Češky znají termín duelu proti Britkám v BJKC. Pokud uspějí čeká je daleko těžší zkouška
Výběr kapitánky Barbory Strýcové se probojoval mezi osm nejlepších týmů díky úspěšné dubnové kvalifikaci, kdy především za pomoci Lindy Noskové a Marie Bouzkové zvítězil ve Švýcarsku 3:2 na zápasy. Do finálové fáze postoupily Češky po dvou letech. Zaútočí na dvanáctý triumf, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA.
Utkání proti Británii by mělo začít v 17:00 místního času (11:00 SELČ). V případě úspěchu by Češky narazily v pátečním semifinále na vítěze duelu mezi Španělskem a Kazachstánem. Jejich zápas se uskuteční ve středu.
Ve čtvrtek se pak střetne Ukrajina s Belgií a domácí Číňanky s úřadujícími šampionkami Italkami. Ve čtvrtfinálovém utkání jsou na programu tři zápasy, po dvou dvouhrách bude následovat čtyřhra. Hraje se vždy na dva vítězné sety.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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