Češky jsou v Tallinnu stále neporaženy! První kolo zvládla i Martincová a může vyzvat Kontaveitovou

WTA TALLINN - Tereza Martincová v estonském Tallinnu navázala na včerejší stoprocentní úspěšnost svých krajanek a jako čtvrtá Češka prošla do druhého kola nové halové akce. Sedmadvacetiletá pražská rodačka začala výhrou 7-6(6) 6-3 nad lucky loserem Mirjam Björklundovou a o své teprve třetí čtvrtfinále v sezoně si zahraje s nasazenou jedničkou Anett Kontaveitovou, nebo Xiyu Wang.

Tereza Martincová má za sebou životní sezonu, dokonce se vyšplhala až do Top 40 žebříčku. Jenže v té probíhající se 27leté Češce vůbec nedaří, pouze na třech z 22 odehraných turnajů se podívala přes druhé kolo a v pořadí se propadla na současnou 75. pozici. Jejím maximem je semifinále na trávě v Nottinghamu.

Pražská rodačka by mohla další letos vzácný postup do závěrečných kol zaznamenat na halové akci v estonském Tallinnu. Do nového podniku vstoupila výhrou 7-6(6) 6-3 nad lucky loserem Mirjam Björklundovou.

Zatímco v úvodním dějství otočila z 1-3 na 5-3, set nedopodávala a v tie-breaku likvidovala manko 0-3, ve druhé sadě měla jasně navrch. Švédské tenistce v ní nenabídla jediný brejkbol, na servisu ztratila jen čtyři body a dvakrát soupeřku brejkla.

Češky jsou tak v Tallinnu nadále stoprocentní, včera postup slavily Barbora Krejčíková, Karolína Muchová i kvalifikantka Linda Nosková.