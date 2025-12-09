Česko má žebříčkový bronz a je dál tenisovou velmocí. Lepší jsou jen USA a Rusko
Loni touto dobou figurovalo v elitní stovce ženského pořadí sedm českých tenistek. Letos je to osm a v tomto ohledu skončily naše hráčky na třetím místě v celém světě. Lepší byly pouze Rusky s devíti zástupkyněmi a Spojené státy americké, které v této statistice se 16 jmény dominují.
Zakončit sezonu 2025 v TOP 100 žebříčku se z Češek povedlo Lindě Noskové (13.), Karolíně Muchové (19.), Markétě Vondroušové (34.), Marii Bouzkové (42.), Kateřině Siniakové (48.), Tereze Valentové (60.), Barboře Krejčíkové (65.) a Sáře Bejlek (92.).
Některé z českých tenistek navíc aspirují na ocenění WTA za letošní sezonu. Konkrétně Siniaková (deblový pár roku), Vondroušová a Krejčíková (comeback roku) a Nosková (největší zlepšení roku).
Pokud se stejně jako v případě mužského žebříčku podíváme na Střední Evropu, tak ani naše tenistky nemají konkurenci. Německo předčily dvojnásobně a třeba naši slovenští sousedé mají v nejlepší stovce hodnocení pouze Rebeccu Šramkovou.
Seznam 37 zemí v TOP 100 ženského žebříčku
1. Spojené státy (16): Gauffová, Anisimovová, Pegulaová, Keysová, Navarrová, Keninová, Kesslerová, Jovicová, Liová, Kruegerová, Baptisteová, Stearnsová, Collinsová, McNallyová, Parksová, Volynetsová
2. Rusko (9): M. Andrejevová, Alexandrovová, Samsonovová, Šnajderová, V. Kuděrmetovová, Kalinská, Pavljučenkovová, Blinkovová, Selechmetěvová
3. Česko (8): Nosková, Muchová, Vondroušová, Bouzková, Siniaková, Valentová, Krejčíková, Bejlek
4. Německo (4): Lysová, Mariaová, Siegemundová, Seidelová
4. Austrálie (4): Jointová, Kasatkinová, Tomljanovicová, Birrellová
4. Ukrajina (4): Svitolinová, Kosťuková, Jastremská, Olijnykovová
7. Velká Británie (3): Raducanuová, Kartalová, Jonesová
7. Polsko (3): Šwiateková, Linetteová, Frechová
7. Francie (3): Boissonová, Jacquemotová, Gračovová
7. Švýcarsko (3): Bencicová, Golubicová, Waltertová
7. Chorvatsko (3): Vekičová, Ružičová, Marčinková
7. Maďarsko (3): Bondárová, Udvardyová, Gálfiová
7. Čína (3): Qinwen Zheng, Xinyu Wang, Shuai Zhang
7. Rumunsko (3): Cristianová, Cirsteaová, Ruseová
7. Španělsko (3): Badosaová, Bouzasová, Bucsaová
16. Itálie (2): Paoliniová, Cocciarettová
16. Kolumbie (2): Arangová, Osoriová
16. Rakousko (2): Potapovová, Grabherová
16. Japonsko (2): Ósakaová, Učidžimaová
16. Kanada (2): Mboková, Fernandezová
16. Kazachstán (2): Rybakinová, Putincevová
22. Lotyšsko (1): Ostapenková
22. Bělorusko (1): Sabalenková
22. Brazílie (1): Haddadová Maiaová
22. Mexiko (1): Zarazúaová
22. Nizozemsko (1): Lamensová
22. Nový Zéland (1): Sunová
22. Belgie (1): Mertensová
22. Tunisko (1): Jabeurová
22. Dánsko (1): Tausonová
22. Srbsko (1): Danilovičová
22. Řecko (1): Sakkariová
22. Filipíny (1): Ealaová
22. Indonésie (1): Tjenová
22. Uzbekistán (1): Rachimovová
22. Slovensko (1): Šramková
22. Argentina (1): Sierraová
základ je kouknout na tvrdou měnu, tedy tituly
je lepší mít jedinou top hráčku než tisíc pěšáků komparzistů
např. jediná Běloruska má 2x více titulů než 8 Češek dohromady, tzn. 16x více na osobu
Titles won by nation (Singles - WTA)
1. USA: 14
2. Russia: 6
3. Canada, Belarus: 4
4. Poland, Kazakhstan: 3
5. Czech Republic, Australia, Belgium, Romania, France, Switzerland: 2
Jů Es Ej, Jů Es Ej
