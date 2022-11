Češky prohrávají 0-1. Muchová nestačila na Golubicovou

BILLIE JEAN KING CUP - České tenistky prohrávají v semifinále Poháru Billie Jean Kingové se Švýcarskem 0-1. Karolína Muchová podlehla v úvodní dvouhře Viktoriji Golubicové dvakrát 4-6 a tým kapitána Petra Pály tak musí pro postup do finále vyhrát oba zbývající zápasy. V duelu jedniček se hraje Karolína Plíšková s Belindou Bencicovou.

Česky pokusí udržet ve hře Karolína Plíšková, jež vyzve v souboji jedniček olympijskou vítězku z Tokia Belindu Bencicovou. Do čtyřhry jsou nahlášeny Kateřina Siniaková a Markéta Vondroušová proti Bencicové a Jil Teichmanové. Složení párů se ale může změnit.

Češky se snaží soupeřkám oplatit loňskou porážku v základní skupině. Švýcarky tehdy vyhrály 2:1 a postoupily na úkor týmu Petra Pály do další fáze. Nestačily až ve finále na Rusko.

Ve finále už čekají Australanky

Australské tenistky znovu po třech letech postoupily do finále Billie Jean Cupu (dříve Fed Cupu). V semifinále v Glasgow zdolaly 2-1 domácí Britky, když o vítězství rozhdodly v dramatické čtyřhře.

Po úvodní dvouhře se Australanky dostaly do vedení zásluhou Storm Sandersové, jež porazila 6-4 7-6 Heather Watsonovou. Britky do hry vrátila Harriet Dartová, která porazila 7-6 6-2 Ajlu Tomljanovicovou.

V rozhodující čtyřhře uspěly Storm Sandersová a Samantha Stosurová, které zdolaly 7-6 6-7 10-6 dvojici Alicia Barnettová a Olivia Nichollsová.

Australanky čekají na triumf od roku 1974.