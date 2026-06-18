Češky znají termín duelu proti Britkám v BJKC. Pokud uspějí čeká je daleko těžší zkouška

DNES, 13:30
Aktuality 2
České tenistky sehrají čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové s Velkou Británií v úterý 22. září. V čínském Šen-čenu tak otevřou celý finálový turnaj, který bude vrcholit o pět dní později. Organizátoři o tom informovali na sociální síti X.
Profily hráčů
Nosková Linda
Strýcová Barbora
Bouzková Marie
České tenistky sehrají čtvrtfinále Poháru Billie Jean Kingové s Británií 22. září (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Výběr kapitánky Barbory Strýcové se probojoval mezi osm nejlepších týmů díky úspěšné dubnové kvalifikaci, kdy především za pomoci Lindy Noskové a Marie Bouzkové zvítězil ve Švýcarsku 3:2 na zápasy. Do finálové fáze postoupily Češky po dvou letech. Zaútočí na dvanáctý triumf, kterým by si upevnily druhé místo v historickém žebříčku a přiblížily se osmnáctinásobným šampionkám z USA.

Utkání proti Británii by mělo začít v 17:00 místního času (11:00 SELČ). V případě úspěchu by Češky narazily v pátečním semifinále na vítěze duelu mezi Španělskem a Kazachstánem. Jejich zápas se uskuteční ve středu.

Ve čtvrtek se pak střetne Ukrajina s Belgií a domácí Číňanky s úřadujícími šampionkami Italkami. Ve čtvrtfinálovém utkání jsou na programu tři zápasy, po dvou dvouhrách bude následovat čtyřhra. Hraje se vždy na dva vítězné sety.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, ČTK
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Komentáře

2
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peek
18.06.2026 14:38
S Raducanu a Boulter by si holky měly poradit
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evzenam
18.06.2026 14:38
Doufám, že tentokrát pomůže třeba Muchová.
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