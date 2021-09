Češky zahájí Pohár Billie Jean Kingové duelem s Německem

Praha získala pořadatelství mistrovství světa ženských družstev, které v novém formátu nahradilo Fed Cup, letos na konci srpna. Původně se mělo hrát na antuce v Budapešti, ale loni byl turnaj zrušen kvůli koronaviru, letos byl odložen a v květnu se maďarská metropole pořádání vzdala.

Češky dostaly do finálového turnaje pro 12 týmů divokou kartu a ve skupině D se podle losu z loňska utkají s Německem a Švýcarskem. Obhájkyně titulu z Francie budou hrát s Kanadou, která nahradila Maďarsko, a Ruskem. Austrálii čeká Belgie a Bělorusko, poslední skupinu tvoří Slovensko, Španělsko a USA.

Vítězové čtyř tříčlenných skupin postoupí do semifinále, které je na programu 5. listopadu. Finále se odehraje den nato od 16:00.

November 1-6: Clear your diaries!



