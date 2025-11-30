České komety sezony 2025: prudký vzestup žebříčkem i místa mezi juniorskou elitou
Začněme pomyslnou bronzovou příčkou. Dvanáctou nejlepší hráčkou světa, která ještě neoslavila 18. narozeniny, je Julie Paštiková. Mladičká tenistka si letos připsala triumf na Pardubické juniorce. A to zdaleka nebylo vše.
Sezonu zahajovala na konci osmé stovky, v současné době jí patří životní 516. příčka. V končícím roce si také připsala svůj první triumf na okruhu ITF W35, když v říjnu nenašla přemožitelku v Itálii. Svůj potenciál ukázala i ve svém zatím posledním utkání, kde v Trnavě podlehla až ve třech setech 83. hráčce světa, Rumunce Eleně Ruseové.
Sezonu s velkým „S“ má za sebou i Vendula Valdmannová. Povedený rok může rodačka z Havířova oslavit s plnou parádou 10. prosince, kdy dosáhne plnoletosti. Na svém kontě má juniorský wimbledonský deblový titul spolu s americkou parťačkou Kristinou Pěničkovou, na stejném turnaji došla v singlu do semifinále, kde skončila na pozdější šampionce, Slovence Mie Pohánkové.
Sezonu Valdmannová začínala podobně jako Paštiková z hloubi deváté stovky žebříčku, teď její jméno najdeme na 332. příčce, mezi tenistkami do 18 let pak na osmém místě. Na svém kontě má mladá slečna dva tituly z okruhu ITF, oba získala v letošním roce.
Pomyslnou českou jedničkou je čtvrtá nejlepší hráčka světa do 18 let Laura Samson. Rodačka z Prahy má na svém kontě mimo jiné triumf ve wimbledonské čtyřhře z roku 2023 s Alenou Kovačkovou či finále French Open o rok později, kde podlehla Tereze Valentové. V červenci téhož roku se navíc mohla pyšnit primátem juniorské světové jedničky.
A letošní sezona? Rok odstartovala jako 332. hráčka světa, končí ho na dohled elitní dvoustovky, když jí patří 215. pozice. Doma má trofeje ze šesti turnajů ITF, tři získala v letošním roce. Obdivovatelka Petry Kvitové či Rafaela Nadala oslaví své 18. narozeniny až 10. března, patří tak jednoznačně k největším nadějím českého tenisu.
Za zmíněnou trojkou se v těsném závěru drží i Jana Kovačková (544. na žebříčku) či její sestra Alena Kovačková (597.). Český tenis tak má mezi dvaceti nejlepšími tenistkami do 18 let pět zástupkyň, což z něj dělá v tomto ohledu jasně nejúspěšnější zemi.
