Česká zranění v roce 2025: Děsivý seznam Macháče, smutný příběh Vondroušové a Krejčíkové
Macháč (6)
Macháč dopadl z nejlepších českých tenistů nejhůře. Hned na začátku sezony v týmovém United Cupu skrečoval kvůli křečím, které ho trápily už loni, proti Taylorovi Fritzovi (1). Problémy řešil také během březnového Sunshine Swingu, kdy se z důvodu nemoci uchýlil ke skreči v úvodním zápase v Indian Wells (2) a také nenastoupil k osmifinále v Miami (3).
Komplikace se dostavily i v závěru antukového jara. Při obhajobě finále v Ženevě ho v prvním duelu zastavilo zranění levého kolene (4) a o čtyři dny později mu nedovolily bolesti zad dohrát úvodní kolo French Open (5). Jednalo se o jeho už devátou skreč od loňského září. Jubilejní desátou zapsal na Masters v Šanghaji (6, pravé koleno).
Vondroušová (4)
Hodně smutný je v posledním roce a půl příběh Vondroušové. Loňskou sezonu uzavřela už po Wimbledonu, podstoupila operaci levého ramene a na kurty se vrátila v lednu v Adelaide. Hned na prvním turnaji po pauze skrečovala kvůli zranění stehna a následně přišla o Australian Open (1). Pak absolvovala únorovou tour na Blízkém východě, jenže vzápětí se ozvalo operované rameno a předloňská wimbledonská šampionka přes tři měsíce nehrála (2).
V posledních měsících sezony toho moc nestihla. Na US Open se zranila v tréninku a nenastoupila ke čtvrtfinále (3). Jako poslední akci zvolila Tokio, kde skrečovala první kolo s krajankou Muchovou (4). Oficiálně má letos tři skreče či odstoupení, ale musíme připočítat dlouhou pauzu před French Open.
Krejčíková (3)
Jedno je jisté. Krejčíkové zdraví v posledních dvou letech nepřeje. Do letošní sezony kvůli vleklému zranění zad vstoupila až v polovině května (1). Po tak dlouhé pauze bylo evidentní, že není v optimální kondici a pouhý měsíc a pár dnů po návratu nenastoupila ke čtvrtfinále v Eastbourne (2), kde za sebou měla dvě vyčerpávající bitvy.
A když už se Krejčíková v průběhu severoamerické a asijské tour rozjela do výborné formy, zastavil ji další zdravotní problém. Na konci září v Pekingu špatně došlápla, vážně si zranila koleno, musela skrečovat a od té doby se na kurtech neobjevila (3). Pokud nebude za osm dní startovat na halovém podniku v Limoges, vrátí se s největší pravděpodobností až v lednovém United Cupu.
Bouzková (3)
Bouzková za Vondroušovou o moc nezaostává. Už na začátku sezony bojovala se zraněním chodidla a po Australian Open téměř dva měsíce nehrála (1). První skreč zaznamenala těsně před French Open ve Štrasburku (2), ale nejednalo se o nic vážnějšího a v Paříži došla do třetího kola.
Mnohem horší problém způsobilo vystoupení v Monterrey, kde po prvním setu vzdala semifinále (3). Poté na US Open ztroskotala hned na úvod, nicméně velmi rychle se vrátila do výborné formy z předchozích týdnů a podívala se do osmifinále v Pekingu. Další tři turnaje se jí naopak nepovedly.
Menšík (3)
Menšíkovi dlouho zdraví drželo. Žádnou delší zdravotní pauzu v letošní sezoně podniknout nemusel, ale v jejím závěru už bylo vidět, že na tom není vůbec dobře. To se podepsalo na jeho výsledcích i výkonech.
Na kontě má celkem tři zápisy. V srpnu v Cincinnati vzdal kvůli nemoci (1). Další skreč přišla na konci září ve čtvrtfinále v Pekingu kvůli zranění levého kolene (2) a o necelý měsíc později v Basileji vůbec nenastoupil k osmifinále. Tehdy byl na vině problém s levým chodidlem (3).
Muchová (2)
Muchová bojuje se zdravotními problémy celou kariéru a mnozí se shodují na tom, že kdyby byla častěji stoprocentně fit, určitě by neměla na kontě jen jeden titul. Letos se sice uchýlila ke skreči pouze v závěru sezony ve Wuhanu (1), nicméně to rozhodně není celý příběh.
Je totiž potřeba zmínit i dvouměsíční pauzu po Miami (2), po níž se do akce znovu vrátila až na French Open. Důvodem bylo levé zápěstí a připomínáme, že odmítala operaci a zhruba další dva měsíce nemohla vůbec praktikovat obouručný bekhend.
Siniaková (2)
Siniaková obvykle v rámci jedné sezony absolvuje obrovský počet zápasů a téměř na každém turnaji se účastní dvouhry i čtyřhry. Napříč těmito disciplínami letos odehrála celkem 120 utkání. Přesto musela skrečovat či odstoupit pouze dvakrát.
První problém přišel v únoru v Kluži, kde za stavu 0:4 pro potíže se zadním stehenním svalem skrečovala semifinále (1). V následujících devíti měsících zapsala už jen odstoupení v květnu na podniku WTA 125 v Paříži (2, nemoc).
Lehečka (1)
Lehečka patří k českým tenistům s výbornou fyzickou kondicí a málokdy ho trápí nějaký zdravotní problém. Potvrzením je i letošní sezona, v rámci níž neabsolvoval žádnou pauzu a musel jen jednou skrečovat.
Rozehraný zápas nedohrál pouze na začátku února v rotterdamské hale, kde kvůli potížím s levou nohou vzdal Hubertovi Hurkaczovi. O necelé dva týdny později byl ale znovu v akci.
Nosková (0)
Pokud by se udělovala cena za nejmenší počet skrečí nebo odstoupení, vyhrála by ji z elitních českých tenistů Nosková. Aktuální česká jednička v žebříčku WTA zaznamenala poslední skreč či odstoupení na podzim v roce 2023.
V době, kdy spousta tenistů kvůli náročnosti sezony bojuje se zdravotními problémy, má Nosková v tomto ohledu velkou výhodu. A vůbec se nedá říct, že by si dávala nějaké delší pauzy mezi jednotlivými turnaji. Letos odehrála celkem 27 akcí a za sebou má 66 zápasů.
Zmínit můžeme i Terezu Valentovou. Ta prožila nejlepší sezonu kariéry korunovanou posunem na 55. místo. Zranění řešila až v závěru roku, když kvůli menšímu zdravotnímu problému odložila vstup do asijské tour a po finálové účasti v Ósace pro potíže s břišním svalem odřekla účast v baráži Poháru Billie Jean Kingové.
Sára Bejlek na tom byla podstatně hůř. Žádná delší pauza se v jejím případě nekonala, ale v průběhu roku jednou skrečovala, dvakrát nenastoupila a několik zápasů dohrávala se zdravotním problémem. Pokud bychom měli vzít nějaký průměr, tak tato mladá česká naděje patří k hráčkám, které jsou na zranění náchylnější.
