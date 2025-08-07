Chačanov přetlačil Zvereva po odvrácení mečbolu. Souboj Američanů o finále vyhrál Shelton
Chačanov – Zverev 6:3, 4:6, 7:6
Karen Chačanov si potřetí v kariéře zahrál semifinále na kanadské tisícovce. V sezoně 2018 a o rok později neuspěl a o krok dál se mu podařilo dojít až letos, když vyřadil turnajovou jedničku Alexandera Zvereva.
Ruský tenista prolomil podání soupeře už ve čtvrté hře a následně se dostal do vedení 4:1. Náskok tří gamů bez problémů udržel a získal první sadu, ve které nemusel čelit žádnému brejkbolu a sám jedinou šanci využil.
Ve druhém dějství si oba hráči suverénně drželi svá podání. Až v desáté hře to byl právě Chačanov, který předvedl velmi nepovedený game a čistou hrou o servis přišel a zápas tak musel rozhodnout třetí set.
Rozhodující sada nabídla největší drama, oba hráči měli po jednom brejkbolu, který nevyužili. V případě Zvereva se jednalo dokonce o mečbol ve dvanácté hře. Došlo tak na tie-break, ve kterém Rus získal od stavu 3:3 tři míčky v řadě a šel na servis. Zápas ukončil přímým bodem z podání a postoupil do svého druhého finále na Masters v kariéře.
To první si zahrál před necelými sedmi lety, když na konci roku 2018 ovládl halový podnik v Paříži. Tehdy ve finále přemohl aktuálně nejúspěšnějšího hráče všech dob a rekordmana turnaje Novaka Djokoviče.
Fritz – Shelton 4:6, 3:6
Ben Shelton své premiérové semifinále na tisícovkách proměnil rovnou ve finále. V duelu dvou nejlepších Američanů na žebříčku přehrál jasně ve dvou setech favorita Taylora Fritze, který letos nezvládl už druhý souboj o finále na takto prestižních podnicích.
V úvodu první sady bylo k vidění celkem sedm brejkbolů, ani jeden však nebyl využitý. Zisku soupeřova podání se dočkal až v deváté hře Shelton, který sadu následně doservíroval. Na prvním podání ztratil pouhé tři míčky.
Ve druhém setu šel do vedení mladší z Američanů už po pátém gamu, kdy podruhé sebral servis Fritzovi. Další brejk přidal v závěrečné deváté hře a mohl se radovat z největšího vítězství v sezoně a druhého skalpu hráče TOP 10 v řadě.
Shelton už si dvakrát zahrál semifinále na grandslamech, ale na podnicích Masters mu postup mezi nejlepší čtyřku unikal. Dočkal se ho až zde v Torontu, kde si zahraje největší kariérní finále. V něm vyzve Karena Chačanova, kterého porazil už letos ve třetím kole v Indian Wells.
Výsledky dvouhry mužů na turnaji ATP Masters 1000 v Torontu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
