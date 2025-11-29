Česká zranění v roce 2025: Děsivý seznam Macháče, smutný příběh Vondroušové a Krejčíkové

DNES, 19:00
Téma 0
Čeští fanoušci i novináři v průběhu právě skončené sezony často řešili zdravotní potíže našich tenistů. Pojďme se tedy podívat, kdo byl na marodce nejčastěji a kolik zápisů v uplynulém roce jednotliví čeští elitní hráči učinili. Z následujícího seznamu si sami můžete udělat názor, zda bylo letos zranění či jiných zdravotních problémů v českém tenise opravdu tak velké množství.
Profily hráčů (7)
Macháč Tomáš
Vondroušová Markéta
Krejčíková Barbora
Bouzková Marie
Menšík Jakub
Muchová Karolina
Siniaková Kateřina
Lehečka Jiří
Nosková Linda
Tomáš Macháč měl letos nejvíce zdravotních problémů (© ULISES RUIZ / AFP)

Macháč (6)

Macháč dopadl z nejlepších českých tenistů nejhůře. Hned na začátku sezony v týmovém United Cupu skrečoval kvůli křečím, které ho trápily už loni, proti Taylorovi Fritzovi (1). Problémy řešil také během březnového Sunshine Swingu, kdy se z důvodu nemoci uchýlil ke skreči v úvodním zápase v Indian Wells (2) a také nenastoupil k osmifinále v Miami (3).

Komplikace se dostavily i v závěru antukového jara. Při obhajobě finále v Ženevě ho v prvním duelu zastavilo zranění levého kolene (4) a o čtyři dny později mu nedovolily bolesti zad dohrát úvodní kolo French Open (5). Jednalo se o jeho už devátou skreč od loňského září. Jubilejní desátou zapsal na Masters v Šanghaji (6, pravé koleno).

 

Vondroušová (4)

Hodně smutný je v posledním roce a půl příběh Vondroušové. Loňskou sezonu uzavřela už po Wimbledonu, podstoupila operaci levého ramene a na kurty se vrátila v lednu v Adelaide. Hned na prvním turnaji po pauze skrečovala kvůli zranění stehna a následně přišla o Australian Open (1). Pak absolvovala únorovou tour na Blízkém východě, jenže vzápětí se ozvalo operované rameno a předloňská wimbledonská šampionka přes tři měsíce nehrála (2).

V posledních měsících sezony toho moc nestihla. Na US Open se zranila v tréninku a nenastoupila ke čtvrtfinále (3). Jako poslední akci zvolila Tokio, kde skrečovala první kolo s krajankou Muchovou (4). Oficiálně má letos tři skreče či odstoupení, ale musíme připočítat dlouhou pauzu před French Open.

 

Krejčíková (3)

Jedno je jisté. Krejčíkové zdraví v posledních dvou letech nepřeje. Do letošní sezony kvůli vleklému zranění zad vstoupila až v polovině května (1). Po tak dlouhé pauze bylo evidentní, že není v optimální kondici a pouhý měsíc a pár dnů po návratu nenastoupila ke čtvrtfinále v Eastbourne (2), kde za sebou měla dvě vyčerpávající bitvy.

A když už se Krejčíková v průběhu severoamerické a asijské tour rozjela do výborné formy, zastavil ji další zdravotní problém. Na konci září v Pekingu špatně došlápla, vážně si zranila koleno, musela skrečovat a od té doby se na kurtech neobjevila (3). Pokud nebude za osm dní startovat na halovém podniku v Limoges, vrátí se s největší pravděpodobností až v lednovém United Cupu.

Bouzková (3)

Bouzková za Vondroušovou o moc nezaostává. Už na začátku sezony bojovala se zraněním chodidla a po Australian Open téměř dva měsíce nehrála (1). První skreč zaznamenala těsně před French Open ve Štrasburku (2), ale nejednalo se o nic vážnějšího a v Paříži došla do třetího kola.

