České tenistky vyrovnaly rekord! Na Australian Open navázaly na dobu Kvitové či Strýcové

DNES, 17:45
Téma 10
Po dlouhých 11 letech máme ve druhém kole Australian Open celkem osm našich tenistek. Jedná se o vyrovnání českého rekordu v open éře, který stanovily v roce 2015 nejen Petra Kvitová a Barbora Strýcová. Tento velmi příjemný zápis v českých tenisových dějinách se podařilo napodobit hlavně díky famózní úterní úspěšnosti.
Profily hráčů (7)
Strýcová Barbora
Plíšková Karolína
Kvitová Petra
Siniaková Kateřina
Muchová Karolina
Bouzková Marie
Nosková Linda
Fruhvirtová Linda
Bartůňková Nikola
Valentova Tereza
Česká jednička Linda Nosková na letošním Australian Open (© PAUL CROCK / AFP)

Linda Nosková, Karolína Muchová, Kateřina Siniaková, Karolína Plíšková, Linda Fruhvirtová, Tereza Valentová, Nikola Bartůňková a Marie Bouzková. Tato osmička se postarala o vyrovnání českého rekordu na Australian Open.

V open éře jsme totiž měli takto početné české zastoupení v této fázi úvodního grandslamu sezony pouze v roce 2015. Tehdy zvládly první kolo Petra Kvitová, Barbora Strýcová, Denisa Allertová, Tereza Smitková, Lucie Hradecká, Klára Koukalová, Karolína Plíšková a Siniaková.

A to není vše. I kdyby dnes neuspěla ani jedna z našich tenistek, pořád bychom měli ve druhém kole letošního ročníku Australian Open trojnásobně vyšší účast než loni, kdy se do druhého kola prodrala pouze Muchová. Už v pondělí totiž postoupily Muchová, Nosková a Bouzková.

Aby toho nebylo málo, tak už teď máme jistotu, že letošní ročník ženské dvouhry dopadne pro české barvy lépe než ten loňský. Muchová totiž před rokem skončila ve druhém kole na raketě Naomi Ósakaové a letos se o postup do třetího kola utkají Valentová s Fruhvirtovou.

To znamená jistotu českého zastoupení mezi nejlepší dvaatřicítkou. Navíc v roli favoritek nastoupí v následujících dvou dnech Muchová a Nosková.

Solidní úspěšnost mají na letošním Australian Open také čeští muži. Úvodní kolo vyhráli Jakub Menšík, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. A klidně to mohlo být stoprocentní číslo, kdyby Jiří Lehečka zvládl roli favorita a Dalibor Svrčina proměnil mečbol.

Přehled Australian Open: Dvouhra žen | Dvouhra mužů

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

10
Přidat komentář
Kapitan_Teplak
20.01.2026 18:14
A kdy naposled jsme měli ve druhém kole 11 zástupců ve dvouhře ?
Reagovat
Sinuhet1
20.01.2026 18:14
kdyby se nezranily Marketa a Bara, tak by to bylo uplne TOP, ty na to jednoznacne herne maji
Reagovat
frenkie57
20.01.2026 18:11
Maruška, Katka, Nikola a Vítek out, zbytek snad postoupí.
Reagovat
tommr
20.01.2026 18:10
To je moc pěknej rekord smile a mohl být ještě vyšší kdyby se Markéta Vondroušová a Bára Krejčíková zase nezranily ...
Ve druhém kole to ale nejspíš nebude tak slavné. Jistej postup má jen jedna Češka z derby (tipnu si Terezu Valentovou). Jako favoritky budou Karolína Muchová a Linda Nosková. Naopak jako jasný outsiderky budou Nikola Bartůnková, Marie Bouzková a Katka Siniaková. Naprosto nečitelná je Karolína Plíšková ...
Reagovat
misa
20.01.2026 18:09
Linda Nosková zaujala v prvním kole pěknými šaty. Tam se dobře ukázalo, že žádnou nadváhou netrpí Má jen hezky stavěnou postavu, což se v dnešním tenisu hodí.

Siniaková má snad na každém grandslamu hodně těžký los v 1. kole nebo hned v tom druhém.

O Marušce napíšu zítra před jejím zápasem se Swiatek. V prvním kole bylo vidět, že do Melbourne nepřijela v dobrém zdravotním stavu

Postup žen do třetího kola:
Valentová, Muchová a Nosková.
Reagovat
JLi
20.01.2026 18:01
Katka i před 11ti lety? Navíc letos se Semíkem
Reagovat
JLi
20.01.2026 18:03
Tipuji půl na půl zítra.
Reagovat
The_Punisher
20.01.2026 18:05
Fakt? Tak to je super Snad navážou na Wimbledon
Reagovat
JLi
20.01.2026 18:09
Reagovat
JLi
20.01.2026 18:11
Vzhledem k neúctě na USOpen by to chtělo vavříny
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist