Čeští tenisté o Kvitové: Ukazovala nám cestu, neskutečná bojovnice

Za ikonu a inspiraci označili čeští tenisté Petru Kvitovou, která v úterý sehrála poslední utkání ve Wimbledonu. Podle Lindy Noskové zanechala šampionka turnaje z let 2011 a 2014 v All England Clubu velký odkaz. Markéta Vondroušová ji brala jako vzor a Vít Kopřiva vzpomínal na oslavy ve Fulneku po jejích triumfech. V rozhovorech s novináři všichni ocenili její bojovnost.

"Zanechává zde za sebou velký odkaz. Kdykoliv jdu ve Wimbledonu po chodbě, tak vidím její fotky s talíři (pro vítězku). Je to něco úžasného, co se jí povedlo," řekla Nosková. "Jde ale o celou její kariéru. Má mnoho titulů a vyhrála Fed Cupy. Já jsem jen ráda, že mě zná, že se občas bavíme, a když se potkáme, že si řekneme ahoj. To je super," uvedla o patnáct let mladší Nosková.



Kvitová, která se v únoru vrátila po mateřské přestávce a loňském porodu syna Petra, se rozhodla ukončit kariéru po letošním US Open na přelomu srpna a září. Právě Wimbledon je ale jejím nejúspěšnějším grandslamem. Tou dobou ji vedl David Kotyza, který nyní pomáhá právě Noskové.



"Četla jsem knížku o tom prvním titulu, druhé finále jsem s rodiči sledovala. David s ní byl asi nejdéle a také mi říkal nějaké historky. Ale není to nic kdovíjak tajného," uvedla Nosková.



K jiné generaci patří také Jiří Lehečka. I on ale Kvitovou za její kariéru ocenil. "V době, kdy měla největší úspěchy, jsem ji vůbec neznal. Byl jsem děcko a hrával jsem ještě mladší, starší žáky. Poprvé jsem ji poznal lépe v roce 2023 na United Cupu. A tam se ukázalo, že je to opravdu velká šampionka," podotkl Lehečka.

Pokud měla podle něj bývalá světová dvojka Kvitová den, mohla se měřit s kýmkoliv. "Tenis umí opravdu neskutečně. Je jednou z hráček, které mají takovou úroveň schopností, že z gauče dokážou vystřílet kohokoliv. Vždycky jsem obdivoval, jak zápasy vyhrávala. Když vyhrávala ty největší turnaje, tak byl její tenis až směšně dobrý. Nedalo se proti ní hrát," doplnil Lehečka.



Vítězka 31 turnajů WTA inspirovala také Vondroušovou, která na ni před dvěma lety na londýnské trávě navázala. "Když mi bylo dvanáct, třináct let, tak jsme vždy koukali na ni. V závěru byla Kája (Plíšková), ale Péťa pro nás byla hlavní vzor, když vyhrála grandslam. Pamatuju si, když vyhrála druhý, tak jsem tu podle mě už byla na juniorech. Ona nám tak nějak ukazovala cestu," řekla Vondroušová.



Úřadující wimbledonská šampionka Barbora Krejčíková trénovala v dětství ve stejném klubu jako Kvitová. "Určitě jsem k ní vzhlížela. Pamatuju si, jak vyhrála oba Wimbledony i všechny Fed Cupy. Celou její kariéru jsem blízce sledovala a vždy si přála, abych se taky někdy dostala ke grandslamovému vítězství, což se mi podařilo. Myslím, že Petra je obrovská bojovnice a úžasná hráčka a zároveň úžasná osoba i mimo kurt. Její kariéra je nádherná. Přeju jí všechno nejlepší do pokariérního života," uvedla Krejčíková.

Marie Bouzková také ocenila, jak se Kvitová vrátila po zranění ruky, které utrpěla při přepadení v roce 2016. "Ten její sportovní a bojovný duch byl neskutečný. Samozřejmě její styl hry je úplně jiný než můj, ale také měla strašně dlouhé zápasy, vybojované. A strašně se mi líbila i ve Fed Cupu. Tam vždy pookřála a bylo vidět, jak chce hrát za svou zemi," řekla Bouzková.



Podle Kateřiny Siniakové byla Kvitová i inspirací pro začínající hráčky. "Petra byla hvězda, už když jsem byla malá. Pamatuju si, když jsme v Praze porazily Srbky a já se byla podívat na Fed Cup. Jsem hrozně ráda, že jsem se s ní mohla potkat, seznámit a sdílet kurt. Za mě je to skvělá hráčka. Díky ní spousta malých holek v Čechách začíná. Je to legenda, lvice," podotkla Siniaková.

Speciální vzpomínky na Kvitovou má také další rodák z Bílovce Kopřiva. Toho dříve trénoval její otec Jiří Kvita. "Péťa pro mě byla prostě idol. Někdo, kdo v mém tenise má strašně velkou roli," uvedl Kopřiva.

Osmadvacetiletý tenista se s ní vídával nejen na kurtech. "Když vyhrála Wimbledon, šli jsme s raketami v průvodu Fulnekem. To mi bylo kolem dvanácti let. Ona ve Fulneku znamená hrozně moc a všichni se sem na ni jezdili dívat. I můj táta letěl na její první semifinále, když prohrála se Serenou (Williamsovou)," líčil Kopřiva.



U Kvitové také vyzdvihl zcela jiný herní styl, než má on sám. "Je to paradox, že jsme měli stejné trenéry a vedení a přitom máme tak rozdílný tenis. Když jí to šlo na ruku a vše dala, tak to bylo neuvěřitelné. Ve druhém finále, když porazila (Eugenii) Bouchardovou, jí spadlo úplně všechno. Pamatuju si, že jsme na to promítání koukali v kulturáku ve Fulneku. Klobouk dolů, jak ty finále zvládala a co byla vždy schopná zahrát. Má mentalitu vítězky," podotkl Kopřiva.



Do budoucna jí všichni čeští tenisté přejí to nejlepší. "Její kariéra byla úplně neskutečná. Všichni před ní můžeme smeknout, co dokázala. Je super, že se tady takhle rozloučila. A má malého, takže myslím, že to rozhodnutí je skvělé," doplnila Vondroušová.