Mnohem horší problém způsobilo vystoupení v Monterrey, kde po prvním setu vzdala semifinále (3). Poté na US Open ztroskotala hned na úvod, nicméně velmi rychle se vrátila do výborné formy z předchozích týdnů a podívala se do osmifinále v Pekingu. Další tři turnaje se jí naopak nepovedly.

 

Menšík (3)

Menšíkovi dlouho zdraví drželo. Žádnou delší zdravotní pauzu v letošní sezoně podniknout nemusel, ale v jejím závěru už bylo vidět, že na tom není vůbec dobře. To se podepsalo na jeho výsledcích i výkonech.

Na kontě má celkem tři zápisy. V srpnu v Cincinnati vzdal kvůli nemoci (1). Další skreč přišla na konci září ve čtvrtfinále v Pekingu kvůli zranění levého kolene (2) a o necelý měsíc později v Basileji vůbec nenastoupil k osmifinále. Tehdy byl na vině problém s levým chodidlem (3).

 

Muchová (2)

Muchová bojuje se zdravotními problémy celou kariéru a mnozí se shodují na tom, že kdyby byla častěji stoprocentně fit, určitě by neměla na kontě jen jeden titul. Letos se sice uchýlila ke skreči pouze v závěru sezony ve Wuhanu (1), nicméně to rozhodně není celý příběh.

Je totiž potřeba zmínit i dvouměsíční pauzu po Miami (2), po níž se do akce znovu vrátila až na French Open. Důvodem bylo levé zápěstí a připomínáme, že odmítala operaci a zhruba další dva měsíce nemohla vůbec praktikovat obouručný bekhend.

Siniaková (2)

Siniaková obvykle v rámci jedné sezony absolvuje obrovský počet zápasů a téměř na každém turnaji se účastní dvouhry i čtyřhry. Napříč těmito disciplínami letos odehrála celkem 120 utkání. Přesto musela skrečovat či odstoupit pouze dvakrát.

První problém přišel v únoru v Kluži, kde za stavu 0:4 pro potíže se zadním stehenním svalem skrečovala semifinále (1). V následujících devíti měsících zapsala už jen odstoupení v květnu na podniku WTA 125 v Paříži (2, nemoc).

 

Lehečka (1)

Lehečka patří k českým tenistům s výbornou fyzickou kondicí a málokdy ho trápí nějaký zdravotní problém. Potvrzením je i letošní sezona, v rámci níž neabsolvoval žádnou pauzu a musel jen jednou skrečovat.

Rozehraný zápas nedohrál pouze na začátku února v rotterdamské hale, kde kvůli potížím s levou nohou vzdal Hubertovi Hurkaczovi. O necelé dva týdny později byl ale znovu v akci.

 

Nosková (0)

Pokud by se udělovala cena za nejmenší počet skrečí nebo odstoupení, vyhrála by ji z elitních českých tenistů Nosková. Aktuální česká jednička v žebříčku WTA zaznamenala poslední skreč či odstoupení na podzim v roce 2023.

V době, kdy spousta tenistů kvůli náročnosti sezony bojuje se zdravotními problémy, má Nosková v tomto ohledu velkou výhodu. A vůbec se nedá říct, že by si dávala nějaké delší pauzy mezi jednotlivými turnaji. Letos odehrála celkem 27 akcí a za sebou má 66 zápasů.

 

Zmínit můžeme i Terezu Valentovou. Ta prožila nejlepší sezonu kariéry korunovanou posunem na 55. místo. Zranění řešila až v závěru roku, když kvůli menšímu zdravotnímu problému odložila vstup do asijské tour a po finálové účasti v Ósace pro potíže s břišním svalem odřekla účast v baráži Poháru Billie Jean Kingové.

Sára Bejlek na tom byla podstatně hůř. Žádná delší pauza se v jejím případě nekonala, ale v průběhu roku jednou skrečovala, dvakrát nenastoupila a několik zápasů dohrávala se zdravotním problémem. Pokud bychom měli vzít nějaký průměr, tak tato mladá česká naděje patří k hráčkám, které jsou na zranění náchylnější.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist