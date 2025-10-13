Žebříčková fantazie. Mezi hráčkami do 18 let nemají české naděje konkurenci
Velmi úspěšnou neděli měly za sebou české tenisové naděje. Sedmnáctiletá Laura Samson nenašla přemožitelku na turnaji ITF W50 v řeckém Heraklionu, kde si připsala už svůj šestý titul na této úrovni.
Stejně stará Julie Paštiková, která před nedávnem ovládla Pardubickou juniorku, si připsala svůj premiérový titul na podniku ITF W35 v Santa Margheritě di Pule.
Jen kousek chyběl k podobnému úspěchu teprve patnáctileté Janě Kovačkové, která padla ve finále turnaje ITF W15 v egyptském Sharm El Sheikhu.
Jednoznačně životní sezonu prožívá Vendula Valdmannová, která si na letošním Wimbledonu zahrála semifinále juniorky a v deblu spolu s Američankou Kristinou Pěničkovou získala titul.
Především ale letos ovládla už dva turnaje ITF – v říjnu nenašla přemožitelku v Heraklionu (W15), stejně se jí vedlo na jejím zatím posledním odehraném turnaji v tuniském Monastiru (W35), kde slavila titul před týdnem.
Všechny čtyři Češky, které doplňuje Alena Kovačková, se vejdou do elitní dvacítky hráček do osmnácti let.
Samson patří čtvrtá příčka (na žebříčku WTA 217.), Valdmannová je devátá (WTA 363.), Jana Kovačková třináctá (WTA 545.), Paštiková šestnáctá (WTA 582.) a Alena Kovačková o místo za ní (WTA 609.).
U Samson, Valdmannové, Jany Kovačkové i Paštikové jde zároveň o jejich dosavadní žebříčková maxima.
Žádná jiná země nemá v TOP 20 více zástupkyň. Pomyslné druhé místo patří Spojeným státům se třemi tenistkami, po dvou pak mají Rusko, Rakousko a Velká Británie.
Nejvýše postavenou tenistkou do osmnácti let je Američanka Iva Jovicová, které patří 33. pozice, dvojkou je Australanka Emerson Jonesová (170.), trojkou pak Italka Tyra Grantová (211.).
Pro zajímavost, mezi nejlepšími muži do devatenácti let patří páté místo Maximu Mrvovi (ATP 413.), čtrnáctý je pak Jan Kumstát (ATP 724.).
Triumfy českých nadějí. Samson vládla v Řecku, Paštiková slaví premiérový titul
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
https://ibb.co/3whyvt2