě na kurtu rozesmát, i ve špatné dny,“ říkala tenistka pražské Sparty.
Jako svůj největší tenisový vzor označila Novaka Djokoviče. "Bezpochyby Djokovič. Velmi obdivuji jeho mentalitu a mentální sílu. Miluji, jak zvládá těžké situace. Neřekla bych, že své emoce zcela ovládá, protože to je pro každého člověka velmi těžké, ale obdivuji, jak se mu daří tyto situace řešit sám v sobě. To je něco, co jsem se vždy snažila zlepšit, protože před pár lety jsem měla na kurtu spoustu problémů. Jako dítě jsem byla na kurtu docela divoká. Myslím, že jsem se od té doby hodně zlepšila, i když na tom stále pracuji," dodala.
Po triumfu v Paříži už přemýšlí o dalších turnajích, definitivní plán ale zatím nemá. "Teď chci pokračovat v hraní profesionálních turnajů. Ještě si nejsem jistá, který bude můj další turnaj, protože se nejdřív musím vrátit domů. Během příštích několika týdnů mě čeká několik zkoušek ve škole. Přemýšlela jsem o tom, že bych hrála na juniorském Wimbledonu, ale teď si nejsem jistá. Uvidíme. Pravděpodobně si zahraji nějaké turnaje ITF nebo WTA. Všechno bude záležet na losech, do kterých se můžu přihlásit.“
Okťabrevová zároveň přiznala, že vedle tenisu stále řeší i studijní povinnosti. "Studuji na škole zaměřené na obchod. Předmět, který mě nejméně baví, je informatika. Je to pro mě vždycky velká výzva," uzavřela tenistka. Okťabrevové patří v žebříčku 309, příčka, mezi tenistkami do 18 let je na pátém místě. Zároveň je tak nejvýše postavenou českou hráčkou. Na osmé pozici je pak Alena Kovačková.
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