Chačanov přetlačil Zvereva po odvrácení mečbolu. Souboj Američanů o finále vyhrál Shelton

DNES, 07:32
Aktuality 1
Karen Chačanov (29) v semifinále v Torontu porazil Alexandera Zvereva (28) po obrovské bitvě a odvrácení mečbolu 6:3, 4:6, 7:6 a na třetí pokus se v Kanadě dostal do finále. O druhou trofej na turnajích Masters si zahraje proti Benu Sheltonovi (22), který zvládl suverénně souboj Američanů s Taylorem Fritzem (27). Krajana přehrál 6:4, 6:3 a čeká ho premiérové finále na tisícovkách.
Profily hráčů (7)
Khachanov Karen
Zverev Alexander
Shelton Ben
Fritz Taylor
Karen Chačanov si podruhé zahraje o titul na Masters (@ Eyepix / ddp USA / Profimedia)

Chačanov – Zverev 6:3, 4:6, 7:6

Karen Chačanov si potřetí v kariéře zahrál semifinále na kanadské tisícovce. V sezoně 2018 a o rok později neuspěl a o krok dál se mu podařilo dojít až letos, když vyřadil turnajovou jedničku Alexandera Zvereva.

Ruský tenista prolomil podání soupeře už ve čtvrté hře a následně se dostal do vedení 4:1. Náskok tří gamů bez problémů udržel a získal první sadu, ve které nemusel čelit žádnému brejkbolu a sám jedinou šanci využil.

Ve druhém dějství si oba hráči suverénně drželi svá podání. Až v desáté hře to byl právě Chačanov, který předvedl velmi nepovedený game a čistou hrou o servis přišel a zápas tak musel rozhodnout třetí set.

Rozhodující sada nabídla největší drama, oba hráči měli po jednom brejkbolu, který nevyužili. V případě Zvereva se jednalo dokonce o mečbol ve dvanácté hře. Došlo tak na tie-break, ve kterém Rus získal od stavu 3:3 tři míčky v řadě a šel na servis. Zápas ukončil přímým bodem z podání a postoupil do svého druhého finále na Masters v kariéře.

To první si zahrál před necelými sedmi lety, když na konci roku 2018 ovládl halový podnik v Paříži. Tehdy ve finále přemohl aktuálně nejúspěšnějšího hráče všech dob a rekordmana turnaje Novaka Djokoviče.

Fritz – Shelton 4:6, 3:6

Ben Shelton své premiérové semifinále na tisícovkách proměnil rovnou ve finále. V duelu dvou nejlepších Američanů na žebříčku přehrál jasně ve dvou setech favorita Taylora Fritze, který letos nezvládl už druhý souboj o finále na takto prestižních podnicích.

V úvodu první sady bylo k vidění celkem sedm brejkbolů, ani jeden však nebyl využitý. Zisku soupeřova podání se dočkal až v deváté hře Shelton, který sadu následně doservíroval. Na prvním podání ztratil pouhé tři míčky.

Ve druhém setu šel do vedení mladší z Američanů už po pátém gamu, kdy podruhé sebral servis Fritzovi. Další brejk přidal v závěrečné deváté hře a mohl se radovat z největšího vítězství v sezoně a druhého skalpu hráče TOP 10 v řadě.

Shelton už si dvakrát zahrál semifinále na grandslamech, ale na podnicích Masters mu postup mezi nejlepší čtyřku unikal. Dočkal se ho až zde v Torontu, kde si zahraje největší kariérní finále. V něm vyzve Karena Chačanova, kterého porazil už letos ve třetím kole v Indian Wells.

Výsledky dvouhry mužů na turnaji ATP Masters 1000 v Torontu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
Mantra
07.08.2025 07:38
Kučeravý Shelton
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist