V Saúdské Arábii naposledy. Turnaj mistryň hledá nové dějiště. Kde by se mohl konat?
Rijád bude hostit Turnaj mistryň potřetí a zřejmě naposledy. Podle posledních informací, které přinesl uznávaný americký novinář Ben Rothenberg, totiž nyní Ženská tenisová asociace hledá nové dějiště jedné ze svých nejprestižnějších akcí.
Turnaj mistryň se v minulosti konal třeba v Los Angeles, New Yorku, Mnichově, Madridu, Dauhá, Singapuru či v Guadalajaře. Nyní ho má na starosti Rijád, což už před startem ročníku 2024, kdy se v tomto městě konal poprvé, vzbudilo kontroverzi. Navíc návštěvnost pro tak velkou akci nebyla zrovna ideální.
Možná to jsou ty hlavní důvody, proč nakonec nebyla Rijádu prodloužena smlouva na další roky, přestože se s tím počítalo. Vedení WTA se však na prodloužení s představiteli saúdskoarabské tenisové federace nedohodlo.
Místo toho Turnaj mistryň definitivně po sezoně 2026 opustí Saúdskou Arábii. Ta však nemusí vůbec zoufat, protože bude od roku 2028 pořádat mužský turnaj kategorie ATP Masters 1000.
A kde by se mohl Turnaj mistryň v příštím roce konat? Nejvíce se hovoří o severoamerickém kontinentu, který v historii tohoto podniku hostil závěrečný vrchol sezony hned několikrát a naposledy v letech 2021 (mexická Guadalajara), 2022 (texaský Fort Worth) a 2023 (mexický Cancún).
Největším favoritem je americké Charlotte. Zájem ovšem mají i naši polští sousedé a vyloučeno není ani to, že bude chtít další ročník Turnaje mistryň uspořádat Česko.
Titul by měla obhajovat Jelena Rybakinová, která v loňském finále v Rijádu porazila Arynu Sabalenkovou. Pokud by se hrací pole uzavíralo už nyní, poprvé by se kvalifikovala Karolína Muchová. Češce po fantastickém úvodu sezony patří v pořadí letošní sezony páté místo.
Žebříček letošní sezony
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ovšem Brno bude mít novou arénu, tak bych ti nejraději viděl právě tam!
Nabízí se Praha