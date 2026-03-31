Česko je ze hry. Bude Turnaj mistryň v Polsku? Máme velkou šanci, hlásí naši sousedé

DNES, 21:00
Prestižní Turnaj mistryň by se mohl v příštím roce uskutečnit v Polsku. Ženská tenisová asociace totiž neprodloužila smlouvu s Rijádem a rozhlíží se po novém dějišti závěrečného vrcholu sezony. Ačkoli naši sousedé vidí velkou šanci a už jednají s představiteli WTA, největším favoritem je údajně město na jiném kontinentu.
Iga Šwiateková ovládla Turnaj mistryň v roce 2023 (© ARTUR WIDAK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Rijád původně dostal tříletou smlouvu na ročníky 2024-26. A počítalo se s tím, že bude prodloužena. Šéfka WTA Portia Archerová totiž chtěla Turnaj mistryň v Saúdské Arábii pořádat i v následujících letech.

Teď je ale vše jinak. O změně dějiště Turnaje mistryň od příštího roku jako první informoval uznávaný americký novinář Ben Rothenberg. A dnes ji potvrdila i polská média, která přišla s velmi zajímavou informací.

Ta představuje naději nejen pro polské tenisové fanoušky, nýbrž vlastně i ty české. Podle našich sousedů je totiž silným kandidátem na pořadatelství Turnaje mistryň polský Gdaňsk, jak informoval server Przegląd Sportowy Onet po oslovení polského tenisového svazu.

"Jak jsme se dozvěděli, v nadcházejících dnech do Polska dorazí silná delegace WTA v čele s generální ředitelkou Portiou Archerovou. V hlavních plánech je Gdaňsk a návštěva ERGO Areny, která by v příštím roce hostila nejlepší tenistky světa. Důležité je, že se tak nestane poprvé. Podle našich informací již místo konání prošlo předběžnou inspekcí a dostalo zelenou," píše se v polských médiích.

Pořádání prestižní akce pro osm nejlepších tenistek i deblových dvojic sezony je však velmi nákladné. Letošní prize money by mělo činit 16 milionů dolarů a WTA má v plánu ho každým rokem zvyšovat.

Podle dalších informací je ale největším favoritem na pořádání Turnaje mistryň v letech 2027-29 město na jiném kontinentu. A to americké Charlotte. Poláci však tvrdí, že Gdaňsk má stejnou šanci uspět jako největší město amerického státu Severní Karolína. Naopak Praha je podle posledního příspěvku Rothenberga na sociální síti X mimo hru.

V Evropě se naposledy konal Turnaj mistryň v letech 2006-07 v Madridu, pokud nepočítáme ročníky 2011-13, které se odehrály v tureckém Istanbulu. V Evropě se v historii tohoto podniku (od roku 1972) hrálo pak už jen v Mnichově v roce 2001.

K návratu závěrečného vrcholu sezony na náš kontinent by mohla pomoct i Iga Šwiateková. Polská hvězda se už roky stabilně drží v TOP 10 žebříčku, má na kontě šest grandslamových titulů, je úřadující šampionkou Wimbledonu a Turnaje mistryň se účastnila v posledních pěti letech.

Další pákou může být početné zastoupení evropských tenistek v užší špičce. V TOP 20 klasického pořadí najdeme 13 Evropanek v čele se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou a včetně Karolíny Muchové a Lindy Noskové. V hodnocení letošní sezony je šest evropských hráček v nejlepší desítce.

Letošní Turnaj mistryň se uskuteční od 7. do 14. listopadu v Rijádu. Titul by měla obhajovat Jelena Rybakinová.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

com
31.03.2026 21:18
aspon by ten TM Karolina P. nemela tak daleko smile
Krisboy
31.03.2026 21:26
Tam ale startuje jen prvních osm na žebříčku
tommr
31.03.2026 21:40
vítězky GS nemusí být v první osmičce ...
Krisboy
31.03.2026 21:49
A jo vlastně...já jelito jsem zapomněl, že Karolína letos vyhraje ten Wimbledon
