Česko je ze hry. Bude Turnaj mistryň v Polsku? Máme velkou šanci, hlásí naši sousedé
Rijád původně dostal tříletou smlouvu na ročníky 2024-26. A počítalo se s tím, že bude prodloužena. Šéfka WTA Portia Archerová totiž chtěla Turnaj mistryň v Saúdské Arábii pořádat i v následujících letech.
Teď je ale vše jinak. O změně dějiště Turnaje mistryň od příštího roku jako první informoval uznávaný americký novinář Ben Rothenberg. A dnes ji potvrdila i polská média, která přišla s velmi zajímavou informací.
Ta představuje naději nejen pro polské tenisové fanoušky, nýbrž vlastně i ty české. Podle našich sousedů je totiž silným kandidátem na pořadatelství Turnaje mistryň polský Gdaňsk, jak informoval server Przegląd Sportowy Onet po oslovení polského tenisového svazu.
"Jak jsme se dozvěděli, v nadcházejících dnech do Polska dorazí silná delegace WTA v čele s generální ředitelkou Portiou Archerovou. V hlavních plánech je Gdaňsk a návštěva ERGO Areny, která by v příštím roce hostila nejlepší tenistky světa. Důležité je, že se tak nestane poprvé. Podle našich informací již místo konání prošlo předběžnou inspekcí a dostalo zelenou," píše se v polských médiích.
Pořádání prestižní akce pro osm nejlepších tenistek i deblových dvojic sezony je však velmi nákladné. Letošní prize money by mělo činit 16 milionů dolarů a WTA má v plánu ho každým rokem zvyšovat.
Podle dalších informací je ale největším favoritem na pořádání Turnaje mistryň v letech 2027-29 město na jiném kontinentu. A to americké Charlotte. Poláci však tvrdí, že Gdaňsk má stejnou šanci uspět jako největší město amerického státu Severní Karolína. Naopak Praha je podle posledního příspěvku Rothenberga na sociální síti X mimo hru.
V Evropě se naposledy konal Turnaj mistryň v letech 2006-07 v Madridu, pokud nepočítáme ročníky 2011-13, které se odehrály v tureckém Istanbulu. V Evropě se v historii tohoto podniku (od roku 1972) hrálo pak už jen v Mnichově v roce 2001.
K návratu závěrečného vrcholu sezony na náš kontinent by mohla pomoct i Iga Šwiateková. Polská hvězda se už roky stabilně drží v TOP 10 žebříčku, má na kontě šest grandslamových titulů, je úřadující šampionkou Wimbledonu a Turnaje mistryň se účastnila v posledních pěti letech.
Další pákou může být početné zastoupení evropských tenistek v užší špičce. V TOP 20 klasického pořadí najdeme 13 Evropanek v čele se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou a včetně Karolíny Muchové a Lindy Noskové. V hodnocení letošní sezony je šest evropských hráček v nejlepší desítce.
Letošní Turnaj mistryň se uskuteční od 7. do 14. listopadu v Rijádu. Titul by měla obhajovat Jelena Rybakinová.
