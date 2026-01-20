České tenistky vyrovnaly rekord! Na Australian Open navázaly na dobu Kvitové či Strýcové
Linda Nosková, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Karolína Plíšková, Linda Fruhvirtová, Tereza Valentová, Nikola Bartůňková a Marie Bouzková. Tato osmička se postarala o vyrovnání českého rekordu na Australian Open.
V open éře jsme totiž měli takto početné české zastoupení v této fázi úvodního grandslamu sezony pouze v roce 2015. Tehdy zvládly první kolo Petra Kvitová, Barbora Strýcová, Denisa Allertová, Tereza Smitková, Lucie Hradecká, Klára Koukalová, Karolína Plíšková a Siniaková.
A to není vše. I kdyby dnes neuspěla ani jedna z našich tenistek, pořád bychom měli ve druhém kole letošního ročníku Australian Open trojnásobně vyšší účast než loni, kdy se do druhého kola prodrala pouze Muchová. Už v pondělí totiž postoupily Muchová, Nosková a Bouzková.
Aby toho nebylo málo, tak už teď máme jistotu, že letošní ročník ženské dvouhry dopadne pro české barvy lépe než ten loňský. Muchová totiž před rokem skončila ve druhém kole na raketě Naomi Ósakaové a letos se o postup do třetího kola utkají Valentová s Fruhvirtovou.
To znamená jistotu českého zastoupení mezi nejlepší dvaatřicítkou. Navíc v roli favoritek nastoupí v následujících dvou dnech Muchová a Nosková.
Solidní úspěšnost mají na letošním Australian Open také čeští muži. Úvodní kolo vyhráli Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. A klidně to mohlo být stoprocentní číslo, kdyby Jiří Lehečka zvládl roli favorita a Dalibor Svrčina proměnil mečbol.
Přehled Australian Open: Dvouhra žen | Dvouhra mužů
Ve druhém kole to ale nejspíš nebude tak slavné. Jistej postup má jen jedna Češka z derby (tipnu si Terezu Valentovou). Jako favoritky budou Karolína Muchová a Linda Nosková. Naopak jako jasný outsiderky budou Nikola Bartůnková, Marie Bouzková a Katka Siniaková. Naprosto nečitelná je Karolína Plíšková ...
Siniaková má snad na každém grandslamu hodně těžký los v 1. kole nebo hned v tom druhém.
O Marušce napíšu zítra před jejím zápasem se Swiatek. V prvním kole bylo vidět, že do Melbourne nepřijela v dobrém zdravotním stavu
Postup žen do třetího kola:
Valentová, Muchová a Nosková.