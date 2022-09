Stoprocentní Češky v Tallinnu! Postup slavily Muchová i Krejčíková, 17letá Nosková podruhé zvládla první kolo na turnajích WTA

Karolína Muchová se na konci března vrátila po téměř sedmiměsíční pauze a v Tallinnu díky divoké kartě od pořadatelů absolvuje teprve svůj devátý letošní turnaj, příčemž tři z nich zakončila skrečí či odstoupením. Šestadvacetiletá Češka začala v estonské hale suverénním vítězstvím, za hodinu a pár minut si poradila 6-0 6-2 s kvalifikantkou Jessikou Ponchetovou.

V utkání sice jednou zaváhala na podání, když nepotvrdila úvodní brejk ve druhé sadě, nicméně Francouzce dovolila její servis uhájit pouze jednou. Bývalá světová devatenáctka a v současnosti až 224. hráčka pořadí si dnes připsala svůj první skalp od začátku srpna, kdy na 125k v Concordu kvůli problémům se zápěstím vzdala druhé kolo.

Rodačka z Olomouce, jež se naposledy představila na US Open a vypadla hned v prvním kole, bude na své první čtvrtfinále od loňského Wimbledonu útočit proti nasazené čtyřce Madison Keysové, nebo další kvalifikantce Viktoriji Golubicové.



Nosková podruhé v kariéře přešla přes první kolo, uspěla i Krejčíková

Do hlavní soutěže dnes úspěšně vstoupila také Linda Nosková, v Tallinnu přidala už třetí vítězství a navázala na zvládnutou kvalifikaci. Sedmnáctiletá Češka po dvou hodinách zdolala 2-6 6-3 6-4 bývalou juniorskou světovou jedničku Diane Parryovou, připsala si druhý skalp Top 100, podruhé v kariéře postoupila přes první kolo na nejvyšším okruhu a stále může zopakovat červencové tažení do semifinále Livesport Prague Open.

Loňská šampionka pařížské juniorky se rozjížděla pomalu, v úvodním dějství získala jen tři body na returnu a nedostala se k brejkbolu. Od začátku druhé sady však byla jasně lepší hráčkou na kurtu, přesto se musela o postup strachovat. V rozhodujícím setu totiž nepotvrdila brejk a v závěrečném gamu likvidovala sérii tří brejkbolových hrozeb.

O druhé čtvrtfinále na této úrovni zabojuje proti Xinyu Wang, nebo světové patnáctce Beatriz Haddadové Maiaové.

